Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras Keiko Fujimori se mantiene en segundo lugar con 8,8 %. El voto en blanco se mantiene como el verdadero líder de las encuestas con un 24, 5 %. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

A pocos meses de que se realicen las Elecciones 2026 -programadas para el 12 de abril- la mayoría de los peruanos aún no ha definido el candidato presidencial al que le dará su voto, según se indica en un estudio de opinión que ubica al voto en blanco y al “no sabe” en un grupo que representa el 42.9 % de los votantes.

La encuesta, realizada por Datum y publicada por El Comercio, también revela que el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se mantiene con el mayor porcentaje de las preferencias (12%), seguido por la hija del dictador Alberto Fujimori y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8,8 %).

La tercera posición presenta un cambio con respecto a meses anteriores. Mientras que hasta finales del 2025, el hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, se ubicaba en el tercer lugar, Datum ubica en ese puesto al comediante y candidato de País para todos, Carlos Álvarez (6,2 %), mientras que Vizcarra -que podría salir de carrera en los próximos días por una tacha en su contra- ahora se ubica en cuarto lugar (5.8 %). El top 5 se cierra con la presencia del ex rector de la UNI y candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau (3,8 %).

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

El verdadero líder: el voto en blanco

El dato más relevante del sondeo es la magnitud del voto indefinido o que rechaza a los candidatos actuales. El 24,5% de los encuestados afirma que votaría en blanco o viciado, y un 18,4% no precisa su respuesta.

Sin embargo, aunque este grupo representa el 42,9 % de los ciudadanos en edad de votar, la encuesta de Datum hace una precisión clave: apenas el 12 % de los votantes tiene su voto definido por completo, mientras que el 33 % de ellos lo está pensando. El 50 % de peruanos aún no ha pensado por quién votar.

Cronograma para las Elecciones 2026

El cronograma oficial, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), establece los siguientes hitos principales para el proceso electoral de 2026:

15 de enero: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

1 de febrero: Plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa.

11 de febrero: Fecha límite para la renuncia de candidatos y retiro de listas.

26 de febrero: Fecha límite para resolver exclusiones y tachas en primera instancia.

13 de marzo: Fecha límite para resolver apelaciones sobre exclusión y tachas.

14 de marzo: Límite para la inscripción definitiva de candidaturas.

11 de abril: Fecha límite para exclusión por situación jurídica del candidato.

12 de abril: Día de elecciones (primera vuelta).

7 de junio: Día de elecciones (segunda vuelta, si es necesario).

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

La votación del 12 de abril se realizará entre las 07:00 y las 17:00 horas, según lo dispuesto por los organismos del sistema electoral.

Ciudadanos pueden votar como deseen

Sobre la flexibilidad del voto, Pablo Hartrill, subgerente de documentación e investigación electoral de la ONPE, indicó en Exitosa que los votantes pueden elegir libremente cómo votar.

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

“Puedes dejarlo en blanco. Está totalmente libre, es decisión de la ciudadanía. Son como cinco elecciones independientes, ¿qué significa? Podría anular mi primera columna, votar en la segunda, hacerlo en la tercera, dejar la cuarta en blanco y votar en la quinta. No hay ningún inconveniente”, explicó Hartrill, quien reiteró que el sistema permite distintas combinaciones y opciones para el votante.

El funcionario subrayó que el voto no se limita a una sola agrupación política por cédula, lo que otorga mayor libertad al elector.