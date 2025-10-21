Perú

Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

El representante de Fuerza Popular conversó con Infobae Perú e indicó que una “reforma policial” también estaría en consideración, pero solo si está orientada a “restablecer el respeto” a la PNP

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Miguel Torres se pronuncia luego
Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Andina)

La reciente anulación del proceso judicial contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Tribunal Constitucional habría influenciado la agenda política del partido. Según Miguel Torres, vocero de la organización política, confirmó a Infobae Perú que una reforma del sistema de justicia será una de las propuestas que se presentarán dentro de un plan de gobierno que ya se está escribiendo.

“De todas maneras (se puede esperar una reforma del sistema de justicia), pero no mirando desde el lado político, sino mirando desde la posición del ciudadano que necesita fiscales dedicados a la persecución del delito, a la persecución del crimen, de quienes están secuestrando la tranquilidad de nuestro país”, afirmó Torres durante una entrevista exclusiva.

En ese sentido, Torres también explicó a Infobae Perú que -en su opinión- los “pocos recursos del Estado” debieron emplearse en la lucha contra la criminalidad organizada en lugar de dedicarse al ‘Caso Cócteles’ en el que estaba trabajando el fiscal José Domingo Pérez.

Miguel Torres se pronuncia luego
Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)

“Imagínense la cantidad de recursos que se han destinado de manera indebida a este caso, cuando debieron ser utilizados para poder combatir a la criminalidad organizada, a los verdaderos delincuentes que azotan hoy día a la población peruana”, señaló a este medio.

El vocero de Fuerza Popular criticó la actuación del fiscal José Domingo Pérez en los 10 años que representó al Ministerio Público como responsable de la investigación del ‘Caso Cócteles’. Torres calificó su actuación como insensata y carente de lógica, y lo acusó de utilizar el sistema judicial con propósitos políticos.

“La actitud que nosotros hemos visto de este fiscal durante estos diez años, no solamente nos llena de lástima, de pena, porque demuestra el peor de los ángulos de un fiscal, sino que adicionalmente él debe tener todavía que rendir cuentas sobre su alma”, expresó.

Miguel Torres, vocero de Fuerza
Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, afirmó que el fiscal José Domingo Pérez debería pedir disculpas por afectar a los involucrados en el 'Caso Cócteles'. (Foto: Caretas)

Para Torres, el fiscal Pérez debería pedir disculpas públicas por el impacto de su labor en la vida de los investigados: “Hoy debería salir a pedir disculpas. Es lo mínimo que puede hacer ese sujeto frente a todas las familias destrozadas que ha generado su actuación”, declaró a Infobae Perú.

Respecto a una eventual candidatura presidencial de Keiko Fujimori, el el representante de Fuerza Popular indicó que “ninguna investigación debe obstaculizar el derecho democrático a participar en las elecciones”. Detalló a Infobae Perú que la decisión sobre la postulación es exclusiva de Fujimori y se tomará en las próximas semanas, conforme a los plazos legales previstos.

Una “reforma policial” también sería considerada por Fuerza Popular

Además de impulsar una reforma judicial, Fuerza Popular evalúa incluir la reforma policial entre las propuestas de su futuro plan de gobierno. Miguel Torres indicó a este medio que el partido respalda plenamente los cambios siempre que estos estén dirigidos a "restablecer el respeto a la autoridad".

Miguel Torres, vocero de Fuerza
Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, afirmó que estaría de acuerdo en promover una reforma policial dirigida a "restablecer el respeto" a la autoridad de la PNP.

“Reforma de la Policía Nacional o de nuestras fuerzas militares que vayan destinados o dirigidos a restablecer respeto a la autoridad, estamos totalmente de acuerdo”, afirmó Torres a Infobae Perú.

El vocero considera que la pérdida de respeto hacia las autoridades y el deterioro institucional requieren ajustes urgentes, y aseguró que estas reformas ya están contempladas en el plan de gobierno en construcción.

Temas Relacionados

Miguel TorresKeiko FujimoriFuerza PopularPolicía Nacional del PerúPNPperu-politica

Más Noticias

Retiro de AFP hoy: El link para hacer la solicitud según tu AFP y el paso a paso para sacar 4 UIT

Consulta el cronograma con tu DNI. Empiezan a cobrar los primeros afiliados de Integra, Habitat, Prima y Profuturo desde este 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero del 2026

Retiro de AFP hoy: El

Campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama: ¿Desde cuándo y donde será?

La Liga Contra el Cáncer anunció el inicio de la campaña en Lima Metropolitana, para prevenir esta enfermedad que afecta a cientos de personas en el Perú

Campaña gratuita de despistaje de

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

El administrador temporal de Universitario se defendió de los ataques por criticar el estadio del club ‘celeste’

Franco Velazco tras ser cuestionado

César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters

La carrera política del candidato limeño ha estado marcada por constantes derrotas electorales, siendo la más reciente su postulación a la alcaldía de San Isidro

César Combina, ex PPC, Fuerza

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

La ‘U’ sacó un agónico triunfo frente Ayacucho FC y ahora se prepara para enfrentar a los ‘cerveceros’ este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional, duelo pendiente por la fecha 14 del campeonato

Dos bajas confirmadas de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Combina, ex PPC, Fuerza

César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

ENTRETENIMIENTO

Las imágenes de Jesús Barco

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug: en una piscina, con mujeres y amigos en Huánuco

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

DEPORTES

Franco Velazco tras ser cuestionado

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sport Boys atisba a Christian Cueva pensando en la Liga 1 2026: “¿A qué peruano no le gusta su juego? Eso será una evaluación"