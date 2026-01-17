⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

El panorama político en el Perú se ha visto sacudido por el recientemente denominado ‘Chifagate’, un escándalo que involucra al presidente interino, José Jerí, y al empresario de origen chino Zhihua Yang. La controversia estalló tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que muestran al mandatario ingresando, de manera clandestina y cubierto con una capucha, a un edificio en el distrito limeño de San Borja la noche del 26 de diciembre de 2025.

La cita, que se prolongó por casi dos horas, tuvo lugar en un restaurante de comida oriental, conocidos como chifa, ubicado en el segundo piso de la avenida San Luis. A pesar de la investidura presidencial, el encuentro no fue registrado en el portal oficial de transparencia, lo que ha motivado que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite al jefe de Estado para esclarecer la naturaleza de sus vínculos con el sector privado.

¿Reunión de amistad o gestión de intereses?

Ante la presión mediática, el presidente Jerí admitió el encuentro, pero intentó restarle gravedad alegando que se trató de una “cena” para coordinar las celebraciones del Día de la Amistad Perú-China previstas para febrero. “Mitad del tiempo estoy en la oficina y mitad en la calle... yo voy a las tiendas, a veces con gorrita, otras veces sin gorrita”, declaró el mandatario en tono coloquial para justificar su apariencia en el video.

José Jerí asistirá a la Comisión de Fiscalización para dar explicaciones por su cena con el empresario chino Zhihua Yang, asegurando que fue invitado y no organizó la reunión.

Sin embargo, fuentes de la comunidad china en el país contradicen la versión oficial. Señalan que no existe precedente de un mandatario coordinando actividades protocolares directamente con un empresario particular, obviando los canales de la Cancillería o la Cámara de Comercio Peruano-China. Jerí afirmó no haber realizado nada “oscuro”, pero admitió un “mea culpa” respecto a la percepción pública de sus actos, insistiendo en que “las prácticas del pasado son las prácticas del pasado”.

Nexos con el poder

El perfil de Zhihua Yang dista de ser el de un empresario ajeno al entorno gubernamental. El edificio donde se produjo la reunión clandestina funciona como centro de operaciones para un conglomerado de empresas bajo su gerencia, entre las que destacan Tenda Cerámicas AC, Hidroeléctrica América SAC y América Capón SAC. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, Yang llegó al país en el año 2000 y ha consolidado un imperio que importa desde fibra óptica y drones hasta equipos de seguridad.

Un punto crítico en sus conexiones políticas es la relación con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte. Las investigaciones periodísticas señalan que Tenda Cerámicas AC contrató los servicios legales de Nicanor en dos oportunidades durante 2023 y 2024, mientras que América Capón SAC hizo lo propio en octubre de 2023.

El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

Las visitas a Palacio

Los registros de la Casa de Pizarro, sede del Ejecutivo peruano, confirman una frecuencia inusual de visitas por parte de Yang. De acuerdo con el programa Contracorriente, el empresario acudió a Palacio al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero.

Durante el 12 y 29 del mes pasado, el empresario se preentó en el Palacio de Gobierno de Perú durante 53 y 3 horas de permanencia, respectivamente. La segunda fecha se dió apenas un día después de que se captara a Nicanor Boluarte en el mismo local de San Borja donde se reunió Jerí. Pasado año nuevo, el 5 de enero, se registró un ingreso de una hora y 17 minutos.

Empresario con un historial de irregularidades

La actividad comercial de Yang ha estado marcada por constantes conflictos con la normativa estatal. El congresista Carlos Zeballos denunció que la empresa Tenda Cerámicas AC opera una planta industrial en la región de Ica sin contar con licencias municipales, zonificación aprobada ni autorizaciones ambientales, lo que ha generado quejas de los agroexportadores de la zona.

Un análisis detallado de las múltiples reuniones y conexiones entre el político peruano José Jerí y el empresario chino Johnny Yang. El reportaje revela los vínculos que se extienden desde el Congreso hasta la presidencia, involucrando a otras figuras políticas. YouTube La Encerrona

También, su empresa Hidroeléctrica América SAC obtuvo la concesión del proyecto Pachachaca 2 en Apurímac, con una inversión proyectada de 224 millones de dólares. No obstante, las autoridades regionales denuncian que la obra está abandonada y solo presenta estudios preliminares, pese a que el plazo de concesión vence en marzo de 2026. A esto se suma que, según el Ministerio de Cultura, el empresario demolió una casona histórica en el centro de Lima para construir ilegalmente un edificio de 13 pisos, sobre el cual pesa actualmente una orden de demolición.

Hipótesis del encuentro: ¿ATU o PetroPerú?

Diversos trabajos periodísticos han intentado descifrar el verdadero motivo detrás de las reuniones a medianoche entre el mandatario y Zhihua Yang. Una de las primeras líneas de investigación, difundida por el medio digital La Pista Clave, apunta a los intereses estratégicos en la empresa estatal Petroperú. En un contexto de reestructuración que diversos sectores califican como una “privatización encubierta”, conglomerados como China Tianchen Engineering Corporation han mostrado un marcado interés en la petrolera, coincidiendo con las visitas de empresarios chinos a la sede de la estatal.

No obstante, la hipótesis que ha cobrado más fuerza en las últimas horas vincula la reunión con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el objetivo de Yang sería la venta de 8 mil cámaras de videovigilancia para el transporte público por un monto de 112 millones de soles (aproximadamente 30 millones de dólares). Se señala que Jerí habría presionado para acelerar un Decreto de Urgencia que facilite esta adquisición, reemplazando incluso al jefe de la ATU para allanar el camino al millonario contrato.

Un reportaje de Punto Final revela la reunión secreta y nocturna del presidente del Poder Judicial, José Jerí, con un empresario chino. El encuentro, realizado fuera de Palacio y sin registro oficial, fue descubierto gracias al seguimiento de un vehículo presidencial. - Punto Final