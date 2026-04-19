Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

La tensión se apoderó de "El Post Show" durante el análisis de La Granja. Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi protagonizaron un acalorado debate sobre la actitud de Diego Chávarri, discutiendo los límites de la infidelidad y la responsabilidad de los actos en el reality. - La Granja VIP

La noche del 18 de abril marcó un hito en la competencia de 'La Granja VIP Perú’ con la celebración de la cuarta gala de eliminación, que culminó con la salida de Renato Rossini Jr. del reality.

La jornada estuvo cargada de tensión y emociones, ya que siete participantes se encontraban en la placa de nominación y solo el voto del público definiría quién continuaría en la competencia.

La gala inició con la expectativa al máximo y el anuncio inmediato del primer salvado: Pablo Heredia. El respaldo masivo del público para los concursantes se tradujo en más de 2 millones de votos, convirtiendo esta gala en la más votada de la temporada hasta la fecha.

Pablo Heredia, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera regresan a la competencia

Tras el anuncio de Pablo Heredia como el primer salvado, la tensión continuó con la revelación de la siguiente participante que aseguraba su permanencia: Samahara Lobatón.

La hija de Melissa Klug no pudo evitar quebrarse al enterarse de la noticia y protagonizó una emotiva despedida de su madre. “Gracias a todos los que confían en mí, gracias de verdad”, expresó entre lágrimas, antes de ingresar nuevamente a la casa, donde fue recibida con calidez por sus compañeros.

La espera por el último cupo en la competencia mantuvo al público y a los participantes al borde del asiento. Gabriela Herrera finalmente fue la tercera salvada, gracias al apoyo de su grupo, los Reales, lo que cerró la lista de concursantes que continuarán en la granja.

Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV

Renato Rossini Jr. se despide tras una gala histórica

De este modo, Renato Rossini Jr. quedó como el quinto eliminado del reality, despidiéndose de la finca y de sus compañeros en un ambiente de respeto y cariño. La despedida de Renato estuvo marcada por la emoción, tanto de parte de los participantes como de los seguidores del programa. Antes de su salida, el modelo recibió un mensaje especial de su madre, que lo emocionó profundamente, y agradeció la oportunidad y los mensajes de apoyo recibidos durante su paso por La Granja VIP Perú.

La eliminación de Renato generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde fanáticos y seguidores del reality compartieron mensajes de aliento y reconocimiento por su participación. Dentro de la casa, los concursantes manifestaron su cariño y respeto hacia él, destacando su fortaleza y disposición durante las semanas de competencia.

Pablo Heredia y Gabriela Herrera recibieron el respaldo masivo de los seguidores y continúan en competencia. Panamericana TV

Momentos emotivos y retos en la gala de eliminación

La gala dejó también momentos destacados fuera de la placa de nominados. Paul Michael vivió una de las escenas más conmovedoras al reencontrarse en el cuarto de refugio con su abuela Ada Gabriela, quien lo crió durante su niñez. El emotivo abrazo y las palabras de aliento marcaron uno de los instantes más recordados de la noche.

En otro segmento, don Valentín, figura clave en la administración de la finca, comentó que la gestión de la capataz Shirley Arica fue la más baja de la temporada, aunque reconoció que el trabajo de los chicos mejoró y consiguieron un 55% del presupuesto de alimentos, reflejando el esfuerzo colectivo y la evolución del grupo.

Paul Michael protagonizó un emotivo reencuentro con su abuela en el cuarto de refugio. Panamericana TV

El respaldo del público: una votación histórica

El respaldo de los televidentes fue fundamental para definir la permanencia de los concursantes en una gala donde más de 2 millones de votos fueron registrados. El compromiso de la audiencia se reflejó en la emoción con la que vivieron cada anuncio y la manera en que celebraron la salvación de sus favoritos.

La competencia en La Granja VIP Perú se intensifica a medida que avanzan las galas de eliminación y el reality se consolida como uno de los programas más vistos y comentados en la televisión nacional.