Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Militante del partido del golpista expresidente pide que se rechace la candidatura de toda la lista. Denuncia que se excedió el límite de candidatos invitados y que estos no presentaron la autorización de las agrupaciones donde están afiliados

Pedro Castillo sacó una imagen con el logo de Juntos por el Perú en plena audiencia del juicio oral por el golpe de Estado. Foto: captura Justicia TV

El ciudadano Sebastián Gonzáles Hidrugo presentó una tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú, la misma que está conformada por el hermano del golpista expresidente Pedro Castillo y escuderos del referido exmandatario.

Gonzáles Hidrugo, quien es militante del partido Todos con el Pueblo de Pedro Castillo, denuncia que Juntos por el Perú sobrepasó el límite de 20% de candidatos designados (invitados) en la referida lista al Senado, límite establecido en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

Tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú

Se consigna que el partido que lidera Roberto Sánchez designó en total a 10 en su lista al Senado. Estos son:

  • Posición 1: José Mercedes Castillo Terrones, hermano del golpista Pedro Castillo
  • Posición 2: Silvana Emperatriz Robles Araujo, exministra de Cultura de Pedro Castillo
  • Posición 4: Anahi Durand Guevara, exministra de la Mujer de Pedro Castillo
  • Posición 7: Bernardo Jaime Quito Sarmiento, congresista simpatizante de Pedro Castillo
  • Posición 9: Isaac Humala Núñez, padre de Ollanta y Antauro Humala
  • Posición 11: Hernando Ismael Cevallos Flores, exministro de Salud de Pedro Castillo
  • Posición 13: Iber Antenor Maraví Olarte, exministro de Trabajo de Pedro Castillo, señalado de presuntamente intervenir en atentados terroristas
  • Posición 15: Pasión Neomias Dávila Atanacio, congresista simpatizante de Pedro Castillo
  • Posición 17: César Copa Tijutani
  • Posición 19: José Praxedes Feria Madrid

“En consecuencia, estos 10 candidatos con designación directa hacen el 33.33% del total; ergo, sobrepasan en 13.33% el mandato expreso del mencionado artículo 16 (límite de 20% de candidatos invitados)”, se lee. Incluso, dice el tachante, se excede el tope establecido si este se aplicara al total de candidatos al Senado (suma de lista única y las listas por distrito múltiple).

“Al haber admitido unalista con 10 designados sobre un total de 30, el JEE ha incurrido en un error de aplicación de la norma, lo cual es el sustento principal para declarar fundada la tacha contra la lista completa”, dice el documento.

Más irregularidades

La tacha también cuestiona que 4 invitados en la lista al Senado están afiliados a otros partidos políticos y no tendrían la autorización expresa de su respectiva dirigencia para participar con Juntos por el Perú.

Se trata de Anahí Durand y Hernando Cevallos, quienes están afiliados al partido Adelante Pueblo Unido (APU) fundado por Aníbal Torres, y Pasión Dávila e Iber Maraví, quienes están afiliados al partido Todo con el Pueblo.

Roberto Sánchez busca captar el
Roberto Sánchez busca captar el voto de los simpatizantes que le quedan a Pedro Castillo. Foto: composición Infobae

“Por lo tanto, aquellas candidaturas que mantienen doble afiliación sin el consentimiento formal de Todo con el Pueblo y otros partidos deben ser declaradas improcedentes“, exigen.

Por otro lado, en la tacha también se menciona que las declaraciones de consentimiento de José Mercedes Castillo Terrones e Isaac Humala tienen fechas anteriores a sus declaraciones de hoja de vida, lo que, dicen, “pone en duda la veracidad y el conocimiento real de los candidatos sobre el contenido final de sus hojas de vida al momento de prestar su consentimiento”.

“El Reglamento es claro al señalar que la firma y huella deben ser de fecha igual o posterior a la confirmación del registro de información en el sistema, ello según lo establecido en el numeral 33.6 del artículo 33 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026″, se lee.

