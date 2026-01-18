Perú

71 % de peruanos ven a José Jerí como poco o nada capacitado para gobernar, según encuesta

El mandatario enfrenta cuestionamientos luego de su visita a altas horas de la noche a un chifa en San Borja el pasado 26 de diciembre, donde se reunió con el empresario chino Zhihua Yang

Mientras el presidente resalta avances
Mientras el presidente resalta avances y cifras de operativos, peruanos continúan enfrentando asaltos y asesinatos a diario en las calles. Foto: Presidencia

Siete de cada diez peruanos ven al presidente interino, José Jerí, como una persona con poca o nada capacitada para gobernar el país, revela una encuesta realizada por Datum y que además muestra una caída en la aprobación del mandatario, que cumplió 100 días de gestión luego de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte

Según el estudio de opinión publicado en El Comercio, el 54 % de los ciudadanos indican que Jerí está “poco capacitado” para ejercer la presidencia, mientras que otro 17 % afirma que el mandatario está “nada capacitado” para ocupar el cargo al que accedió por ser el presidente del Congreso al momento en el que Boluarte era vacada.

Aprobación presidencial en caída

Por otro lado, la aprobación de José Jerí sigue en caída. La cifra pasa de 55 % en diciembre del 2025 a 51 % de aprobación para enero del 2026, mientras que el rechazo a su gestión aumentó de 32 % en diciembre del 2025 a 36 % en enero de este año.

Las cifras de aprobación al mandatario durante los últimos meses revelan una tendencia a la baja que se produce en medio de cuestionamientos por la visita del presidente al empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre del 2025.

El sector del transporte urbano
El sector del transporte urbano enfrenta una ola de violencia con al menos ocho ataques extorsivos y dos fallecidos en lo que va del año. Por ello, reclama al presidente José Jerí ante el estado de emergencia| Foto: Presidencia

José Jerí admite reunión con empresario

Ante la presión mediática, el presidente Jerí admitió que el encuentro con el empresario sí se produjo, pero intentó restarle gravedad alegando que se trató de una “cena” para coordinar las celebraciones del Día de la Amistad Perú-China previstas para febrero. “Mitad del tiempo estoy en la oficina y mitad en la calle... yo voy a las tiendas, a veces con gorrita, otras veces sin gorrita”, declaró el mandatario en tono coloquial para justificar su apariencia en el video.

Sin embargo, el mandatario cambió de versión la madrugada del domingo 18 de enero e indicó que invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta oficial a comer al establecimiento. Sin embargo, su visita se produjo aproximadamente a las 10:18 p.m. y se prolongó casi hasta la medianoche del 26 de diciembre del 2025 pese a que el horario de atención del local es hasta las 10:00 p.m.

La visita al restaurante no fue registrada en la agenda oficial y generó controversia sobre la transparencia de las actividades presidenciales.

“Es así que (…) luego de conversar y coordinar, como todos los días, y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar al chifa del señor Johnny“, afirmó Jerí en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia.

Empresario con un historial de irregularidades

La actividad comercial de Yang ha estado marcada por constantes conflictos con la normativa estatal. El congresista Carlos Zeballos denunció que la empresa Tenda Cerámicas AC opera una planta industrial en la región de Ica sin contar con licencias municipales, zonificación aprobada ni autorizaciones ambientales, lo que ha generado quejas de los agroexportadores de la zona.

Comisión de Fiscalización solicita explicaciones
Comisión de Fiscalización solicita explicaciones por reunión de José Jerí con empresario chino

También, su empresa Hidroeléctrica América SAC obtuvo la concesión del proyecto Pachachaca 2 en Apurímac, con una inversión proyectada de 224 millones de dólares. No obstante, las autoridades regionales denuncian que la obra está abandonada y solo presenta estudios preliminares, pese a que el plazo de concesión vence en marzo de 2026.

A esto se suma que, según el Ministerio de Cultura, el empresario demolió una casona histórica en el centro de Lima para construir ilegalmente un edificio de 13 pisos, sobre el cual pesa actualmente una orden de demolición.

Bad Bunny emocionado agradece a

¿Viajas fuera del país? No

LAP no descarta cancelación de

El atractivo más visitado del

Precio del dólar ha caído
Bad Bunny emocionado agradece a

Partidos de hoy, domingo 18

