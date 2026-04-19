Perú

Productores afectados por falla geológica en San Martín podrán recibir hasta S/1,000 por hectárea con seguro agrícola de Midagri

El Seguro Agrícola Catastrófico, financiado íntegramente por el Estado, brinda cobertura gratuita a los productores frente a pérdidas ocasionadas por inundaciones, sequías, heladas, granizo, plagas, enfermedades y otros eventos climáticos extremos que afectan sus cultivos

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La imagen muestra un terreno rural con grietas extensas junto a casas y una torre de comunicación, y un camino de tierra severamente fracturado en un área boscosa
La falla geológica que impactó el caserío Eladio Tapullima en San Martín, Perú, provocó la destrucción de viviendas y cultivos, llevando al Gobierno peruano a activar el Seguro Agrícola Catastrófico para los afectados. (Composición: Infobae Perú)

El Gobierno peruano activó el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para asistir a los productores agrarios afectados por la falla geológica que impactó al caserío Eladio Tapullima, en la provincia de El Dorado, región San Martín. La medida responde a la emergencia ocasionada por el movimiento de masas que destruyó viviendas, dañó áreas de cultivo y obligó a evacuar a más de 150 familias, generando una crisis en la zona rural.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) inició de inmediato las evaluaciones en campo y la identificación de los agricultores perjudicados. El objetivo principal es determinar el alcance de los daños y gestionar, en el menor tiempo posible, las indemnizaciones correspondientes. Para los productores que mantienen créditos vigentes con Agrobanco, el Midagri anunció facilidades en el pago de cuotas, mientras que quienes tengan compromisos con otras entidades financieras podrán acercarse a sus agencias para evaluar opciones ante la emergencia.

El SAC, financiado al 100 % por el Estado, protege los cultivos frente a desastres naturales como lluvias intensas, sequías, heladas, granizo, plagas, enfermedades y deslizamientos. En San Martín, la cobertura para la campaña 2024-2025 asciende a S/2.5 millones, casi el doble de la campaña anterior, con la protección de 108.333 hectáreas. A la fecha, se han cubierto 1.238 hectáreas y beneficiado a 603 productores en la región, con indemnizaciones de hasta S/1.000 por hectárea de cultivo afectada.

Primer plano de profundas y amplias grietas en el suelo seco y con pasto escaso. Al fondo hay una lona negra, troncos de madera y un árbol con follaje verde
Extensas y profundas grietas en el suelo cubierto de pasto ralo son visibles tras un deslizamiento de tierra en la región San Martín, con una lona negra y troncos en el fondo. (Municipalidad El Dorado)

Seguro Agrario cubre daños a 75 productores

A finales de marzo de este año, luego del deslizamiento registrado en los sectores de Nunya Jalca y La Laguna, en el distrito de Bagua Grande, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego activó la cobertura del SAC para atender a los agricultores afectados. Tras la evaluación técnica, se indemnizaron 151 hectáreas de cultivos de arroz, cacao, maíz amarillo duro y plátano, con un monto total de S/116.915, beneficiando a 75 productores locales.

Una grave emergencia se registra en la localidad de Eladio Tapullima, en la región San Martín, Perú. Una falla geológica ha provocado un deslizamiento de carácter rotacional, generando enormes grietas y hundimientos en el terreno, lo que ha obligado a la evacuación de más de 150 familias. | Panamericana

Los procedimientos para acceder al SAC requieren que los productores reporten los daños a la agencia agraria más cercana, de forma presencial o telefónica. Posteriormente, se coordina la evaluación de las parcelas dañadas con la empresa de seguros y, si corresponde, se gestiona el pago de la indemnización. El seguro opera en los 24 departamentos del país y constituye una herramienta clave para la recuperación de la agricultura familiar ante eventos extremos.

El Midagri mantiene su acompañamiento a los pequeños productores rurales, permitiendo que quienes hayan registrado pérdidas por siniestros cubiertos por la póliza puedan acceder a una indemnización y continuar con la producción agrícola.

El suelo se abre en San Martín y deja 150 familias damnificadas

La región San Martín enfrenta una emergencia tras la aparición de grietas profundas y hundimientos del terreno en el caserío Eladio Tapullima, distrito de Agua Blanca. El fenómeno, catalogado como deslizamiento rotacional por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), provocó el colapso de viviendas y la afectación de infraestructuras clave, entre ellas áreas de cultivo, una institución educativa y una antena de telefonía.

Vista aérea de un terreno verde con profundas grietas y secciones de tierra desprendidas, una casa con techo de metal y una torre de comunicaciones inclinada
Un grave deslizamiento de tierra ha provocado grandes grietas en el terreno, afectando viviendas y una torre de comunicaciones en la región de San Martín, Perú. (Municipalidad El Dorado)

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades locales procedieron con la evacuación preventiva de más de 150 familias hacia zonas seguras, como el polideportivo distrital, habilitado para garantizar servicios básicos y resguardar la integridad de los damnificados. Imágenes difundidas por los propios pobladores muestran fisuras de hasta dos metros de profundidad cruzando caminos y terrenos agrícolas, y numerosas casas con daños estructurales severos.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, precisó que el evento no corresponde a la reactivación de una falla tectónica ni a la ocurrencia de un sismo, sino a la saturación del suelo por lluvias intensas. Un equipo técnico del IGP se desplazó al caserío para evaluar las condiciones geodinámicas y emitir recomendaciones a las autoridades. Los habitantes, por su parte, esperan la llegada de ayuda humanitaria y maquinaria, mientras persiste el temor ante la posibilidad de que las grietas continúen expandiéndose en las próximas horas.

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