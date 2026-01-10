Nestlé Perú confirma que retiro de leche NAN en polvo se debe a peligro de contaminación por toxina cereulide

Nestlé confirma que retiro del mercado de leche NAN Supremepro 2 de 800 gramos, del lote 52840742F2, fue por posible presencia de toxina cereulide | Foto composición: Infobae Perú

Nestlé Perú confirmó que el retiro del mercado nacional de una fórmula infantil de la marca NAN se debe a la posible presencia de cereulide, una toxina de origen bacteriano que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos.

La información se difundió mediante un comunicado oficial enviado a Infobae Perú, tras hacerse públicos reportes de retiros y alertas sanitarias en otros países de América y Europa. Antes de este anuncio, Digesa y la empresa ya habían informado sobre el retiro del producto, aunque sin precisar la causa y mencionando únicamente una “posible desviación de calidad”.

La empresa reiteró que el retiro es preventivo y voluntario, y afecta únicamente al lote 52840742F2 de NAN SUPREME PRO 2 en presentación de 800 gramos, con fecha de vencimiento 11 de octubre de 2027. Esta medida se adopta en coordinación con las autoridades locales de Perú.

En el pronunciamiento, Nestlé indicó que la decisión responde a una desviación de calidad detectada en dicho lote, y que el retiro se ejecuta como una acción de seguridad preventiva, aun cuando —según aseguró— hasta la fecha no se han reportado incidentes asociados al consumo de este producto en el Perú.

Nestlé descarta presencia de toxina en otras presentaciones de NAN

Varias presentaciones de leche NAN en polvo para bebés y niños pequeños se encuentran con reporte por la presencia de una bacteria en otros países de América Latina y parte de Europa | Foto composición: Infobae Perú

Asimismo, Nestlé remarcó que ningún otro lote ni producto que comercializa en el Perú se encuentra afectado, y reiteró que sus políticas de calidad e inocuidad buscan garantizar el más alto nivel de protección para los consumidores, actuando —según señaló— con responsabilidad, transparencia y en cumplimiento de la normativa vigente.

Como se recuerda, son varios los productos de la marca NAN y otras fórmulas infantiles en polvo de la empresa Nestlé que registraron reportes de posible contaminación con la toxina cereulide en otros países. Las alertas sanitarias y retiros preventivos se aplicaron exclusivamente a lotes específicos, con determinadas fechas de vencimiento y presentaciones. Entre ellos figuran:,

NAN SupremePro 1

NAN Sensitive

NAN 1 Optipro

NAN 2 Optipro

NAN 3 Optipro

NAN SupremePro 2

NAN Optipro 1 con HMO

Alfamino

Alfamino HMO

Nestógeno

Nanlac Comfor

Nanlac Supreme Pro, entre otros.

De las presentaciones retiradas en mercados de Europa y América, en Perú se comercializan algunos de estos productos; sin embargo, Nestlé comunicó que no corresponden al lote posiblemente afectado por la bacteria. Estos son:

NAN SupremePro 1

NAN SupremePro 2

NAN Optipro 1 con HMO

¿Qué es la toxina cereulide y cómo afecta a la salud?

La toxina cereulide es una sustancia producida por la bacteria Bacillus cereus. Esta toxina es resistente al calor y puede encontrarse en alimentos contaminados. Su consumo puede provocar vómitos intensos, náuseas y malestar gastrointestinal en pocas horas, síntomas asociados a intoxicaciones alimentarias. En casos graves, la exposición puede afectar órganos como el hígado y los riñones, por lo que la detección y prevención son fundamentales para proteger la salud.

Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

El retiro de las fórmulas infantiles de Nestlé tuvo origen en un hallazgo durante controles de calidad, donde se identificó un problema en el aceite de ácido araquidónico utilizado en la producción. Según la multinacional suiza, la materia prima contaminada habría permitido la presencia de cereulide, una toxina producida por Bacillus cereus, en algunos lotes fabricados inicialmente en una planta de los Países Bajos. Posteriormente, se comprobó que este ingrediente fue distribuido a otras fábricas, lo que llevó al retiro de productos en varios países de Europa, América Latina y Turquía.

Contactos de Nestlé

Para los padres, cuidadores y clientes que hayan adquirido el producto involucrado, la empresa puso a disposición su central gratuita de Atención al Consumidor (0800-10210) y el correo electrónico servicioalconsumidor@pe.nestle.com, a fin de orientar sobre el procedimiento de atención, registro y devolución.

Finalmente, Nestlé lamentó la preocupación que esta situación pueda generar y reiteró su compromiso de brindar información clara y acompañamiento durante todo el proceso, en un contexto de especial sensibilidad por tratarse de productos destinados a la alimentación infantil.