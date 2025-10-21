Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Andina)

La reciente anulación del proceso judicial contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Tribunal Constitucional habría influenciado la agenda política del partido. Según Miguel Torres, vocero de la organización política, confirmó a Infobae Perú que una reforma del sistema de justicia será una de las propuestas que se presentarán dentro de un plan de gobierno que ya se está escribiendo.

“De todas maneras (se puede esperar una reforma del sistema de justicia), pero no mirando desde el lado político, sino mirando desde la posición del ciudadano que necesita fiscales dedicados a la persecución del delito, a la persecución del crimen, de quienes están secuestrando la tranquilidad de nuestro país”, afirmó Torres durante una entrevista exclusiva.

En ese sentido, Torres también explicó a Infobae Perú que -en su opinión- los “pocos recursos del Estado” debieron emplearse en la lucha contra la criminalidad organizada en lugar de dedicarse al ‘Caso Cócteles’ en el que estaba trabajando el fiscal José Domingo Pérez.

Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)

“Imagínense la cantidad de recursos que se han destinado de manera indebida a este caso, cuando debieron ser utilizados para poder combatir a la criminalidad organizada, a los verdaderos delincuentes que azotan hoy día a la población peruana”, señaló a este medio.

El vocero de Fuerza Popular criticó la actuación del fiscal José Domingo Pérez en los 10 años que representó al Ministerio Público como responsable de la investigación del ‘Caso Cócteles’. Torres calificó su actuación como insensata y carente de lógica, y lo acusó de utilizar el sistema judicial con propósitos políticos.

“La actitud que nosotros hemos visto de este fiscal durante estos diez años, no solamente nos llena de lástima, de pena, porque demuestra el peor de los ángulos de un fiscal, sino que adicionalmente él debe tener todavía que rendir cuentas sobre su alma”, expresó.

Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, afirmó que el fiscal José Domingo Pérez debería pedir disculpas por afectar a los involucrados en el 'Caso Cócteles'. (Foto: Caretas)

Para Torres, el fiscal Pérez debería pedir disculpas públicas por el impacto de su labor en la vida de los investigados: “Hoy debería salir a pedir disculpas. Es lo mínimo que puede hacer ese sujeto frente a todas las familias destrozadas que ha generado su actuación”, declaró a Infobae Perú.

Respecto a una eventual candidatura presidencial de Keiko Fujimori, el el representante de Fuerza Popular indicó que “ninguna investigación debe obstaculizar el derecho democrático a participar en las elecciones”. Detalló a Infobae Perú que la decisión sobre la postulación es exclusiva de Fujimori y se tomará en las próximas semanas, conforme a los plazos legales previstos.

Una “reforma policial” también sería considerada por Fuerza Popular

Además de impulsar una reforma judicial, Fuerza Popular evalúa incluir la reforma policial entre las propuestas de su futuro plan de gobierno. Miguel Torres indicó a este medio que el partido respalda plenamente los cambios siempre que estos estén dirigidos a "restablecer el respeto a la autoridad".

Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, afirmó que estaría de acuerdo en promover una reforma policial dirigida a "restablecer el respeto" a la autoridad de la PNP.

“Reforma de la Policía Nacional o de nuestras fuerzas militares que vayan destinados o dirigidos a restablecer respeto a la autoridad, estamos totalmente de acuerdo”, afirmó Torres a Infobae Perú.

El vocero considera que la pérdida de respeto hacia las autoridades y el deterioro institucional requieren ajustes urgentes, y aseguró que estas reformas ya están contempladas en el plan de gobierno en construcción.