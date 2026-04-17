Corte de agua para este domingo 19 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. La medida, que afectará tanto a domicilios como a locales comerciales, responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La empresa precisó que la suspensión se inscribe en un plan orientado a modernizar la infraestructura y asegurar la fiabilidad del abastecimiento en Lima. Las maniobras técnicas se realizarán por etapas, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en los puntos previamente notificados a la población.
La entidad exhortó a los habitantes y responsables de negocios en las zonas comprendidas a tomar previsiones, almacenando agua suficiente para cubrir sus requerimientos básicos durante la jornada. La compañía subrayó que estas acciones resultan clave para preservar la calidad y continuidad del servicio en el futuro.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Santa Anita
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Viv. Las Vegas
- Asoc. Cultura Peruana Moderna
- Asoc. Los Portales de Santa Anita
- Urb. Primavera
- Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre
- Asoc. Sol de Santa Anita
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. UPIS Huáscar (Gpo I)
- A. H. Belén
- A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande
- A. H. Señor de los Milagros Parcela A
- A. H. Vista Alegre Ampl.
- A. H. Vista Alegre
- A. H. 19 de Abril
- A. H. 19 de Abril Ampliac.
- A. H. Jorge Chávez
- A. H. Castañeda Lossio
- AF Santa Patricia
- A. H. El Progreso
- A. H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta
- AF Hijos de Corazón de Jesús
- A. H. Virgen del Carmen
- A. H. Prolong. Amauta
- Agru Belén Ampliación
- Agrup. Tarapacá
- A. H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar
- Agrup. El Bosque
- Agrup. Tarapacá
- AF Los Balcones de Belén
- Agrup. Utupara.
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Consejos para ahorrar agua en casa
- Identifica y repara fugas de agua en grifos, tuberías y sanitarios de inmediato; una gotera puede desperdiciar hasta 30 litros diarios.
- Instala aireadores y reductores de caudal en duchas y grifos para disminuir el consumo sin perder eficiencia.
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar cada ciclo y reducir el gasto hídrico.
- Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas la temperatura adecuada y reutilízala para limpiar pisos o regar plantas.
- Prefiere inodoros de doble descarga o coloca una botella llena dentro de la cisterna para reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga.
- Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer, evitando la evaporación rápida.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro abierto; reutiliza esa agua para otras tareas domésticas.
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.
- Instala sistemas de captación de agua de lluvia para uso en riego y limpieza.
- Elige especies de jardín autóctonas o de bajo requerimiento hídrico para minimizar el riego.