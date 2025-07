Tragedia rondó en el Circuito Mágico del Agua: caos y heridos en ingreso a show por 28 de julio

Lo que prometía ser una noche de celebración por Fiestas Patrias en el Circuito Mágico del Agua, también conocido como el Parque de las Aguas, de Lima estuvo cerca de convertirse en una tragedia. El parque, reconocido por sus fuentes y espectáculos de luces, organizó por primera vez un show aéreo de drones con figuras alusivas al Perú para conmemorar los 204 años de independencia. La convocatoria ocurrió la noche del 28 de julio y atrajo a miles de personas, muchas de ellas familias con niños pequeños.

Desborde de público y cierre de puertas

El espectáculo, promocionado como la principal atracción de las celebraciones patrias, provocó largas filas y un flujo inusual de visitantes. La capacidad del parque se vio rebasada y las autoridades optaron por cerrar los ingresos antes del inicio del show. Esto generó incidentes en una de las puertas principales, donde el público se acumuló mientras buscaba acceso.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la aglomeración. La escasez de personal de seguridad y la falta de protocolos claros provocaron empujones y desorganización. Esto afectó especialmente a los niños, algunos de los cuales se separaron de sus acompañantes en medio del tumulto.

Familias separadas, gritos y caos

Los testimonios de los asistentes coinciden en que el ambiente pasó rápidamente de la expectativa a la preocupación. Usuarios de redes reportaron casos de menores extraviados y adultos que, pese a sus esfuerzos, no lograron evitar la presión de la masa. “¡Mi hija no está, me han empujado y me han hecho entrar, pero mi hija no está!”, gritaba una madre desde el interior del parque, como se oye en uno de los videos grabados durante el incidente.

Otros registros muestran a niños llorando y a algunos que quedaron sin calzado luego de perder sus zapatos durante los empujones. En otra grabación, se observa a una persona herida siendo auxiliada por otros visitantes tras caer en medio del desorden. Hasta ahora no se confirmó la existencia de heridos graves ni daños materiales de gravedad, pero el susto quedó instalado entre quienes presenciaron los hechos.

Expectativa alta por el show

La presentación de drones, planeada para mostrar imágenes nacionales, danzas y símbolos patrios, fue el cierre de una serie de actividades que el circuito diseñó para estas fechas. La notable convocatoria superó la capacidad habitual del espacio, lo que puso en evidencia limitaciones en la organización y gestión de grandes eventos. Usuarios manifestaron su malestar por la falta de información y el escaso control en los accesos, acusando improvisación en la logística.

Al cierre de esta nota, la administración del Circuito Mágico del Agua no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido.

Para el 28 y 29 de julio el parque ha preparado una programación especial con danzas típicas, conciertos en vivo y una experiencia cultural única en la zona Tangüis.

Los visitantes podrán recorrer el espacio temático Te Amo Perú, que incluye toritos de Pucará de más de dos metros de altura, un cuy capibara gigante, retablos ayacuchanos y presentaciones artísticas en vivo de destacados artistas como Deyvis Orozco y Pedro Suárez la Banda, así como la presentación de la morenada Laykakota, entre otros.