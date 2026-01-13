Perú

Más de 100 trabajadores del Congreso buscan un cargo en las Elecciones 2026: la mayoría pertenece a Fuerza Popular y Perú Libre

Al menos 105 empleados aspiran obtener un cargo en el Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino. Entre ellos, algunos que ostentan cargos de alta responsabilidad en la actualidad

Guardar
Más de un centenar de trabajadores del Congreso actual aspiran a la reelección o a nuevos cargos en las próximas elecciones generales.

A pocos meses de las elecciones generales, Perú atraviesa un proceso electoral marcado por la multiplicidad de candidatos y el retorno del Congreso bicameral. En este escenario, al menos ciento cinco trabajadores del Poder Legislativo actual aspiran a obtener una curul en el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sumándose así al grupo de ochenta y ocho congresistas que también buscan su reelección.

Más del cincuenta por ciento de estos postulantes proviene de Fuerza Popular, con treinta y cinco aspirantes, y de Perú Libre, con veintitrés. El resto de las candidaturas se distribuye entre Alianza para el Progreso (diez)Somos Perú (diez), Renovación Popular (siete), Juntos por el Perú (siete)Avanza País (seis). La alianza Venceremos, que agrupa a Nuevo Perú y Voces del Pueblo —ambos con presencia en las bancadas del Bloque Popular Democrático y JP-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial—, presenta cuatro candidatos. Por su parte, Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, solo registra tres postulaciones.

Altos funcionarios en campaña

Entre los ciento cinco trabajadores candidatos, diez ocupan cargos de alta responsabilidad dentro del Congreso. Destaca Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), director general parlamentario y candidato a diputado por Ucayali. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo determinó que Abensur infringió la neutralidad electoral al emplear una cámara del Parlamento para el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Abensur, quien en ese momento tenía a su cargo la Oficialía Mayor, no apeló la decisión del JEE.

Otras figuras con roles clave dentro del Legislativo y que ahora compiten por un escaño son Martha Chávez, jefa del Gabinete de Asesores de la Primera Vicepresidencia del Congreso; Miguel Torres, jefe de Gabinete de Asesores de la bancada fujimorista; Karina Beteta, responsable del Fondo Editorial, todos ellos bajo la bandera de Fuerza Popular.

Miguel Torres es uno de
Miguel Torres es uno de los trabajadores del Congreso que postulan en las Elecciones 2026.

Desde Perú LibreCarina Palacios Quincho —al frente de la Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento— busca un lugar en el Senado. A su vez, tres funcionarios de esta misma oficina, Gladiza Gutiérrez Chalco (Ayacucho), Salvador Humpiri Cáceres (Moquegua) y Henry Gonzales Mamani (Tacna), postulan a la Cámara de Diputados.

La presencia de altos funcionarios postulando a cargos legislativos también se evidencia en Alianza para el Progreso y Somos PerúMarisol Espinoza dirige el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, mientras aspira al Senado, y Mario Fernández Garibay, actual jefe del Centro de Modalidades Formativas, es candidato a diputado por Lima.

En Renovación Popular, la exprocuradora Katherine Ampuero Meza se postula al Senado mientras lidera el Gabinete de Asesores de la bancada celeste.

Aunque algunos trabajadores han solicitado licencia sin goce de haber, la mayoría deberá hacerlo a partir del 11 de febrero, cumpliendo el requisito de ausentarse dos meses antes de los comicios. Esta situación pone el foco sobre la compatibilidad entre funciones administrativas y actividad proselitista, especialmente cuando el salario mensual conjunto de estos ciento cinco trabajadores asciende a S/ 1’014.578.

Salario mensual conjunto de estos
Salario mensual conjunto de estos ciento cinco trabajadores asciende a S/ 1’014.578.

Un proceso electoral sin precedentes

Las elecciones generales del próximo 12 de abril movilizarán a más de veintisiete millones de ciudadanos, quienes deberán elegir presidente, dos vicepresidentes, ciento treinta diputados, sesenta senadores y representantes ante el Parlamento Andino. El retorno del Congreso bicameral representa un hecho inédito para electores y candidatos, con más de 10.000 postulantes en carrera.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaFuerza PopularPerú LibreAPPPodemosAvanza Paísperu-politica

Más Noticias

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

La madre de Samahara Lobatón fue vista en una dependencia policial mientras crece la polémica por un video que mostraría una violenta agresión de Bryan Torres

Melissa Klug es captada en

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

El mediocentro nacional no encontró apoyo en el ‘10′ frente a su medida de protesta ante la gestión de la FPF. “Eso de protestar no yendo a la selección no es una respuesta adecuada”, indicó Cueva

Christian Cueva criticó a Renato

Revelan que Mininter fue estafado en compra de avión para la PNP: empresa presentó documentos fraguados por US$63,9 millones

Un informe de La República reveló que la empresa estatal ucraniana Antonov notificó al Ministerio del Interior que Aero Express FZE, firma contratada para fabricar un avión An-74, utilizó documentos falsos y nunca recibió autorización para producir la aeronave

Revelan que Mininter fue estafado

Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Audiencia fue convocada para las iniciará a las 8:30 horas. Evaluación se realiza en la recta final del periodo de tachas y apelaciones

Candidaturas de Rafael López Aliaga

La Tinka: resultados del sorteo del 11 de enero y cuánto se llevó el ganador

Revisa los números oficiales y todos los premios del sorteo más esperado

La Tinka: resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidaturas de Rafael López Aliaga

Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura: lo que dice su oficina de prensa

Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez por el caso ‘Cortaúñas’

“Se parece a Sarratea”: Somos Perú abre investigación a José Jerí y el Congreso lo cita por reunión clandestina con empresario chino

Investigación a Kira Alcarraz: presidente de Ética estima que informe sobre agresión a fiscalizador del SAT se votaría en febrero

ENTRETENIMIENTO

Filtran audios de Angie Pajares

Filtran audios de Angie Pajares criticando a Jessica Newton y Marina Mora: “las venezolanas son más bonitas que las peruanas”

Youna denuncia presunta negligencia médica tras cirugía por cáncer: “El dolor fue tan fuerte que me aislé de todos”

Isabella Ladera estaría embarazada: las redes sociales explotan tras señalar que tiene “14 semanas”

Rodrigo González expone presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: “que intervengan las autoridades”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

DEPORTES

Atlético Grau continúa con su

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

Oliver Sonne hace un balance de su paso por la selección peruana y destaca presencia de Luis Advíncula: “Tuve una competencia muy buena”

Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal

Paolo Guerrero alaba la actualidad de Luis Advíncula tras unirse a Alianza Lima: “Es como el vino, con el tiempo se hace mejor”