Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras escuchar que él y Gabriela Herrera confiesan que se gustan.

El fenómeno de convivencia de ’La Granja VIP Perú’ no solo genera titulares por sus desafíos, sino también por los encuentros y desencuentros emocionales de sus protagonistas.

La madrugada del sábado 18 de abril, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron una conversación privada, transmitida en vivo, en la que ambos admitieron sentir atracción mutua.

Lo que no esperaban era que el momento sería escuchado en tiempo real por Thalía Bentin, pareja de Chávarri, quien no tardó en reaccionar con un mensaje cargado de dolor y desilusión.

Una confesión inesperada en plena transmisión

Todo ocurrió tras una fiesta disco en el reality. Mientras los demás dormían, las cámaras captaron un diálogo íntimo entre Diego y Gabriela.

“¿Te gusto?”, preguntó el exfutbolista. “Sí, y recién, no te hablo de antes”, respondió la bailarina. Diego no ocultó sus sentimientos: “Tú me encantas y he tratado de manejarlo, pero no puedo”. A pesar del evidente acercamiento, Gabriela fue clara en poner límites: “Ya tienes tu pareja y yo no pienso como una quita-maridos”.

La naturalidad y sinceridad del momento sorprendió a los seguidores, quienes viralizaron el clip y generaron un aluvión de comentarios en redes sociales.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

El mensaje de Thalía Bentin: dolor, decepción y reclamo público

La mayor sorpresa fue la reacción de Thalía Bentin, pareja de Diego Chávarri, quien siguió cada detalle del episodio en tiempo real. A través de mensajes en plataformas digitales, la joven expresó su incomodidad y malestar:

“Qué gran falta de respeto, que los expongan”, escribió en medio de la transmisión. Luego, visiblemente afectada, añadió: “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, dejando en claro que su vínculo sentimental había sido vulnerado por la exposición y la actitud de Chávarri.

“Se ha burlado de mí y de nuestra relación”

La repercusión no se detuvo ahí. En mensajes difundidos por Samuel Suárez, del portal Instarándula, Thalía profundizó en su sentir: “Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón”, manifestó Thalía, dejando ver el impacto personal y familiar de la situación.

La joven subrayó la dificultad añadida de tener que explicar este episodio a una menor en casa, lo que aumentó la presión emocional y el enojo por lo ocurrido en televisión nacional.

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú

El impacto en Diego Chávarri y la reacción pública

La difusión de la confesión no solo afectó a Thalía; también se filtraron imágenes de Diego Chávarri en aparente estado emocional, lo que intensificó las especulaciones sobre la crisis en la pareja. El entorno digital amplificó la noticia, y el exfutbolista fue blanco de críticas y mensajes de apoyo por igual.

Samuel Suárez, conductor de Instarándula, comentó que el deportista habría mostrado señales de afectación tras conocer la magnitud de la reacción de su novia y el impacto en su entorno. El episodio reavivó el debate sobre los límites de la exposición mediática y el costo emocional de los realities para los involucrados y sus familias.