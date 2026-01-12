Perú

¿Qué es la toxina cereulide y por qué es peligrosa si la consumen niños y adultos?

Tras el retiro preventivo de un lote de fórmula infantil en el Perú, crece la preocupación por los efectos de esta sustancia de origen bacteriano

La bacteria Bacillus cereus libera
La bacteria Bacillus cereus libera toxinas en el organismo. (bioMerieux Industry)

La reciente confirmación de Nestlé Perú sobre el retiro voluntario del mercado del lote 52840742F2 de la fórmula NAN SUPREME PRO 2 (presentación de 800g) ha puesto en el centro del debate público a un enemigo poco conocido por el consumidor común: la toxina cereulide.

Aunque la empresa asegura que la medida es preventiva y no se han reportado incidentes en el país, la alerta sanitaria en varios puntos de América y Europa ha encendido las alarmas sobre la seguridad alimentaria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas contaminaciones generan un “círculo vicioso de enfermedad y malnutrición”, el cual golpea con mayor severidad a los lactantes, niños pequeños, ancianos y personas enfermas. En el caso de los lactantes, este es la única fuente de alimentación, por la que los riesgos alimentarios son mayores.

Digesa recomendó suspender el consumo
Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

Riesgos para la salud en niños y adultos

Debido a que el producto afectado es una fórmula infantil, el riesgo se concentra en los lactantes, quienes poseen un sistema inmunológico y digestivo en pleno desarrollo. Sin embargo, la intoxicación por cereulide puede afectar a personas de cualquier edad.

Los principales efectos reportados son:

  • Malestar gastrointestinal inmediato: El consumo provoca náuseas y vómitos intensos en un periodo corto.
  • Toxicidad sistémica: En exposiciones severas o en organismos debilitados, la toxina puede viajar por el torrente sanguíneo y afectar órganos vitales.
  • Daño hepático y renal: Investigaciones médicas señalan que la cereulide es una toxina emética que puede causar fallas graves en el hígado y los riñones, comprometiendo la vida del paciente si no se trata a tiempo.

Para este tipo de bacterias, la aparición de los síntomas se produce entre las 10 y 16 horas de consumido, según alerta Mayo Clinic. Alimentos como el arroz, sobras, salsas, sopas, carnes y otros productos que hayan quedado expuestos a temperatura ambiente durante demasiado tiempo son las fuente comunes de infección.

Niño con dolor estomacal, una
Niño con dolor estomacal, una molestia frecuente en la infancia que puede estar relacionada con alimentación o problemas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situación actual en el Perú

Nestlé Perú ha remarcado que el retiro se limita exclusivamente al lote mencionado con fecha de vencimiento del 11 de octubre de 2027. No obstante, la lista de productos que han presentado alertas similares en el extranjero es extensa e incluye marcas como NAN Optipro, Nestógeno y Alfamino, entre otras.

La Digesa y las autoridades sanitarias locales mantienen una vigilancia activa sobre otros lotes comercializados en el país aunque hasta el momento la empresa descarta que estas presentaciones estén afectadas por la desviación de calidad detectada en el ingrediente contaminado.

Se recomienda a los padres de familia verificar el número de lote en la base de las latas de NAN SUPREME PRO 2 y, en caso de coincidir con el afectado, suspender de inmediato su uso y contactar a los canales oficiales de atención al cliente de la marca.

Varias presentaciones de leche NAN
Varias presentaciones de leche NAN en polvo para bebés y niños pequeños se encuentran con reporte por la presencia de una bacteria en otros países de América Latina y parte de Europa | Foto composición: Infobae Perú

La bacteria que originó la amenaza

La cereulide no es un ingrediente, sino una sustancia tóxica producida por la bacteria Bacillus cereus. Según informes técnicos, esta toxina se genera cuando la bacteria encuentra un ambiente propicio para reproducirse en los alimentos. En el caso específico de las fórmulas infantiles de Nestlé, el problema se habría originado en el aceite de ácido araquidónico utilizado como materia prima en una planta de los Países Bajos, el cual estaba contaminado y fue distribuido a diversas fábricas a nivel global.

Una de las características más peligrosas de la cereulide, según alertan especialistas es su alta resistencia al calor. A diferencia de otras bacterias que mueren durante la cocción o el hervido, esta toxina permanece activa incluso después de procesos de esterilización térmica, lo que hace que la prevención en la cadena de producción sea la única forma efectiva de evitar su consumo.

