Elecciones 2026: ¿Cuánto es la diferencia de votos entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez?

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

La diferencia de votos entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se ha convertido en uno de los focos centrales del escenario político nacional. Esta va variando conforme avanzan los conteos de la ONPE. A las 8 a.m. del viernes 17 de abril, la diferencia se hizo mayor con 13.821 votos. Ambos candidatos vienen protagonizando una de las contiendas más ajustadas, lo que ha generado incertidumbre y tensiones en el proceso de conteo y fiscalización de los resultados.

El contexto de la elección estuvo marcado por la fragmentación del electorado y la ausencia de una figura dominante, lo que llevó a que ningún candidato alcanzara el 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ubica en primer lugar con cerca del 17% de los votos, asegurando su pase al balotaje. Detrás de ella, la disputa por el segundo lugar se centró entre el nacionalista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, ambos con menos del 12% de los sufragios. La diferencia entre ambos es tan estrecha que, durante varias jornadas, el liderazgo en el segundo puesto fluctuó constantemente a medida que avanzaba el escrutinio.

ONPE realiza nueva actualización y demuestra que diferencia de votos es muy reducida

Diferencia de votos

El conteo de votos estuvo afectado por la llegada tardía de actas provenientes de regiones rurales y del extranjero. Tradicionalmente, los votos del interior del país y de comunidades en el exterior tienden a modificar los resultados iniciales, especialmente cuando la diferencia es tan pequeña. En esta elección, los votos rurales, favorables a Sánchez, y los votos del extranjero, donde López Aliaga suele tener mejor desempeño, fueron decisivos para mantener la incertidumbre hasta el último momento. A esto se sumó la existencia de más de 1.600 actas pendientes y otras 5.000 observadas, que entraron en un proceso de revisión por parte de los jurados electorales, extendiendo el cierre definitivo del resultado.

Resultados ONPE de las Elecciones 2026 dejan parcialmente a Keiko Fujimori en primer lugar y a Roberto Sánchez en segundo puesto. Composición Infobae

Ambos candidatos apelaron a discursos de vigilancia y transparencia. Roberto Sánchez, exministro y congresista, apeló a la cautela y solicitó que se respete cada voto, recordando episodios previos en la política peruana donde las diferencias estrechas derivaron en denuncias de fraude o irregularidades. López Aliaga, por su parte, denunció intentos de “sabotaje” y ofreció recompensas para quienes denunciaran irregularidades en el proceso, elevando aún más la tensión política y mediática. Las autoridades electorales de ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones respondieron reiterando la transparencia y la rigurosidad del proceso, aunque reconocieron que la resolución de las actas observadas podría tomar varias semanas.

¿Quién pasará a segunda vuelta con Keiko Fujimori?

El margen de votos, en un universo de más de 18 millones de sufragios emitidos, representa un porcentaje ínfimo, lo que para muchos analistas refleja la fragmentación política y la volatilidad del electorado peruano. A diferencia de procesos anteriores, donde las diferencias entre el segundo y el tercer lugar eran más holgadas, en esta ocasión la polarización y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas dejaron a los principales candidatos compitiendo voto a voto en cada región.

Además, la experiencia de la elección de 2021, cuando Pedro Castillo ganó por poco más de 44.000 votos, ha calado en la opinión pública, que observa con atención cada actualización oficial y cada pronunciamiento de los postulantes.

Keiko Fujimori, exige a la ONPE que se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje la voluntad popular. Además, ofrece el apoyo de su partido para esclarecer los hechos. (Crédito: Latina Noticias)

Incertidumbre ante cada actualización de la ONPE

La estrechez en el resultado también ha puesto a prueba la institucionalidad electoral. El conteo minucioso de las actas, la revisión de los votos impugnados y el papel de los observadores internacionales han sido determinantes para preservar la legitimidad del proceso. Organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han insistido en que todos los pasos del escrutinio cumplen estándares internacionales, aunque reconocen que la presión política y social es mayor cuando la diferencia es tan reducida.

La incertidumbre sobre quién será el rival de Fujimori en el balotaje subraya la importancia del voto rural, del exterior y de la transparencia institucional. El proceso, seguido de cerca por medios nacionales e internacionales, ha evidenciado la importancia de cada sufragio y la necesidad de fortalecer los mecanismos de confianza en la democracia peruana.

En este contexto, la expectación se concentra en el desenlace del proceso y en el impacto que la definición tendrá sobre la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio. Keiko Fujimori espera a su contrincante mientras el país asiste a una definición voto a voto. Tanto Sánchez como López Aliaga representan proyectos políticos y visiones de país opuestas: el primero identificado con sectores populares y propuestas de izquierda, y el segundo con un discurso conservador y de mano dura, especialmente en temas de seguridad y economía.