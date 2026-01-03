César Acuña se pronuncia sobre la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Foto: Composición Infobae

La captura de Nicolás Maduro este 3 de enero de 2026 ha generado una rápida sucesión de reacciones en el espectro político peruano. Entre los primeros líderes de partidos en manifestar su postura se encuentra César Acuña Peralta, presidente de Alianza para el Progreso (APP), quien utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de solidaridad a la comunidad venezolana.

A través de un breve comunicado, el gobernador regional de La Libertad señaló que los recientes acontecimientos en el país caribeño marcan un punto de quiebre esperado por años. “La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela, y me toca el corazón”, escribió el político, sumándose a las voces que ven en este operativo militar el inicio de una nueva etapa para la nación vecina.

Un mensaje sobre la migración

Acuña centró parte de su pronunciamiento en la situación de los millones de ciudadanos venezolanos que abandonaron su país debido a la crisis económica y social, muchos de los cuales residen actualmente en el Perú. En su mensaje, resaltó la capacidad de resistencia de la población migrante y el vínculo que se ha gestado con nuestra sociedad receptora. “Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une”, afirmó el líder de APP.

César Acuña, líder de APP, se pronunció al respecto de la captura de Maduro en Venezuela. (Captura/X)

Nuestro país alberga a más de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos, siendo una de las comunidades extranjeras más grandes en territorio nacional.

Finalmente, el político peruano expresó su deseo de que este acontecimiento trascienda las fronteras venezolanas y sirva como un referente para la región. “¡Que este cambio inspire oportunidades para todos!”, concluyó en su publicación.

Sin embargo, el entusiasmo de figuras como Acuña contrasta con la postura de organismos internacionales. La ONU, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, manifestó que el Secretario General está “profundamente alarmado” por la acción militar de EE. UU. Para las Naciones Unidas, este operativo constituye un “peligroso precedente” para la región y vulnera el derecho internacional.

Otras reacciones en el espectro político

El pronunciamiento de César Acuña no fue el único. Líderes de diversas bancadas utilizaron sus redes sociales para fijar sus porturas. Las distintas miradas evidencian una polarización ante este evento que representa un hito para la región.

Cancillería de Perú se pronuncia por captura de Nicolas Maduro .Foto: Cancillería de Perú

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó el operativo como un “hecho histórico” y saludó la decisión de Donald Trump de capturar al que denominó “narcoterrorista Nicolás Maduro”. En esa línea, el congresista Fernando Rospigliosi destacó que esto permitirá el retorno de miles de migrantes y el fin de influencias terroristas extranjeras, advirtiendo que el modelo chavista “lo mismo quieren hacer en el Perú”.

En contraposición a estos saludos, y en sintonía con las alertas internacionales, el parlamentario Guido Bellido expresó su solidaridad con Venezuela ante lo que calificó como un “ataque criminal”. Bellido sostuvo que la soberanía nacional es innegociable y rechazó que el continente se convierta en escenario de conflictos ajenos: “¡Resiste, Venezuela!”, sentenció. Así, el escenario político peruano se divide entre quienes priorizan el fin del régimen y quienes alertan sobre las formas y el respeto a las reglas internacionales.