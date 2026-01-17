La oscura amistad del empresario chino Zhihua Yang y el presidente de Perú: Un encuentro clandestino que escondería más de un millonario interés

Reunión con empresario chino continúa generando problemas en el Ejecutivo peruano.

El presidente interino peruano José Jerí se encuentra en el centro de una creciente controversia política por su relación con el empresario chino Zhihua Yang. Lo que comenzó como un reportaje sobre una cena nocturna discreta en un chifa (restaurante de comida fusión peruano china) del distrito limeño de San Borja ha escalado rápidamente a cuestionamientos sobre transparencia, posibles conflictos de interés y vínculos con concesiones millonarias del Estado peruano.

La ausencia de registros oficiales, el uso de capucha para evitar fotos y la conexión de Yang con figuras como Nicanor Boluarte, el hermano de la expresidenta peruana Dina Boluarte investigado por presunta corrupción, han alimentado sospechas de que detrás de la “amistad” entre Jerí y Yang podrían ocultarse intereses económicos de gran envergadura.

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

La visita escondida

La noche del 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:18, un vehículo oficial del Estado —uno de los denominados “cofres presidenciales”— se detuvo en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en el distrito limeño de San Borja. De él descendió José Jerí, cubierto con una capucha blanca y escoltado por personal de seguridad. Ingresó discretamente a un edificio de apariencia común que, sin embargo, concentra múltiples empresas vinculadas a capitales chinos.

El inmueble alberga, en su segundo piso, un restaurante chifa con salas privadas. Según confirmó el Despacho Presidencial al programa Punto Final, Jerí cenó allí y sostuvo una reunión con Zhihua Yang. No existió registro alguno en la agenda oficial ni en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

El mandatario argumentó que se trataba de una invitación personal para coordinar el Día de la Amistad Perú-China, previsto para el 1 de febrero de 2026, y que ambos se conocen desde su época como congresista. Jerí insistió en que no convocó la cita, sino que acudió como invitado, y que el horario nocturno y la vestimenta respondían a su estilo de interactuar directamente con la ciudadanía, evitando fotos o interrupciones.

Sin embargo, el contexto generó alarma inmediata. El edificio no es solo un restaurante: en pisos superiores operan compañías gerenciadas por Yang, como Hidroeléctrica América SAC, Construcciones Capón SAC, América Capón SAC y Tenda Cerámicas AC. Dos semanas después, el 9 de enero de 2026, cámaras captaron a Nicanor Boluarte —hermano de la expresidenta Dina Boluarte— ingresando al mismo lugar al mediodía, portando llaves y vistiendo de manera casual. Según trascendidos, Nicanor habría filtrado detalles del encuentro presidencial, lo que habría provocado tensiones internas en Palacio.

Las versiones

José Jerí abordó el tema en varias oportunidades. En una conferencia de prensa sobre el paro de transportistas, citó su lema personal: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. Admitió que el contexto político reciente obliga a extremar cuidados, pero defendió su dinámica de gestión: “Mitad del tiempo estoy en oficina y mitad en la calle”. Detalló que sale de madrugada, de día, de tarde o de noche, según “el instinto”, y que visita centros comerciales, tiendas o incluso compra emoliente, a veces con gorra o lentes.

Respecto al chifa, reiteró que la reunión versó sobre el evento del 1 de febrero —que se realizará en Palacio y busca destacar los lazos bilaterales con China— y que las coordinaciones seguían canales formales vía Cancillería. Negó cualquier vínculo personal con Nicanor Boluarte, afirmando conocerlo solo por referencias mediáticas. En otro momento, molesto por las comparaciones con la casa de Sarratea (escenario de reuniones clandestinas durante el gobierno del golpista expresidente peruano Pedro Castillo), declaró: “No soy profesor, soy abogado y dinámico. Sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no”. Aceptó que la hora no fue “la más adecuada” y que generó “percepción incorrecta”, pero insistió: “No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer”.

El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

Millonarios intereses

Zhihua Yang emerge como figura clave. Con más de dos décadas en Perú, dirige un conglomerado con domicilio fiscal en el edificio visitado por José Jerí. Entre sus empresas destaca Hidroeléctrica América SAC, concesionaria del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac. Adjudicada en 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte, la iniciativa —valorada en más de USD 224 millones— prometía electrificar zonas rurales beneficiando a más de 50.000 habitantes. Sin embargo, a meses de vencer el plazo (3 de marzo de 2026), solo se realizaron estudios iniciales y una carretera abandonada. Osinergmin reporta incumplimientos desde julio de 2023: la empresa no remite información de fiscalización, exponiéndose a sanciones.

Tenda Cerámicas AC, otra firma de Yang, operaría en Ica sin licencias municipales, zonificación aprobada ni autorizaciones ambientales, según denuncias de agroexportadores y el congresista Carlos Zeballos.

Empresas de Yang contrataron en dos ocasiones (mayo 2023 y enero 2024) servicios de Nicanor Boluarte, investigado por presunta organización criminal en el caso “Los Waykis en la Sombra”. Yang también acompañó a Boluarte en su viaje oficial a China en julio de 2024 y participó en eventos congresales organizados por Jerí en 2024.

Reacciones

Somos Perú —donde milita José Jerí desde 2013— abrió un proceso disciplinario interno. Su portavoz, Héctor Valer, comparó el episodio con Sarratea y exigió acceso a cámaras del edificio para verificar si el presidente accedió a oficinas superiores. La Comisión de Fiscalización del Congreso prepara citaciones formales. Legisladores como Elvis Vergara y Carlos Zeballos cuestionan si hubo lobby irregular, especialmente en torno a proyectos energéticos como la posible privatización de Distriluz.

Hasta el momento, Zhihua Yang no ha ofrecido declaraciones públicas.