Perú

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Thalía Bentin expresó su profunda decepción tras escuchar en vivo la confesión de atracción entre el exfutbolista y Gabriela Herrera en La Granja VIP Perú

Guardar

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras escuchar que él y Gabriela Herrera confiesan que se gustan.

El fenómeno de convivencia de ’La Granja VIP Perú’ no solo genera titulares por sus desafíos, sino también por los encuentros y desencuentros emocionales de sus protagonistas.

La madrugada del sábado 18 de abril, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron una conversación privada, transmitida en vivo, en la que ambos admitieron sentir atracción mutua.

Lo que no esperaban era que el momento sería escuchado en tiempo real por Thalía Bentin, pareja de Chávarri, quien no tardó en reaccionar con un mensaje cargado de dolor y desilusión.

Una confesión inesperada en plena transmisión

Todo ocurrió tras una fiesta disco en el reality. Mientras los demás dormían, las cámaras captaron un diálogo íntimo entre Diego y Gabriela.

“¿Te gusto?”, preguntó el exfutbolista. “Sí, y recién, no te hablo de antes”, respondió la bailarina. Diego no ocultó sus sentimientos: “Tú me encantas y he tratado de manejarlo, pero no puedo”. A pesar del evidente acercamiento, Gabriela fue clara en poner límites: “Ya tienes tu pareja y yo no pienso como una quita-maridos”.

La naturalidad y sinceridad del momento sorprendió a los seguidores, quienes viralizaron el clip y generaron un aluvión de comentarios en redes sociales.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

El mensaje de Thalía Bentin: dolor, decepción y reclamo público

La mayor sorpresa fue la reacción de Thalía Bentin, pareja de Diego Chávarri, quien siguió cada detalle del episodio en tiempo real. A través de mensajes en plataformas digitales, la joven expresó su incomodidad y malestar:

“Qué gran falta de respeto, que los expongan”, escribió en medio de la transmisión. Luego, visiblemente afectada, añadió: “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, dejando en claro que su vínculo sentimental había sido vulnerado por la exposición y la actitud de Chávarri.

“Se ha burlado de mí y de nuestra relación”

La repercusión no se detuvo ahí. En mensajes difundidos por Samuel Suárez, del portal Instarándula, Thalía profundizó en su sentir: “Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón”, manifestó Thalía, dejando ver el impacto personal y familiar de la situación.

La joven subrayó la dificultad añadida de tener que explicar este episodio a una menor en casa, lo que aumentó la presión emocional y el enojo por lo ocurrido en televisión nacional.

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú
Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú

El impacto en Diego Chávarri y la reacción pública

La difusión de la confesión no solo afectó a Thalía; también se filtraron imágenes de Diego Chávarri en aparente estado emocional, lo que intensificó las especulaciones sobre la crisis en la pareja. El entorno digital amplificó la noticia, y el exfutbolista fue blanco de críticas y mensajes de apoyo por igual.

Samuel Suárez, conductor de Instarándula, comentó que el deportista habría mostrado señales de afectación tras conocer la magnitud de la reacción de su novia y el impacto en su entorno. El episodio reavivó el debate sobre los límites de la exposición mediática y el costo emocional de los realities para los involucrados y sus familias.

Temas Relacionados

Diego ChávarriGabriela HerreraLa Granja VIP PerúLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ visitará a los ‘rojinegros’ en un cotejo que solo le vale ganar para mantenerse en la lucha por el título. Y también se definirá el futuro Javier Rabanal. Entérate de los horarios del decisivo duelo

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

La ‘bicolor’ perdió después de dos partidos y se volvió a alejar de la zona de repechaje al Mundial 2027

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

El técnico de la selección peruana se refirió al enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín por el título nacional

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

Antes de tomar el vuelo hacia Arequipa para disputar el crucial encuentro ante Melgar, el artillero ’merengue’ se refirió al presente del equipo que dirige Javier Rabanal y el supuesto encuentro del entrenador con barristas del club

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

PNP pedirá captura internacional contra expareja por el intento de feminicidio de joven cosmiatra

Yanet Urbano se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada por su expareja, Luis Flores Julca. Mientras su familia exige justicia, la policía intensifica la búsqueda, debido que el sospechoso habría usado las tarjetas de la víctima para preparar su fuga

PNP pedirá captura internacional contra expareja por el intento de feminicidio de joven cosmiatra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 94.129 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.129 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.475 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

PNP aclara que hasta el momento no hay un pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

JNE halla actas electorales, hojas de asistencia y lista de electores en “material de desecho” en almacén de la ONPE

ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto en medio de investigaciones por irregularidades en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Ya no voy apoyarla más”

Cristorata pide disculpas por frases racistas y discriminatorias ante los resultados de las Elecciones 2026: “Sé que estuvo mal”

Gabriela Herrera confiesa su atracción por Diego Chávarri y él le corresponde en ‘La Granja VIP Perú’: “Me encantas”

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

Álex Valera, incómodo por los cuestionamientos y rumores de presiones al plantel de Universitario: ”Quieren partir el grupo”

Julinho declara su sentimiento más genuino al país que lo albergó por tres décadas: “Amo al Perú, soy peruano de corazón; me abrazaron como familia”

Renato Espinosa sostiene su racha goleadora en primera campaña europea: nueve tantos que contrastan con el presente del Unirea Slobozia