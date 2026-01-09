Retiro de leche NAN en Perú: más fórmulas de Nestlé con reportes de contaminación en América y Europa se venden en el país

Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

El 6 de enero de 2026, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud de Perú (Minsa) informó sobre el retiro voluntario del mercado de la fórmula infantil NAN Supreme Pro 2 (lata de 800 gramos, lote N.º 52840742F2), una acción iniciada por Nestlé tras detectar una “posible desviación de calidad”, cuyo detalle no ha sido especificado, pero que el Minsa advierte que podría afectar la salud de sus consumidores: bebés y niños pequeños.

Tras el inicio de las acciones de vigilancia sanitaria en todo el país, se conoció que otros productos de Nestlé están siendo objeto de alertas sanitarias en distintos países, debido a la presencia de una toxina en diversas presentaciones de la marca NAN y otras marcas de fórmulas infantiles de la compañía. Algunas de estas presentaciones también se encuentran disponibles en el mercado peruano.

Alertas internacionales por leche en fórmula NAN y otras presentaciones de Nestlé

En varios países de Europa y América Latina se han emitido alertas o retiros voluntarios de productos de fórmula infantil de Nestlé, principalmente por la posible presencia de cereulide, una toxina producida por Bacillus cereus que puede causar náuseas, vómitos y otros síntomas gastrointestinales si se ingiere en cantidades significativas.

España

Organizaciones de consumidores informaron sobre la ampliación de una alerta sanitaria que involucra múltiples lotes de fórmulas infantiles NAN y otras marcas de Nestlé por la posible presencia de la toxina cereulida, una sustancia que puede causar vómitos y malestares gastrointestinales en lactantes. La alerta, respaldada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), abarca los lotes:

NAN SupremePro 1: Lotes 52850842A2 y 52850842A

NAN SupremePro 2: Lotes 52850842B1 y 52850842B2

NAN 1 Optipro: Lote 52850842C1

NAN 2 Optipro: Lote 52850842D1

NAN 3 Optipro: Lote 52850842E1

Además, otras presentaciones bajo las marcas Nidina, Nativa, Beba y SMA fueron incluidas en el retiro en territorio español.

Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro e informó sobre la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos:

NAN Optipro 1 con HMO (lotes y vencimientos específicos)

NAN Optipro 1 con HMO (800 g)

Alfamino (400 g, importado de Suiza)

México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó el retiro de las siguientes fórmulas infantiles de la empresa Nestlé, específicamente de los lotes 52030017Y2 y 52040017Y1, así como 51060017Y2 y 51070017Y1, por tratarse de productos importados de Europa que están con alerta de presencia de cereulida y que está disponible para su comercialización en territorio mexicano:

Alfamino

Alfamino HMO

Brasil

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) prohibió la venta de diversas fórmulas infantiles de Nestlé por la posible presencia de la toxina cereulida. La alerta se aplica a lotes específicos de las siguientes presentaciones:

Nestogeno

Nan Supreme Pro

Nanlac Supreme Pro

Nanlac Comfor

Nan Sensitive

Alfamino

Paraguay

Autoridades paraguayas retiraron fórmulas infantiles de Nestlé de los lotes 517628872A, 524728872A, 517628872A, 522828872A y 529028872A, por posible presencia de toxina:

NAN Optipro 1 con HMO de 800 gramos

NAN Optipro 1 con HMO de 400 gramos

Además, se reportó un caso sospechoso de afectación en una bebé de tres meses que consumió uno de los lotes retirados. Según medios locales, la menor presentó PCR elevado y hemoglobina baja, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital local para recibir atención médica.

Alertas por productos Nestlé alcanzan a 25 países

Según informó Reuters, las alertas por posible contaminación con cereulida en fórmulas infantiles de NAN, SMA, BEBA y otras marcas de Nestlé alcanzan a países como Austria, Alemania, Italia, Irlanda, Reino Unido y Turquía, entre otros. Solo en Austria, cifras no oficiales hablan de más de 800 productos procedentes de más de diez fábricas de Nestlé, considerada la mayor retirada en la historia de la compañía.

El retiro comenzó a menor escala en diciembre pasado, luego de que Nestlé detectara un problema de calidad en el aceite de ácido araquidónico utilizado en la producción de sus fórmulas infantiles. La empresa identificó inicialmente el riesgo en una planta de los Países Bajos, pero posteriormente comprobó que la materia prima contaminada se había distribuido a múltiples fábricas fuera de ese país.

A raíz de este hallazgo, la empresa ordenó el retiro de lotes vendidos en toda Europa, Turquía y Argentina por la posible presencia de cereulida, toxina generada por cepas de Bacillus cereus. Las agencias alimentarias del Reino Unido advirtieron que la toxina no se elimina mediante cocción, agua hirviendo ni al preparar la leche infantil, por lo que el riesgo para la salud se mantiene incluso después de manipular el producto conforme a las indicaciones.

Productos con alerta estarían en Perú

Diversas presentaciones de fórmulas infantiles de Nestlé sujetas a alerta y retiro internacional también se comercializan actualmente en el mercado peruano. Si bien hasta la fecha no se ha confirmado la presencia en Perú de los lotes específicos afectados, es importante que padres y cuidadores revisen cuidadosamente el número de lote, la fecha de vencimiento y el estado del envase antes de su consumo.

Entre las fórmulas señaladas en los retiros de España, Argentina, Brasil, México, Paraguay y otros países, destacan varias que forman parte de la oferta habitual en farmacias, supermercados y tiendas especializadas peruanas:

NAN SupremePro 1

NAN SupremePro 2

NAN Optipro 1 con HMO