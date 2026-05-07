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Frances Tiafoe, un rival que busca volver a su mejor versión ante Ignacio Buse en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

El estadounidense de 28 años se ha ausentado de los campos de juego por cerca de un mes y se perdió el inicio de la gira sobre arcilla europea. En Roma, el ’Colorado’ apunta a dar un nuevo golpe

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Frances Tiafoe se presenta como una prueba compleja para Ignacio Buse, quien tiene las armas para superar el escollo en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ATP Tour.
Frances Tiafoe se presenta como una prueba compleja para Ignacio Buse, quien tiene las armas para superar el escollo en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ATP Tour.

El cruce entre Ignacio Buse y Frances Tiafoe en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma representa uno de los desafíos más fascinantes de la temporada para el tenis peruano. El estadounidense, actual figura del top mundial y conocido por su carisma desbordante, llega al Foro Itálico con la misión de romper un maleficio personal: en sus últimas dos participaciones en la capital italiana, el oriundo de Maryland no ha logrado superar esta instancia, una estadística que el novel ’Colorado’ buscará capitalizar este jueves 9 de mayo.

Frances Tiafoe es, ante todo, un jugador de instinto y explosividad. Su mayor virtud reside en su capacidad de contraataque. Posee una velocidad de piernas envidiable que le permite llegar a bolas imposibles y, en un solo movimiento, pasar de una posición defensiva a un tiro ganador. Su derecha es una de las más peculiares del circuito; aunque tiene una preparación técnica inusual, genera una aceleración de cabeza de raqueta brutal que castiga cualquier bola corta del rival.

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Además, Tiafoe es un jugador que se alimenta de la atmósfera. En escenarios grandes, su tenis se eleva. Posee una mano privilegiada para las voleas y los ’drop shots’, herramientas que utiliza para romper el ritmo de los pegadores de fondo. No es solo un jugador de potencia, sino un estratega que disfruta de la improvisación y del contacto con la grada, convirtiendo cada partido en un espectáculo.

Frances Tiafoe, cuartofinalista en Miami esta temporada. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images
Frances Tiafoe, cuartofinalista en Miami esta temporada. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images

Las grietas en el juego de ’Big Foe’

A pesar de su innegable talento, Tiafoe presenta debilidades marcadas que suelen aflorar bajo presión. La principal es su irregularidad mental. El estadounidense tiende a sufrir baches de concentración, periodos del partido donde encadena errores no forzados o intenta tiros excesivamente vistosos que no siempre son efectivos.

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Técnicamente, su segundo servicio es vulnerable; a menudo carece de la profundidad necesaria, lo que permite a los buenos restadores tomar la iniciativa desde el primer golpe. Asimismo, su revés, aunque sólido, no posee la misma capacidad de generar daño que su derecha, volviéndose un flanco que sus rivales suelen atacar con insistencia para forzarlo al error o a dejar una bola cómoda para el ataque.

El factor arcilla: Una oportunidad para Buse

El polvo de ladrillo es la superficie que más incomoda a Tiafoe. En Roma, las condiciones suelen ser lentas y pesadas, lo que neutraliza gran parte de su juego plano y directo. En la arcilla, la bola no corre tanto tras el bote, obligándolo a jugar puntos más largos y a trabajar la construcción táctica, algo que suele agotar su paciencia. Su preparación de derecha, al ser algo larga, puede verse comprometida ante el rebote alto y con topspin que caracteriza a los especialistas en esta superficie.

Ignacio Buse cumplió con la lógica y barrió al local Lorenzo Sonego en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: REUTERS/Claudia Greco
Ignacio Buse cumplió con la lógica y barrió al local Lorenzo Sonego en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: REUTERS/Claudia Greco

Esto beneficia directamente a Ignacio Buse. El peruano, formado en la escuela de la tierra batida, se siente cómodo en los intercambios prolongados y tiene la capacidad de variar alturas para incomodar el golpeo de Tiafoe. Si Buse logra mover al estadounidense lateralmente y lo obliga a deslizarse —un aspecto que a Frances aún le cuesta dominar con naturalidad—, las posibilidades de forzar errores no forzados aumentan. La clave para ’Nacho’ será mantener una regularidad extrema y aprovechar el historial negativo de Tiafoe en las segundas rondas de Roma, donde el fantasma de la eliminación temprana suele pesarle al de Maryland.

La actualidad de Frances Tiafoe

Frances Tiafoe llega a la capital italiana envuelto en una estela de incertidumbre respecto a su ritmo de competencia, ya que aterriza en el Foro Itálico tras haber estado alejado de las canchas durante un mes completo. Esta inactividad competitiva podría pasarle factura en las primeras rondas, especialmente en una superficie tan exigente físicamente como el polvo de ladrillo de Roma.

No obstante, su temporada 2026 ha dejado destellos de su incuestionable calidad, destacando su capacidad para brillar en distintos escenarios; entre sus logros más recientes se encuentran los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, la final alcanzada en el ATP 500 de Acapulco y su buena adaptación a la tierra batida tras llegar a las semifinales en Houston.

A lo largo de su carrera, Tiafoe registra tres títulos profesionales que avalan su jerarquía en diferentes superficies: su estreno en Delray Beach (canchas duras), su consagración sobre el césped de Stuttgart y su éxito en la arcilla de Houston. Esta experiencia acumulada y su historial de éxitos lo convierten en un rival sumamente peligroso para Ignacio Buse, pues ’Big Foeposee la jerarquía necesaria para compensar la falta de rodaje con su temple en los momentos determinantes del partido.

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