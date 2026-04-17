Línea 2 del Metro: reabren tramo de la emblemática avenida Arica en Breña luego de casi cuatro años

Comerciantes y residentes, quienes enfrentaron desvíos y baja actividad comercial durante el cierre, esperan recuperar el flujo económico y la presencia de clientes - Créditos: Municipalidad de Breña.

Las cuadras 1 a la 4 de la avenida Arica, en el distrito de Breña, quedaron habilitadas nuevamente para el tránsito vehicular tras casi cuatro años de cierre por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Este tramo clave, esencial para la conectividad de la zona, estuvo bloqueado desde 2022, situación que generó inconvenientes tanto para la circulación como para las actividades comerciales del área.

Según informó la comuna distrital, la liberación de la vía permite mejorar el flujo vehicular, reducir la congestión en rutas alternas y optimizar la señalización, facilitando así el desplazamiento cotidiano de los vecinos y visitantes.

El cierre de la avenida Arica durante un periodo prolongado afectó de manera directa a comerciantes y residentes, quienes debieron adaptarse a desvíos y modificaciones en sus rutas habituales. Con la habilitación del tramo, los establecimientos de la zona esperan una recuperación del movimiento económico y un aumento en la afluencia de clientes, tras años de restricciones y baja actividad.

La reapertura favorece tanto a conductores como a peatones y dueños de tiendas, devolviendo dinamismo a un eje central del distrito - Créditos: Municipalidad de Breña.

La comuna distrital destaca que la reapertura beneficia no solo a los conductores, sino también a los peatones y a los propietarios de tiendas ubicadas en las inmediaciones. La restitución del tránsito en este sector agiliza el paso de personas que solían utilizar la avenida como ruta principal, devolviendo dinamismo a uno de los ejes más importantes de Breña.

El alcalde Luis De la Mata resaltó que este avance representa un paso significativo en la recuperación de espacios públicos afectados por obras de gran magnitud. “Estamos devolviendo espacios importantes a nuestros vecinos. Esta reapertura no solo mejora el tránsito, sino que también contribuye a la reactivación económica de la zona”, afirmó.

La reapertura de las cuadras 1 a la 4 de la avenida Arica marca el inicio de una etapa de mejor conectividad y mayor actividad en Breña. Comerciantes, vecinos y transeúntes recuperan una vía esencial para el traslado y las actividades diarias.

El restablecimiento del tránsito marca el inicio de una etapa con mayor conectividad y actividad comercial - Créditos: Municipalidad de Breña.

Distritos beneficiados con la Línea 2 del Metro

El recorrido de la Línea 2 cruzará distintos distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con un impacto directo en millones de ciudadanos. Esta infraestructura integrará áreas con gran concentración de población y actividad económica, al permitir el traslado eficiente de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Además, la nueva línea ofrecerá mejores oportunidades de acceso a un transporte de calidad, al unir sectores que hoy enfrentan trayectos prolongados y opciones limitadas para movilizarse.

Entre los principales distritos beneficiados se encuentran los siguientes:

Ate

Santa Anita

El Agustino

San Luis

La Victoria

Cercado de Lima

Breña

Bellavista

Carmen de la Legua

Callao

Más de 2.5 millones de habitantes del área de influencia del proyecto recibirán los beneficios de un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente, que también promoverá el desarrollo urbano y económico en las localidades impactadas.