Perú

Trabajadores CAS recibirán gratificación en julio: Siete entidades confirmaron tener presupuesto

A pesar de las preocupaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, más entidades estatales se están ajustando sin problemas, por ahora, a la Ley 32563 que da CTS y gratificaciones a los CAS

Guardar
trabajadores CAS revisando documento
Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado a más tardar el 15 de julio. - Crédito Andina

La Ley 32563, que da gratificación y CTS (Compensación por tiempo de servicios) para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, de contratación administrativa de servicios —es decir, los empleados CAS—, ya está vigente y se ha confirmado que se estará aplicando ya en julio.

Como había adelantado el presidente José María Balcázar, la norma sí estará aplicándose este año para que los trabajadores CAS cobren su gratificación a julio de este año; sin embargo, aún habían dudas sobre el origen de los recursos para eso, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que estos vendrían de cada entidad y que ellos no aprobarían transferencias de presupuesto para llevarlo a cabo.

Ahora, ya hay entidades que han confirmado que este pago vendrá en julio de 2026 para, ahora también, los trabajadores CAS. Primero fueron el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, y ahora se le suman al menos cinco entidades más: la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional de Huancavelica y el Ministerio de Vivienda.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que también está ordenando el presupusto para los pagos de la 'grati' de los CAS - Crédito Andina

Entidades pagarán ‘grati’ a CAS

Al menos siete entidades del Estado estarán viabilizando los pagos de gratificaciones para que los reciban los trabajadores CAS en julio de este año, en aplicación de la reciente Ley aprobada y promulgada.

Se trata de estas siete entidades:

  1. Ministerio de Energía y Minas
  2. Ministerio de Cultura
  3. Ministerio de Relaciones Exteriores
  4. Ministerio de Vivienda
  5. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
  6. Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
  7. Universidad Nacional de Huancavelica.

Así, si eres trabajador CAS de alguna de estas instituciones, debes saber que tu pago de gratificación, un monto igual a tu sueldo, te llegará este julio de 2026; como se sabe, a más tardar el depósito se hará en la quincena de ese mes (el 15 de julio cae miércoles este año).

“El MVCS viene realizando las acciones correspondientes para priorizar los recursos y cumplir con el pago de los beneficios señalados en la Ley N°32563″, señaló el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF confirma que el Gobierno no dará más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

Mientras, Migraciones señaló que se viene “adoptando las diversas acciones antes las instancias competentes, orientadas a asegurar la implementación ordenada y sostenible de los beneficios establecidos en la citada norma, en concordancia con las disposiciones presupuestales aplicables”.

No habrá presupuesto extra del MEF

Vale recordar que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Sin embargo, ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF reveló que, según la misma Ley aprobada, si bien esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”, el tema de los recursos corres por cuenta del presupuesto de cada entidad.

Temas Relacionados

Trabajadores CASGratificaciónMEFperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ se miden ante las ‘guerreras de Comas’ en el primer duelo por el podio del torneo. Sigue aquí todas las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Ni el excandidato presidencial ni el congresista tienen competencia para solicitar una nulidad de comicios, concluye el Jurado Electoral Especial

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

Los ‘guerreros’ vienen sorprendiendo en el campeonato. Recuperaron el liderato tras derrotar a Atlético Grau en Andahuaylas. Conoce su camino rumbo al primer trofeo de la temporada

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

Corte de agua para este 20 de abril: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los sectores involucrados

Corte de agua para este 20 de abril: conoce cuáles son los distritos afectados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

CCL expresa preocupación por la postergación del contrato de compra de aviones caza F-16

ENTRETENIMIENTO

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

DEPORTES

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del campeonato