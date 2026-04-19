Sicario confiesa ante la PNP el crimen del chofer de combi de 19 años frente a su madre en Comas

La Policía Nacional del Perú, en un operativo realizado en tiempo récord, logró la captura de los presuntos responsables del asesinato de un joven chofer de combi de 19 años en el distrito de Comas. El General PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, brindó detalles sobre la desarticulación de esta banda criminal implicada en extorsiones a transportistas. | TV PERÚ

La Policía Nacional del Perú detuvo a un presunto sicario vinculado al asesinato de un conductor de combi de 19 años en Comas, en medio de una disputa por el control de cobros extorsivos a transportistas, frente a su madre. El crimen de Christian David Llagas Maque puso en alerta a las autoridades y generó una investigación que en menos de 48 horas permitió identificar y capturar a los presuntos responsables.

El operativo se desarrolló en coordinación entre la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la comisaría de La Paz y la Séptima Región Policial. De acuerdo con declaraciones del general Víctor Revoredo, la identificación y detención de los sospechosos ocurrieron gracias a un trabajo conjunto de prevención e investigación, con el apoyo de herramientas tecnológicas y análisis de evidencias recolectadas en la escena del crimen.

El principal detenido es Ángel Jesús Osorio Villanueva, de 23 años, conocido con el alias de ‘Katire’. Según la versión del coronel Jesús Eusebio Talla de la Cruz, jefe de investigación criminal en Lima Norte, Osorio Villanueva fue capturado tras un operativo en el que se incautaron prendas de vestir, municiones, teléfonos celulares y otros elementos que lo vinculaban con el hecho.

Confesión ante la Policía: sicario admite asesinato de conductor de combi de 19 años en Comas| América Noticias

“Se ha hecho una trazabilidad o una línea del, del recorrido que hacen estos sujetos desde que llegan, ejecutan y se retiran. Todo se ha recogido evidencia fílmica y testimonial. Aparte de ellos, se ha logrado incautar las prendas de vestir con el cual ejecutaron la acción”, señaló el coronel Talla.

¿Cuál sería el móvil del crimen?

Uno de los móviles del crimen sería la disputa entre bandas por el control de cobros extorsivos a conductores de transporte público en Comas, un fenómeno que ha generado preocupación en la zona.

Las autoridades informaron que el teléfono incautado a Osorio Villanueva contenía mensajes extorsivos en los que se hacía referencia a la eliminación de choferes, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estuvo relacionado con amenazas y cobros ilegales. Entre los mensajes hallados se destacan frases intimidatorias como “Mañana vas a ver” y “Dos te voy a dejar tirado”, mensajes dirigidos a transportistas víctimas de extorsión.

Confesión ante la Policía: sicario admite asesinato de conductor de combi de 19 años en Comas| América Noticias

La investigación permitió además identificar a otros dos cómplices, integrantes de la misma banda, uno de los cuales habría suministrado el arma utilizada y se encargó de retirarla tras el ataque. Todos ellos estarían asociados a la facción conocida como ‘El Loco Joe’, que mantiene vínculos con el grupo extranjero ‘Tren de Aragua’.

En respuesta a estos hechos, la Policía Nacional del Perú anunció la realización de traslados de internos en penales para aislar a quienes coordinan actividades delictivas desde prisión y fortalecer la seguridad ciudadana. El general Revoredo indicó que las acciones recientes forman parte de un plan integral para combatir la extorsión y el sicariato en el sector transporte, un problema que afecta a numerosos conductores y familias en Lima Norte.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Las víctimas de extorsión pueden presentar denuncias de forma inmediata en cualquier comisaría a nivel nacional. Además, la PNP cuenta con la línea gratuita 105, disponible las 24 horas, donde se reciben reportes sobre amenazas, extorsiones y otros delitos.

Ministerio Público: dispone de fiscalías especializadas en crimen organizado y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Las denuncias pueden formalizarse de manera presencial en las sedes del Ministerio Público o a través de la plataforma digital institucional.