Trámite de DNI electrónico gratuito durante todo enero: lugares y los requisitos para ser beneficiario

Créditos: Andina.

La Municipalidad de Villa El Salvador anunció el inicio de una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico, la cual se desarrollará a lo largo de todo el mes de enero y estará dirigida especialmente a niños, adolescentes, jóvenes de 17 años y personas con discapacidad.

La jornada, que busca facilitar el acceso a la identificación oficial y promover la inclusión, se llevará a cabo de lunes a viernes en la explanada Villa de Adulto Mayor, ubicada en la intersección de la avenida Central con avenida Bolívar, en el sector 3 del grupo 8 del distrito.

La campaña arrancará este 6 de enero y atenderá en dos turnos: por la mañana, desde las 9:00 a las 12:30, y por la tarde, de 14 a 16 horas. La iniciativa responde a la necesidad de que los ciudadanos cuenten con el documento nacional de identidad electrónico, una herramienta clave para el ejercicio de derechos y el acceso a servicios del Estado.

Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

El programa está enfocado en la población infantil y juvenil. Los menores de 0 a 16 años podrán tramitar su DNI electrónico sin costo, lo que representa un importante avance en materia de identidad y registro civil.

Asimismo, los jóvenes que cumplen 17 años podrán realizar el cambio de documento nacional amarillo a azul, paso fundamental para acceder a trámites y servicios dirigidos a mayores de edad.

La campaña también incluye a personas con discapacidad, quienes podrán gestionar su documento de identidad electrónico en condiciones de igualdad y sin ningún pago, en cumplimiento de los principios de inclusión y atención prioritaria promovidos por la municipalidad.

Además, se recomienda llegar antes de la hora indicada porque en estos eventos siempre hay largas colas de personas.

Las autoridades locales destacan que la obtención del DNI electrónico permite a las personas acceder a diversos beneficios y permite reducir la brecha de identificación en los ciudadanos, especialmente, entre la población vulnerables como adultos mayores y menores de edad.

Créditos: Andina.

DNI electrónico gratuito para el 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que durante todo el año 2026 se entregará el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) de manera gratuita a sectores priorizados en el país.

La medida, formalizada a través de la Resolución Jefatural Nº 000213-2025/JNAC/RENIEC y publicada en el diario oficial El Peruano, permitirá realizar hasta 470.000 trámites sin costo en oficinas y campañas especiales a nivel nacional.

Créditos: Andina.

El beneficio incluye la inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imagen y rectificación de datos, así como la emisión del DNIe para todos los grupos priorizados.

Entre los beneficiarios se encuentran menores de 0 a 16 años, especialmente aquellos en situación de pobreza, personas con discapacidad de cualquier edad, y mayores de edad que voluntariamente consignen su condición de donantes de órganos y tejidos. También se beneficiará al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el marco de los procesos electorales.

La resolución dispone además la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, permitiendo que la madre declare el domicilio del menor por declaración jurada. Finalmente, se facilitará el cambio gratuito del lugar de entrega del DNI, agilizando el acceso a la identificación oficial para sectores vulnerables y priorizados.

DNI vencidos de cara a las Elecciones 2026

Más de dos millones de peruanos, equivalentes al 7,32% del padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026, tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido y, por normativa, no podrán votar si no lo renuevan. Este grupo fue identificado tras el cierre del padrón el 14 de octubre de 2025 y abarca tanto a quienes poseen el DNI azul como el electrónico, ya que ambos deben estar vigentes el día de los comicios para ejercer el derecho al voto.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que aún hay posibilidad de renovar el DNI antes de las elecciones. Si el documento se encuentra vigente al momento de la votación, la persona podrá sufragar sin inconvenientes, sin importar la fecha de renovación. El padrón electoral aprobado supera los 27,3 millones de votantes, con más de 1,2 millones de peruanos habilitados para votar desde el extranjero. Actualmente, el proceso electoral está en la etapa de evaluación, publicación y tachas, y se espera la definición final de candidaturas para los comicios del 12 de abril de 2026.