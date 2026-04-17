Perú

Corte de agua para este domingo 19 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los vecinos de Lima deben mantenerse alertas y priorizar el ahorro de agua en sus hogares, especialmente ante las suspensiones programadas del servicio

Guardar
Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo
La empresa recomendó que los usuarios tomen precauciones y consulten sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. La medida, que afectará tanto a domicilios como a locales comerciales, responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La empresa precisó que la suspensión se inscribe en un plan orientado a modernizar la infraestructura y asegurar la fiabilidad del abastecimiento en Lima. Las maniobras técnicas se realizarán por etapas, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en los puntos previamente notificados a la población.

La entidad exhortó a los habitantes y responsables de negocios en las zonas comprendidas a tomar previsiones, almacenando agua suficiente para cubrir sus requerimientos básicos durante la jornada. La compañía subrayó que estas acciones resultan clave para preservar la calidad y continuidad del servicio en el futuro.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 19 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 19 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santa Anita

  • Asoc. Las Flores
  • Asoc. Viv. Las Vegas
  • Asoc. Cultura Peruana Moderna
  • Asoc. Los Portales de Santa Anita
  • Urb. Primavera
  • Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre
  • Asoc. Sol de Santa Anita

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. UPIS Huáscar (Gpo I)
  • A. H. Belén
  • A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande
  • A. H. Señor de los Milagros Parcela A
  • A. H. Vista Alegre Ampl.
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. 19 de Abril
  • A. H. 19 de Abril Ampliac.
  • A. H. Jorge Chávez
  • A. H. Castañeda Lossio
  • AF Santa Patricia
  • A. H. El Progreso
  • A. H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta
  • AF Hijos de Corazón de Jesús
  • A. H. Virgen del Carmen
  • A. H. Prolong. Amauta
  • Agru Belén Ampliación
  • Agrup. Tarapacá
  • A. H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar
  • Agrup. El Bosque
  • Agrup. Tarapacá
  • AF Los Balcones de Belén
  • Agrup. Utupara.

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas ante el corte de agua - Créditos: Freepik.
La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar agua en casa

  • Identifica y repara fugas de agua en grifos, tuberías y sanitarios de inmediato; una gotera puede desperdiciar hasta 30 litros diarios.
  • Instala aireadores y reductores de caudal en duchas y grifos para disminuir el consumo sin perder eficiencia.
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar cada ciclo y reducir el gasto hídrico.
  • Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas la temperatura adecuada y reutilízala para limpiar pisos o regar plantas.
  • Prefiere inodoros de doble descarga o coloca una botella llena dentro de la cisterna para reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga.
  • Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer, evitando la evaporación rápida.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro abierto; reutiliza esa agua para otras tareas domésticas.
  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.
  • Instala sistemas de captación de agua de lluvia para uso en riego y limpieza.
  • Elige especies de jardín autóctonas o de bajo requerimiento hídrico para minimizar el riego.

Temas Relacionados

corte de aguaSan Juan de LuriganchoSanta Anitaperu-noticias

Más Noticias

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.06% de respaldo nacional

La candidata de Fuerza Popular encabeza nueve regiones del país, mientras sus porcentajes disminuyen en el sur andino y la sierra central, según el último reporte oficial del órgano electoral

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.06% de respaldo nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.049 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Sigue el avance del escrutinio de votos a nivel Perú con el desagregado de cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan conforme avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados en regiones ONPE al 94.049 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Cyber Wow 2026: Descuentos especiales en skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar en tendencia

miabeautybar.pe anunció su participación en el evento de comercio electrónico que se realizará del 20 al 23 de abril

Cyber Wow 2026: Descuentos especiales en skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar en tendencia

Resultados ONPE al 93.328 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú desplazó a Rafael López Aliaga y marcha segundo

Resultados ONPE al 93.328 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘dorados’ en un choque que podría consolidarlo en el liderato en la recta final del campeonato. Entérate los detalles del emocionante cotejo en Matute

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 94.049 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.049 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.328 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

“Caviar”: ¿qué significa y por qué es un término recurrente en la política peruana?

Integrantes ligados a Movadef, MRTA y Sendero Luminoso fortalecen la alianza de Juntos por el Perú con Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J en Lima: accesos, horario, setlist y todo lo que debes saber para su show en el Estadio Nacional

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Expareja de Josi Martínez aparece en TV como pretendiente de Onelia Molina y los usuarios la alertan: “Ahí no es”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC