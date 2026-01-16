Perú

Empresa de ciudadano chino que se reunió en secreto con José Jerí opera sin licencia en Ica

Cuestionamientos hacia el presidente aumentan tras revelarse distintas irregularidades alrededor de Zhihua Yang, ciudadano con el que se reunió encapuchado fuera de Palacio de Gobierno

Carlos Zeballos, de la Comisión de Fiscalización, denuncia que la empresa 'Cerámicas Tenga', vinculada al empresario chino que tuvo una reunión con el presidente, ha construido una planta en Ica sin las licencias ni autorizaciones correspondientes. Latina TV

Las reuniones entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang continúan siendo punto de debate. A los cuestionamientos sobre los motivos del encuentro se suma el perfil del ciudadano extranjero. El congresista Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización, develó que Tenda Cerámicas AC, una de las empresas que dirige, funciona en la región de Ica sin contar con licencias municipales, autorizaciones ni zonificación aprobada.

“La empresa no cuenta con licencias ni zonificación. Los agroexportadores han presentado quejas porque la actividad de la planta afecta el entorno y genera preocupación en la región”, afirmó Zeballos, en diálogo con Latina.

Por este motivo y una reciente visita de Jerí a Ica, el legislador anunció que evalúan investigar tanto a los funcionarios involucrados como al propio presidente, ante las sospechas de un posible interés directo en las operaciones de la empresa. “El presidente debe explicar si existe algún tipo de relación o interés en las actividades de esta empresa que opera sin licencias en Ica”, subrayó.

Comisión de Fiscalización solicita explicaciones
La controversia en torno a Zhihua Yang no se limita a Ica. Hidroeléctrica América SAC, otra empresa bajo su gerencia, recibió la concesión para el proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 en los distritos de Huancarama y Abancay, en Apurímac. El proyecto, adjudicado durante el gobierno de Dina Boluarte y con una inversión superior a USD 224 millones, prometía beneficiar a más de cincuenta mil habitantes con mejoras energéticas. Sin embargo, la obra permanece estancada y la concesión enfrenta el inminente vencimiento de su plazo, previsto para el 3 de marzo de 2026.

Las autoridades locales aseguran que solo se realizaron estudios preliminares y una apertura de carretera, actualmente abandonada. “Hubo estudios iniciales y una apertura de carretera en la zona, pero ahora está abandonada. Prácticamente, en estos tiempos no hay acceso, solo cuando la lluvia lo permite”, detalló Juvenal Condoma, regidor de Apurímac. La falta de avances y el incumplimiento reiterado de los procedimientos de fiscalización han generado frustración y críticas en la población, que esperaba una solución energética para las zonas rurales.

Osinerming advirtió que desde julio de 2023 la empresa no ha remitido información sobre el estado del proyecto, lo que dificulta la supervisión contractual y expone a la concesionaria a sanciones y penalidades.

A ello se suman investigaciones previas por infracciones urbanísticas en Lima. En 2023, el Ministerio de Cultura resolvió que Yang había demolido una casona histórica sin permisos para construir un edificio de trece pisos, excediendo lo permitido (3 pisos) y violando la normativa vigente. Actualmente, pesa sobre esa construcción una orden de demolición.

El empresario Zhihua Yang y
Reunión secreta y falta de transparencia

Su nombre se encuentra en el foco público tras revelarse que el 26 de diciembre de 2025, el presidente José Jerí ingresó encapuchado a un edificio de la avenida San Luis, en San Borja. El local, que alberga un restaurante chifa y las oficinas de Tenda Cerámicas AC, fue el escenario de una reunión nocturna entre el presidente y Zhihua Yang. El encuentro no fue consignado en los registros oficiales de Palacio de Gobierno y se realizó fuera del horario habitual, lo que ha generado dudas sobre los verdaderos fines de la cita.

Según la versión oficial, el motivo de la reunión fue la organización del Día de la Amistad Perú-China y que ambos se conocen desde la época en que Jerí era congresista. Sin embargo, la falta de transparencia y la existencia de otros ingresos de Yang a Palacio de Gobierno en diciembre y enero —al menos tres visitas registradas— han profundizado las sospechas dentro y fuera del Congreso.

