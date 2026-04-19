Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

La tensión se apoderó de "El Post Show" durante el análisis de La Granja. Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un acalorado debate sobre la actitud de Diego Chávarri, discutiendo los límites de la infidelidad y la responsabilidad de los actos en el reality. - La Granja VIP

La gala de eliminación del 18 de abril en La Granja VIP Perú estuvo marcada no solo por la tensión de la competencia, sino también por un tenso debate entre los conductores Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi, motivado por la confesión de atracción mutua entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

El episodio, transmitido en vivo, generó una ola de reacciones en redes sociales y puso sobre la mesa temas como los límites de la fidelidad y la responsabilidad emocional en realities de convivencia.

Confesiones que desatan la polémica

Durante la madrugada, y tras una fiesta disco, Gabriela Herrera sorprendió al confesarle a Diego Chávarri que se sentía atraída por él. La escena, capturada por las cámaras mientras todos dormían, mostró un diálogo sincero en el que ambos reconocieron su química, pero también los límites impuestos por la relación que Diego mantiene fuera del reality.

—Diego: ¿Te gusto? —Gabriela: Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar. —Diego: Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo. —Gabriela: Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes tu pareja y yo no pienso como una quita-maridos.

La bailarina recalcó que, pese a la atracción mutua, no avanzará en un romance por respeto a la pareja de Chávarri, dejando en claro su postura ética.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

Debate en vivo: ¿es infidelidad o solo una falta de respeto?

La confesión no tardó en convertirse en el tema central de la gala. Mariella Zanetti fue la primera en opinar con firmeza, señalando que la actitud de Diego constituía una falta de respeto hacia su pareja:

“La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias. Acá nada que: ‘Ay, está jugando. Ay, pobrecito’, él tomó esa decisión y debe responder por ella”.

Por su parte, Yaco Eskenazi pidió no satanizar a Chávarri ni a Gabriela Herrera: “Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacahueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando”.

Mariella no tardó en replicar: “Discúlpame, Yaco, pero lo estás justificando. La infidelidad no solo es física, también es emocional y de intención. Si uno siente algo y lo confiesa, debe hacerse responsable”.

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un tenso debate en La Granja VIP Perú tras las confesiones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Panamericana TV.

Yaco respondió: “Diego Chávarri ha sido infiel, Mariela? Estoy de acuerdo contigo en que es una falta de respeto, pero no creo que sea infidelidad carnal. Sí, es una falta, pero hay que ponerlo en contexto”.

El cruce de opiniones dejó en evidencia la diferencia de criterios sobre el significado de la fidelidad en relaciones expuestas al ojo público. Mariella Zanetti defendió la necesidad de asumir las consecuencias de los propios actos, mientras Yaco Eskenazi abogó por la empatía y el análisis de las circunstancias que rodean a los protagonistas.

La discusión se extendió más allá del set, generando un debate en redes sobre la naturaleza de la infidelidad y los límites de la convivencia televisiva. Muchos usuarios respaldaron la postura de Mariella, mientras otros comprendieron el argumento de Yaco sobre la presión emocional en realities.

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un tenso debate en La Granja VIP Perú tras las confesiones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Panamericana TV.

Rumores, química y tensiones previas

Desde semanas atrás, la afinidad entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri venía siendo tema de conversación dentro y fuera del reality. La bailarina ya había confesado a su amiga Pamela López la percepción de que Diego la miraba “con otros ojos”, y el propio Diego había intentado alejarse para evitar problemas, aunque la dinámica del programa dificultó ese distanciamiento.

La convivencia, las bromas y la confianza propiciaron un ambiente donde las emociones surgieron con naturalidad, pero también con consecuencias inesperadas y cuestionamientos éticos.

Gabriela Herrera confiesa su atracción por Diego Chávarri y él le corresponde en ‘La Granja VIP Perú'