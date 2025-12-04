Obras sin señalización en Paseo de la República agravan el tráfico en Miraflores y sorprenden a conductores en horas punta

Cierre parcial de un carril en Paseo de la República, a la altura de 28 de Julio, intensifica el tráfico en Miraflores.

El cierre parcial de un carril en la avenida Paseo de la República, a la altura de veintiocho de Julio en Miraflores, ha intensificado la congestión vehicular en una de las zonas más transitadas de Lima. La intervención, motivada por la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, coincide con la construcción de un edificio multifamiliar en el sector. El resultado es una situación de tráfico aún más complicada para conductores y vecinos.

La situación se agrava debido a la falta de señalización adecuada que advierta a los conductores sobre la reducción de carriles con suficiente anticipación. En el lugar, el único aviso disponible es un cartel de obras colocado junto a la vía intervenida, el cual detalla la duración y el motivo de los trabajos, pero no ofrece información preventiva para quienes circulan por la zona. Esta carencia provoca que los vehículos que transitan por veintiocho de Julio y giran hacia Lima por Paseo de la República se enfrenten de manera repentina a un cuello de botella. Así, los conductores deben maniobrar abruptamente para continuar su trayecto.

Horas punta y apoyo insuficiente

Caos en Paseo de la República: cierre de carril y falta de avisos anticipados generan embotellamientos en Miraflores. 24 Horas

La congestión se intensifica especialmente en horas punta, cuando el flujo vehicular alcanza su máximo. La falta de advertencias previas y de apoyo efectivo de las autoridades contribuye a que el tránsito se torne aún más lento y caótico. Lo único que hay un cartel de obras que especifica hasta cuándo va a durar la obra, en qué consiste la obra, pero pegado a la vía intervenida. No hay una señalización que, al menos, avise a los conductores unas cuadras antes.

Durante la cobertura, se constató la presencia de personal de la municipalidad de Miraflores, quienes intentaban agilizar el tránsito ante la dificultad que enfrentan los conductores. Según lo indicado en el cartel, la obra corresponde a Sedapal y está bajo ejecución de empresas contratistas privadas, aunque la inspección y supervisión recaen en la empresa estatal de agua.

El impacto de la intervención se hace evidente cuando un solo vehículo se detiene en el carril reducido, lo que puede paralizar el flujo y agravar la congestión. Bastaba que se detenga un vehículo nada más en este carril para que se torne más crítica este panorama.

Plazos y coordinación de obras

El apoyo de las autoridades resulta fundamental para mitigar el impacto en zonas de alto tráfico. Se insistió en la importancia de contar con presencia policial o municipal que oriente y asista a los conductores, especialmente en intersecciones tan transitadas.

En cuanto al plazo de ejecución, el cartel de obra indica que los trabajos comenzaron el viernes 28 noviembre y durarán hasta el 8 de diciembre.

La intervención de Sedapal y la coordinación con la municipalidad de Miraflores continúan, mientras los usuarios de la vía esperan que las molestias sean temporales y se implementen medidas más eficaces de señalización y apoyo en futuras obras de infraestructura en la ciudad.

Estos son los días con más tráfico en la capital

AAP - trafico en Lima

Además, el análisis detalla los días y las horas más congestionadas para desplazarse en Lima. Los martes y miércoles a las 6 p.m. se perfilan como los momentos más críticos, con un tiempo de viaje de 42 minutos por cada 10 kilómetros. Le siguen los jueves y viernes en el mismo horario, con una demora de 41 minutos. Sin embargo, la plataforma señala que las vías limeñas comienzan a despejarse a partir de las 10 p.m., reduciendo el tiempo de viaje a un rango de 21 a 24 minutos, casi a la mitad.

En términos generales, un ciudadano promedio de Lima puede perder alrededor de 157 horas al año en horas punta, equivalente a 6 días y 13 horas. Mientras que el tiempo de viaje anual asciende a 283 horas en total. La velocidad media durante este período se sitúa en 17 kilómetros por hora.