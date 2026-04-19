Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú rechaza postergación de compra de cazas F-16 para la FAP

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN Perú), integrada por militares en situación de retiro, expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo de postergar la firma del contrato para la adquisición de una nueva flota de aviones caza destinados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a las autoridades del Estado.

La organización manifestó su preocupación por el aplazamiento del proceso de compra de los cazas F-16 Block 70, señalando que se trata de una decisión que podría afectar la capacidad operativa y de defensa del país. Según el comunicado, la postergación genera incertidumbre respecto al fortalecimiento de la Fuerza Aérea en un contexto internacional considerado complejo.

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Rechazan postergación

ADOGEN Perú calificó como motivo de “profunda preocupación” la decisión del presidente de la República de no suscribir el contrato en el momento previsto, argumentando la transitoriedad del mandato. La asociación sostuvo que las decisiones en materia de seguridad nacional deben ejecutarse hasta el último día de gestión gubernamental.

En ese sentido, el gremio de oficiales en retiro consideró que la adquisición de aeronaves no debería ser postergada, al tratarse de un proceso que ya había sido evaluado técnicamente por las instancias correspondientes del sector defensa.

ADOGEN advierte sobre impacto de postergación en modernización de la Fuerza Aérea del Perú. (Foto: ADOGEN)

Seguridad y contexto geoestratégico

En su pronunciamiento, ADOGEN señaló que el Perú se encuentra en una posición geoestratégica relevante debido a sus recursos naturales, como minerales e hidrocarburos, así como por el desarrollo de infraestructuras logísticas como el megapuerto de Chancay y proyectos portuarios en desarrollo.

Bajo ese contexto, la asociación sostuvo que la defensa del territorio requiere capacidades de disuasión efectivas, las cuales deben ser garantizadas mediante Fuerzas Armadas modernas y adecuadamente equipadas. Por ello, consideran que la modernización militar no puede ser postergada.

caza F-16 Block 70

Evaluación del proceso de compra

El comunicado también resalta que la selección del modelo F-16 Block 70 es resultado de un proceso de evaluación técnica realizado por la Fuerza Aérea del Perú. Dicho proceso habría sido validado por el Consejo de Defensa Nacional (COSEDENA), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa (MINDEF).

Asimismo, se precisó que la compra se desarrolla bajo la modalidad de gobierno a gobierno, mecanismo que, según la asociación, busca garantizar la transparencia del proceso y reducir cualquier riesgo de irregularidades o actos de corrupción en la adquisición de equipamiento militar.

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

Modernización de las FF.AA.

ADOGEN Perú reafirmó su posición a favor de la modernización de las Fuerzas Armadas, señalando que el fortalecimiento de sus capacidades no debe ser considerado un gasto, sino una inversión estratégica para la seguridad del país.

En ese marco, la organización hizo un llamado a las autoridades para priorizar la defensa nacional sobre consideraciones políticas coyunturales, insistiendo en la necesidad de mantener la continuidad de los procesos de equipamiento militar.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)

Llamado a la continuidad

Finalmente, la asociación exhortó al Gobierno a reconsiderar la postergación de la firma del contrato, advirtiendo que este tipo de decisiones podría tener implicancias en la capacidad defensiva del país.

El pronunciamiento concluye reafirmando el compromiso de los oficiales en retiro con la integridad nacional y la seguridad del Estado, subrayando que la modernización militar debe ser una política de Estado sostenida en el tiempo.