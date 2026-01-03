2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

El país se prepara para una votación presidencial marcada por el desencanto social, la fragmentación y la demanda de cambios profundos - Andina

El inicio de 2026 encuentra a Perú ante una encrucijada política marcada por el desgaste institucional y la expectativa de cambio. En abril, el país vivirá una elección presidencial que podría modificar el rumbo de una nación que ha tenido siete presidentes en ocho años, en medio de protestas, destituciones, represión y un escenario de alta criminalidad. Según reportó Infobae, la campaña se desarrolla con un trasfondo de estabilidad económica relativa, pero con la sociedad impactada por el desencanto y la desconfianza en la clase política.

El escenario electoral se caracteriza por la mayor fragmentación en la historia peruana, con 36 candidaturas inscritas y un electorado donde el voto blanco y viciado lidera las preferencias. Analistas y especialistas consultados por Infobae señalan que el resultado de este proceso dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para responder a demandas profundas de representación, justicia y bienestar, tras años de crisis institucional y social.

Fragmentación política y malestar social

Luis Benavente, director de Vox Populi, advierte que el problema de los presidentes cuestionados y la corrupción no reside en la supuesta incapacidad de los electores, sino en la oferta de candidatos habilitada por un sistema electoral que permite la participación de figuras con antecedentes cuestionables. “El sistema electoral avalado por el Congreso permite que muchos impresentables se conviertan en candidatos”, explicó Benavente en declaraciones recogidas por Infobae.

El 2026 habrá un nuevo presidente en Perú - Infobae Perú

El analista sostiene que el “resentimiento social” se alimenta por la falta de mejoras en las condiciones de vida, mientras los políticos se enriquecieron y terminaron en prisión por corrupción. “La corrupción sí perjudicó a esas poblaciones”, afirmó Benavente, quien señaló que el dinero destinado a la inversión social terminó desviado, impidiendo avances en educación, salud y reducción de la pobreza. Además, subrayó que el desajuste entre la recaudación fiscal y la redistribución de recursos ha reforzado la percepción de abandono en sectores populares.

Benavente identificó tres fuerzas clave en la campaña: la derecha, el radicalismo y el resentimiento. A su juicio, la baja barrera para acceder a la segunda vuelta permite que cualquier candidato pueda capitalizar el descontento, y no descarta la emergencia de una opción antisistema. “Hay bastante inestabilidad para hacer un pronóstico”, indicó, al tiempo que consideró que la fragmentación y la debilidad de los partidos agravan la incertidumbre.

Exigencias de reconocimiento y el desafío de la inclusión

Ramón Pajuelo, antropólogo y autor de “La integración falaz”, explicó a Infobae que los sectores excluidos, particularmente en el sur andino, no buscan solo respuestas económicas o institucionales, sino transformaciones profundas en el diseño del país. “Se buscan transformaciones de diseño de país, que incluyan atender situaciones históricas de exclusión y discriminación”, afirmó.

El sur andino mantiene demandas históricas de representación y equidad, según el antropólogo Ramón Pajuelo.

El especialista señaló que en las elecciones se enfrentarán propuestas opuestas: unas orientadas a preservar la lógica de acumulación y exclusión, y otras que, aunque carecen de un proyecto ideológico consolidado, reflejan expectativas populares de transformación del poder y democratización del Estado. Pajuelo enfatizó la necesidad de que el debate político contemple el reconocimiento de derechos y la igualdad efectiva, superando las divisiones étnicas, socioculturales y territoriales que han marcado la historia republicana del país.

Sin embargo, el antropólogo advirtió que la crisis de representación y la manipulación institucional desde el Congreso dificultan la emergencia de liderazgos capaces de canalizar las demandas populares. “Nada resulta asegurado y es tremendamente incierto el escenario de conjunto”, remarcó. El voto de rechazo a la política y el sistema en su conjunto podría adquirir un peso decisivo, mientras persiste la incógnita sobre cómo se canalizarán las expectativas de cambio.

Economía: estabilidad, riesgos y el papel del Banco Central

En el ámbito económico, Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, destacó en diálogo con Infobae que la incertidumbre electoral y la volatilidad política históricamente desalientan la inversión y pueden provocar movimientos abruptos en la cotización del dólar. “Esto suele reflejarse en una salida de divisas, una fuga de capitales y una depreciación del tipo de cambio”, explicó Castilla, recordando la fuga masiva registrada en 2021.

La economía peruana muestra signos de estabilidad pese a la incertidumbre electoral, según el exministro Luis Miguel Castilla. Foto: Inversión Simple

Sin embargo, el economista observa un fenómeno particular en este ciclo: la inversión privada mantiene un crecimiento elevado y los indicadores muestran estabilidad, aunque el riesgo país se mantiene alto. Castilla atribuye parte de este comportamiento a la expectativa de continuidad en el modelo económico y a la baja probabilidad de una Asamblea Constituyente. “Si un candidato de izquierda pasa a segunda vuelta, podría gatillar la fuga de capitales y mitigar el fortalecimiento del sol”, advirtió. Mencionó que el sol se ha apreciado gracias al boom de divisas por el alto precio del oro y la debilidad del dólar, pero un shock político podría revertir esta tendencia.

Respecto a las políticas económicas, Castilla considera que el reto central es mejorar la capacidad del Estado para transformar los recursos fiscales en bienestar para la población. “El coeficiente de Gini se ha reducido, pero persiste la brecha en acceso a servicios básicos y pobreza multidimensional”, explicó. En este contexto, destacó la relevancia de la estabilidad macroeconómica y la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), poniendo de relieve la figura de Julio Velarde, presidente del BCRP, como factor clave para la confianza de los mercados y la continuidad de una línea tecnocrática en la conducción de la política monetaria.

Seguridad, trauma social y el avance de la derecha radical

Juan Carlos Ubilluz, profesor y psicoanalista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aportó a Infobae una visión sobre el impacto subjetivo de las crisis recientes en la sociedad peruana. Ubilluz identificó que el discurso de mano dura contra el crimen puede ganar protagonismo en la campaña, en un contexto marcado por la inseguridad y la ansiedad social. “El discurso de mano dura contra el crimen puede tener mucho protagonismo en las elecciones que vienen”, sostuvo.

El crecimiento de la inseguridad y la criminalidad en Lima se ha convertido en uno de los motores del discurso de mano dura durante la campaña.| Latina Noticias

El especialista subrayó que la derecha radical populista está en ascenso en la región y no descartó que dos candidatos de ese sector lleguen a la segunda vuelta en Perú. Ubilluz analizó que los traumas sociales recientes, como las muertes durante las protestas, solo tendrán impacto político si algún liderazgo logra convertir esa herida en agenda electoral. “Actualmente no veo un candidato popular del sur andino que pueda politizar ese trauma”, expresó, y añadió que el trauma de la criminalidad en Lima y otras ciudades podría favorecer a opciones extremas.

Ubilluz señaló que, aunque la experiencia de dolor colectivo permanece latente, su traducción en resultados electorales depende de la capacidad de los actores políticos para convertir el duelo en demanda y propuesta. En este sentido, la incertidumbre sobre el rumbo de la campaña y la respuesta social se mantiene alta en el arranque de un año decisivo.

Infobae recoge en estas voces el pulso de un país que inicia el 2026 ante un proceso electoral que podría definir su futuro inmediato, con el desafío de transformar el desencanto en una oportunidad de reconstrucción institucional y social.