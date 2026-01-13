Más de 100 trabajadores del Congreso buscan un cargo en las Elecciones 2026: la mayoría pertenece a Fuerza Popular y Perú Libre

Más de un centenar de trabajadores del Congreso actual aspiran a la reelección o a nuevos cargos en las próximas elecciones generales.

A pocos meses de las elecciones generales, Perú atraviesa un proceso electoral marcado por la multiplicidad de candidatos y el retorno del Congreso bicameral. En este escenario, al menos ciento cinco trabajadores del Poder Legislativo actual aspiran a obtener una curul en el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sumándose así al grupo de ochenta y ocho congresistas que también buscan su reelección.

Más del cincuenta por ciento de estos postulantes proviene de Fuerza Popular, con treinta y cinco aspirantes, y de Perú Libre, con veintitrés. El resto de las candidaturas se distribuye entre Alianza para el Progreso (diez), Somos Perú (diez), Renovación Popular (siete), Juntos por el Perú (siete) y Avanza País (seis). La alianza Venceremos, que agrupa a Nuevo Perú y Voces del Pueblo —ambos con presencia en las bancadas del Bloque Popular Democrático y JP-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial—, presenta cuatro candidatos. Por su parte, Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, solo registra tres postulaciones.

Altos funcionarios en campaña

Entre los ciento cinco trabajadores candidatos, diez ocupan cargos de alta responsabilidad dentro del Congreso. Destaca Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), director general parlamentario y candidato a diputado por Ucayali. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo determinó que Abensur infringió la neutralidad electoral al emplear una cámara del Parlamento para el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Abensur, quien en ese momento tenía a su cargo la Oficialía Mayor, no apeló la decisión del JEE.

Otras figuras con roles clave dentro del Legislativo y que ahora compiten por un escaño son Martha Chávez, jefa del Gabinete de Asesores de la Primera Vicepresidencia del Congreso; Miguel Torres, jefe de Gabinete de Asesores de la bancada fujimorista; y Karina Beteta, responsable del Fondo Editorial, todos ellos bajo la bandera de Fuerza Popular.

Miguel Torres es uno de los trabajadores del Congreso que postulan en las Elecciones 2026.

Desde Perú Libre, Carina Palacios Quincho —al frente de la Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento— busca un lugar en el Senado. A su vez, tres funcionarios de esta misma oficina, Gladiza Gutiérrez Chalco (Ayacucho), Salvador Humpiri Cáceres (Moquegua) y Henry Gonzales Mamani (Tacna), postulan a la Cámara de Diputados.

La presencia de altos funcionarios postulando a cargos legislativos también se evidencia en Alianza para el Progreso y Somos Perú. Marisol Espinoza dirige el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, mientras aspira al Senado, y Mario Fernández Garibay, actual jefe del Centro de Modalidades Formativas, es candidato a diputado por Lima.

En Renovación Popular, la exprocuradora Katherine Ampuero Meza se postula al Senado mientras lidera el Gabinete de Asesores de la bancada celeste.

Aunque algunos trabajadores han solicitado licencia sin goce de haber, la mayoría deberá hacerlo a partir del 11 de febrero, cumpliendo el requisito de ausentarse dos meses antes de los comicios. Esta situación pone el foco sobre la compatibilidad entre funciones administrativas y actividad proselitista, especialmente cuando el salario mensual conjunto de estos ciento cinco trabajadores asciende a S/ 1’014.578.

Un proceso electoral sin precedentes

Las elecciones generales del próximo 12 de abril movilizarán a más de veintisiete millones de ciudadanos, quienes deberán elegir presidente, dos vicepresidentes, ciento treinta diputados, sesenta senadores y representantes ante el Parlamento Andino. El retorno del Congreso bicameral representa un hecho inédito para electores y candidatos, con más de 10.000 postulantes en carrera.