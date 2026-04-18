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A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

El Estadio Monumental de Núñez se vestirá de gala para un nuevo duelo entre ‘millonarios’ y ‘xeneizes’. Conoce los horarios del partidazo

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A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors en Perú: partido por superclásico argentino de la Liga Profesional.
A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors en Perú: partido por superclásico argentino de la Liga Profesional.

River Plate y Boca Juniors se citan en el Estadio Monumental de Buenos Aires para disputar la edición 266° del superclásico argentino. Las escuadras de Eduardo Coudet y Claudio Úbeda se medirán por primera vez en la temporada en el marco de la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina.

A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors en Perú

Este partido está programado para iniciar este domingo 19 de abril a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Dónde ver River Plate vs Boca Juniors en Perú

El superclásico del fútbol argentino será transmitido por ESPN en Perú y el resto de Sudamérica; así como la plataforma de streaming Disney+. En otras latitudes se emitirá de la siguiente manera: Centroamérica y México, ESPN 3; Estados Unidos, Fanatiz; y en España, Movistar.

Sebastián Driussi celebró con Kendry Páez su gol por Copa Sudamericana ante Carabobo. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Sebastián Driussi celebró con Kendry Páez su gol por Copa Sudamericana ante Carabobo. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

¿Cómo llega River Plate?

River Plate afronta el clásico con una renovada identidad bajo la conducción de Eduardo Coudet, quien asumió tras la salida de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo. El equipo ha adoptado un estilo de juego más fresco y directo, lo que se reflejó en la reciente victoria ante Racing en El Cilindro, donde River mostró solidez y carácter en una cancha siempre difícil.

En el plano internacional, el conjunto ‘millonario’ viene de superar a Carabobo por la Copa Sudamericana, gracias a un gol de Sebastián Driussi, lo que le permite llegar con confianza al duelo ante Boca. Sin embargo, River no podrá contar con Juan Fernando Quintero ni Fausto Vera, ambos ausentes por lesión, lo que representa una baja sensible en la estructura del equipo.

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca Juniors llega al clásico ante River Plate atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula doce partidos consecutivos sin conocer la derrota, lo que ha fortalecido la confianza del plantel y el apoyo de la hinchada. En los últimos encuentros, Boca ha mostrado un funcionamiento colectivo sólido, con transiciones rápidas y una defensa bien organizada.

En la Copa Libertadores, el conjunto ‘xeneize’ ha sumado dos triunfos de peso: primero, una victoria ante Universidad Católica en Chile y, luego, una goleada frente a Barcelona en La Bombonera. Estos resultados han potenciado la moral del equipo y evidencian la mejoría que trajo la presencia de Leandro Paredes en el mediocampo, así como la irrupción del juvenil Tomás Aranda.

Boca Juniors goleó 3-0 al Barcelona de Guayaquil en La Bombonera. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Boca Juniors goleó 3-0 al Barcelona de Guayaquil en La Bombonera. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Posibles alineaciones

  • River Plate: Santiago Beltrán; Marcos Acuña, Germán Pezzella, Lucas Martínez, Gonzalo Montiel; Tomás Galván, Anibal Moreno, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
  • Boca Juniors: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Tomás Aranda, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

¿Cómo quedaron los superclásicos en el 2025?

Boca Juniors y River Plate protagonizaron choques vibrantes en sus últimos dos clásicos del fútbol argentino. El duelo más reciente se jugó en La Bombonera, donde el equipo local se impuso 2-0. Los goles fueron obra de Exequiel ‘Changuito’ Zeballos y Miguel Merentiel, quienes le dieron la victoria a Boca en una tarde de gran efectividad.

El último Superclásico que Boca le ganó a River en La Bombonera.
El último Superclásico que Boca le ganó a River en La Bombonera.

El anterior enfrentamiento tuvo lugar en el estadio Monumental de Núñez. River Plate ganó 2-1 en un partido lleno de emociones. Franco Mastantuono abrió el marcador con un gol de tiro libre que desató la ovación de la hinchada local. Merentiel igualó el marcador para Boca, pero Sebastián Driussi sentenció el triunfo para el conjunto millonario.

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