Presidente José Jerí justifica salida nocturna no registrada y asegura que coordinaciones fueron parte de agenda oficial

José Jerí asegura que reunión sin registros en un chifa con empresario chino fue para coordinar evento por la Amistad Perú - China. TV Perú

El presidente José Jerí eligió una conferencia de prensa convocada para abordar el anunciado paro de transportistas como escenario para responder a un reportaje que expuso una reunión nocturna fuera de Palacio de Gobierno. Ante los micrófonos, el mandatario dedicó varios minutos a explicar el encuentro con un empresario chino y a marcar distancia de cualquier sospecha.

“Recuerdo la frase que siempre digo a mi equipo, no hagas cosas buenas que parezcan malas”, afirmó Jerí, aludiendo a una enseñanza personal que, según dijo, guía su conducta. En su intervención, aceptó que el contexto político y los antecedentes recientes obligan a extremar cuidados. “Es cierto que con antecedentes de años anteriores se puede entender de una manera incorrecta, y admito ello, se puede entender ello, pero no es así”, sostuvo.

El presidente insistió en que su estilo de gestión incluye contacto directo con la ciudadanía y desplazamientos fuera del despacho oficial. “Mitad del tiempo estoy en oficina y mitad del tiempo estoy en la calle. Y yo tengo que interactuar, tengo que salir, tengo que entender la realidad”, expresó. En esa línea, detalló que sus salidas no responden a un horario fijo y forman parte de una práctica habitual. “Yo salgo de madrugada, salgo de día, salgo de tarde, salgo de noche. Según lo que el instinto me indique. Yo voy a los centros comerciales, yo voy a las tiendas, yo voy a comprar en la esquina, algunas veces con gorrita, otras veces sin gorrita, con lentes o sin lentes, eso es de público conocimiento”, señaló ante la prensa, antes de añadir, con un matiz coloquial, “ah, ya, y también a tomar emoliente”.

Jerí indicó que no pretende convertirse en un factor de inquietud. “Yo no puedo ser un agente de intranquilidad hacia la población y hacia las autoridades. No es mi naturaleza”, remarcó, aunque aclaró que tampoco renunciará a su forma de actuar. “Mis formas de salir a la calle, cuando tengo que salir, no van a dejar de ser”, puntualizó, antes de enumerar escenas cotidianas de su vida fuera del cargo, desde compras en tiendas hasta visitas informales a mercados.

La explicación sobre la reunión nocturna

El presidente José Jerí respondió públicamente a un reportaje que reveló una reunión nocturna fuera de Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado se refirió de manera directa a la visita que motivó el reportaje televisivo. Señaló que el encuentro respondió a una invitación para cenar y a coordinaciones relacionadas con una actividad oficial prevista para febrero. “Principalmente, yo fui a cenar”, dijo.

En ese mismo bloque, reiteró su rechazo a comparaciones con episodios del pasado político reciente. “No hay nada que relacionar con el pasado. Las prácticas del pasado son las prácticas del pasado y hoy estoy plenamente concentrado y descarto cualquier tipo de irregularidad”, afirmó. Reconoció, no obstante, que la percepción pública importa tanto como los hechos. “Las cosas buenas que uno puede hacer pueden tornarse a nivel de percepción, malas. Y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, admitió.

Durante la ronda de preguntas, Jerí amplió la información sobre el evento mencionado. “Sobre lo del día 1 de febrero, que se va a tener justamente el día de Amistad Perú China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros”, explicó. Indicó que el empresario con quien se reunió manifestó interés en organizar una exposición y que las coordinaciones siguieron los canales formales. “Se trabaja también a nivel cancillería. Eso está encausado procedimentalmente”, aseguró.

El mandatario recalcó que la actividad se desarrollará en Palacio de Gobierno y que el objetivo apunta a mostrar los vínculos bilaterales. “Ellos tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera”, señaló, al insistir en que no existe un trasfondo indebido.

Consultado sobre una eventual relación con Nicanor Boluarte, Jerí fue categórico. Afirmó que solo lo conoce por referencias mediáticas y negó cualquier vínculo personal. Ese deslinde también apareció en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde reiteró que las actividades del 1 de febrero forman parte de una agenda oficial en preparación. “Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica”, escribió en la red social.

El reportaje y los detalles revelados

Un reportaje de Punto Final revela la reunión secreta y nocturna del presidente del Poder Judicial, José Jerí, con un empresario chino. El encuentro, realizado fuera de Palacio y sin registro oficial, fue descubierto gracias al seguimiento de un vehículo presidencial. - Punto Final

La controversia se originó tras la difusión de imágenes captadas la noche del 26 de diciembre de 2025 en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja. Según el programa Punto Final, un vehículo oficial del Estado se detuvo frente a un edificio que alberga varias empresas vinculadas a capitales chinos. De ese automóvil descendió el presidente José Jerí, quien ingresó al inmueble acompañado por su seguridad, sin que el movimiento figurara en los registros públicos de visitas.

El despacho presidencial confirmó luego que el mandatario compartió una cena con el empresario Zhihua Yang en un restaurante chifa ubicado en el segundo piso del edificio. Indicó además que ambos se conocen desde la etapa parlamentaria de Jerí y que la conversación giró en torno a la celebración del Día de la Amistad Perú-China. El horario nocturno, la fecha semifestiva y la ausencia de registro oficial alimentaron cuestionamientos.

El inmueble señalado reúne oficinas de varias compañías. Entre ellas figura Tenda Cerámicas AC, firma que recibió atención mediática por una planta en Ica sin permisos municipales y que contrató servicios profesionales de Nicanor Boluarte en dos oportunidades. En el mismo edificio operan Hidroeléctrica América SAC, Construcciones Capón SAC y América Capón SAC, todas bajo la gerencia de Zhihua Yang.

Las cámaras del lugar también captaron la presencia de Nicanor Boluarte el 9 de enero, cuando ingresó al edificio al mediodía y utilizó el mismo ascensor que el presidente. El empresario chino evitó ofrecer declaraciones sobre esos movimientos. Para el abogado Roberto Pereira, consultado por el dominical, la situación exige cautela. “Los presidentes deben cuidar la investidura que ocupan. Hemos visto en la historia reciente que las reuniones privadas fuera de Palacio han derivado en investigaciones por corrupción”, expresó, al recordar antecedentes como el caso de la casa de Sarratea durante otro gobierno.