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Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley

El técnico español se refirió a su permanencia en la ‘U’ para la temporada 2026/2027, donde tendrá como principal objetivo alcanzar una final

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En la previa del partido por el tercer puesto, el entrenador de Universitario, Francisco Hervás, comparte sus impresiones sobre el equipo rival, Géminis, y habla de los planes para la próxima temporada. - Latina Noticias

Universitario de Deportes superó 3-0 a Deportivo Géminis en el partido de ida por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Antes del encuentro, el técnico Paco Hervás confirmó su continuidad al frente de las ‘cremas’ para la próxima temporada.

En declaraciones previas, el entrenador español se refirió a la conformación del plantel: “Estamos viendo la plantilla. Creo mucho en el equilibrio de los grupos y seguimos trabajando con un poco más de perspectiva”.

Consultado por su permanencia en el club, Hervás fue directo: “Pienso que el año que viene sí”, descartando así los rumores sobre una posible salida tras no alcanzar la final del torneo.

Paco Hervás no sería el único en continuar en Universitario para la temporada 2026/2027. El club ya gestiona la renovación de Cat Flood, máxima anotadora del equipo, y de Mara Leao, central de amplia experiencia.

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario ganó a Géminis en la ida

Universitario evidenció superioridad sobre Géminis desde el inicio del encuentro. En el primer set, el equipo dirigido por Paco Hervás se impuso por 25-20 ante las ‘guerreras’.

La ventaja se amplió en el segundo parcial, con un marcador de 25-18 a favor de las ‘pumas’, resultado que repitieron en el tercer set para asegurar el triunfo.

El rendimiento colectivo de la ‘U’ resultó sólido, respaldado por aportes individuales clave. Lucía Magallanes condujo el armado de juego y facilitó que sus compañeras superaran el bloqueo rival.

Cat Flood finalizó como la máxima anotadora, superando los 20 puntos, mientras que Maluh Oliveira resultó decisiva con su saque, generando dificultades en la recepción de Géminis.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

El equipo dirigido por Natalia Málaga no logró destacarse en este encuentro, pero contará con una última oportunidad en el partido de vuelta. Para forzar un desempate, deberá ganar por cualquier marcador (3-0, 3-1 o 3-2).

El posible tercer partido está previsto para el sábado 3 de mayo a las 19:00 (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes. Hay expectativa por ver si el conjunto de Comas logra igualar la serie y llevar la definición a un encuentro extra.

¿Qué resultados necesita Géminis para forzar el extra game tras derrota ante Universitario por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley?
¿Qué resultados necesita Géminis para forzar el extra game tras derrota ante Universitario por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Géminis: programación del partido de vuelta

Universitario y Géminis volverán a enfrentarse por el tercer puesto el sábado 25 de abril a las 19:00 (hora de Perú), en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

El encuentro, correspondiente a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, estará disponible en vivo a través de Latina TV, tanto por señal abierta (canal 2) como por su sitio web y aplicación, lo que garantiza cobertura nacional.

Para quienes sigan el partido desde otros países, los horarios serán: 18:00 en México; 19:00 en Colombia y Ecuador; 20:00 en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y 21:00 en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

La Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido desde su plataforma digital, y la Liga Peruana de Vóley ofrecerá la señal en vivo mediante su página oficial de Facebook, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos.

Infobae Perú brindará una cobertura integral en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener informada a la audiencia durante todo el desarrollo del duelo.

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