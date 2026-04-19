Marco Rivas, en conflicto con Club Tigre: se ausentó en los entrenamientos por desacuerdos con la formalización de su contrato

Marco Rivas, en el aire tras desprolijidad de las autoridades del 'matador' para cerrar su contrato. - Crédito: Club Tigre

Giro en la historia de Marco Rivas. El prometedor delantero peruano, que dicho sea de paso ha iniciado su internacionalidad con las categorías menores de la selección nacional, se ve más afuera que adentro de Club Tigre debido a una serie de desencuentros con el área directiva por la formalización de su contrato.

El periodista Isaac Castro ha informado que Rivas y la dirigencia del ‘matador’ están en pie de conflicto y que a raíz de la problemática, el goleador de 17 años ha comenzado a sopesar su continuidad en el club. Con la firma ralentizada, tanto el futbolista como su entorno consideran que “está lejos su continuidad”.

Marco Rivas, identificado con Tigre. - Crédito: Difusión

La situación, incluso, orilló a Marco a ausentarse por primera vez de los entrenamientos de Tigre, ocasionando toda clase de sensaciones en el comando técnico. Otro tema que perturba al peruano, según el comunicado Rodrigo Agustín, es la falta de minutos en la temporada, lo que ha llevado a un descontento.

Marco Rivas, de un tiempo a esta parte, es un nombre que despierta ilusión en la institución de Buenos Aires. Su increíble irrupción goleadora en las canteras llamó la atención de los directivos para amarrarlo toda vez que se sugirió su inclusión en el plantel principal. Aunque hubo un buen inicio, todo se ha desconfigurado por la desprolijidad de las autoridades para cerrar su vínculo oficial.