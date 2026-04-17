Corte de agua para este domingo 19 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

La empresa recomendó que los usuarios tomen precauciones y consulten sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en distintos sectores de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. La medida, que afectará tanto a domicilios como a locales comerciales, responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La empresa precisó que la suspensión se inscribe en un plan orientado a modernizar la infraestructura y asegurar la fiabilidad del abastecimiento en Lima. Las maniobras técnicas se realizarán por etapas, por lo que el corte se prolongará durante varias horas en los puntos previamente notificados a la población.

La entidad exhortó a los habitantes y responsables de negocios en las zonas comprendidas a tomar previsiones, almacenando agua suficiente para cubrir sus requerimientos básicos durante la jornada. La compañía subrayó que estas acciones resultan clave para preservar la calidad y continuidad del servicio en el futuro.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 19 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santa Anita

Asoc. Las Flores

Asoc. Viv. Las Vegas

Asoc. Cultura Peruana Moderna

Asoc. Los Portales de Santa Anita

Urb. Primavera

Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre

Asoc. Sol de Santa Anita

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. UPIS Huáscar (Gpo I)

A. H. Belén

A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande

A. H. Señor de los Milagros Parcela A

A. H. Vista Alegre Ampl.

A. H. Vista Alegre

A. H. 19 de Abril

A. H. 19 de Abril Ampliac.

A. H. Jorge Chávez

A. H. Castañeda Lossio

AF Santa Patricia

A. H. El Progreso

A. H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta

AF Hijos de Corazón de Jesús

A. H. Virgen del Carmen

A. H. Prolong. Amauta

Agru Belén Ampliación

Agrup. Tarapacá

A. H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar

Agrup. El Bosque

Agrup. Tarapacá

AF Los Balcones de Belén

Agrup. Utupara.

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar agua en casa

Identifica y repara fugas de agua en grifos, tuberías y sanitarios de inmediato; una gotera puede desperdiciar hasta 30 litros diarios.

Instala aireadores y reductores de caudal en duchas y grifos para disminuir el consumo sin perder eficiencia.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar cada ciclo y reducir el gasto hídrico.

Recoge el agua fría de la ducha mientras esperas la temperatura adecuada y reutilízala para limpiar pisos o regar plantas.

Prefiere inodoros de doble descarga o coloca una botella llena dentro de la cisterna para reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga.

Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer, evitando la evaporación rápida.

Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro abierto; reutiliza esa agua para otras tareas domésticas.

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.

Instala sistemas de captación de agua de lluvia para uso en riego y limpieza.

Elige especies de jardín autóctonas o de bajo requerimiento hídrico para minimizar el riego.