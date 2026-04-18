Trabajadores CAS recibirán gratificación en julio: Siete entidades confirmaron tener presupuesto

Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado a más tardar el 15 de julio. - Crédito Andina

La Ley 32563, que da gratificación y CTS (Compensación por tiempo de servicios) para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, de contratación administrativa de servicios —es decir, los empleados CAS—, ya está vigente y se ha confirmado que se estará aplicando ya en julio.

Como había adelantado el presidente José María Balcázar, la norma sí estará aplicándose este año para que los trabajadores CAS cobren su gratificación a julio de este año; sin embargo, aún habían dudas sobre el origen de los recursos para eso, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que estos vendrían de cada entidad y que ellos no aprobarían transferencias de presupuesto para llevarlo a cabo.

Ahora, ya hay entidades que han confirmado que este pago vendrá en julio de 2026 para, ahora también, los trabajadores CAS. Primero fueron el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, y ahora se le suman al menos cinco entidades más: la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional de Huancavelica y el Ministerio de Vivienda.

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Entidades pagarán ‘grati’ a CAS

Al menos siete entidades del Estado estarán viabilizando los pagos de gratificaciones para que los reciban los trabajadores CAS en julio de este año, en aplicación de la reciente Ley aprobada y promulgada.

Se trata de estas siete entidades:

Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica.

Así, si eres trabajador CAS de alguna de estas instituciones, debes saber que tu pago de gratificación, un monto igual a tu sueldo, te llegará este julio de 2026; como se sabe, a más tardar el depósito se hará en la quincena de ese mes (el 15 de julio cae miércoles este año).

“El MVCS viene realizando las acciones correspondientes para priorizar los recursos y cumplir con el pago de los beneficios señalados en la Ley N°32563″, señaló el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Mientras, Migraciones señaló que se viene “adoptando las diversas acciones antes las instancias competentes, orientadas a asegurar la implementación ordenada y sostenible de los beneficios establecidos en la citada norma, en concordancia con las disposiciones presupuestales aplicables”.

No habrá presupuesto extra del MEF

Vale recordar que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Sin embargo, ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF reveló que, según la misma Ley aprobada, si bien esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”, el tema de los recursos corres por cuenta del presupuesto de cada entidad.