Digesa informó sobre el retiro voluntario de leche infantil y llamó a no consumirlo para “prevenir afecciones a la salud”

Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), informó sobre el retiro voluntario y preventivo del mercado del producto NAN Supreme Pro 2, correspondiente a la presentación en lata de 800 gramos, debido a una posible desviación de calidad detectada en un lote específico.

Según el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, la medida fue iniciada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C., responsable de la importación del producto, como parte de sus acciones de control y cumplimiento sanitario.

¿Qué producto está siendo retirado?

El retiro preventivo corresponde únicamente al siguiente producto:

Nombre: NAN® Supreme Pro 2

Presentación: Lata de 800 gramos

Lote: N.° 52840742F2

Importador: Nestlé Marcas Perú S.A.C.

Digesa precisó que la medida responde a una posible desviación de calidad, sin detallar hasta el momento el tipo de irregularidad detectada, y que se trata de una acción preventiva para evitar riesgos a la salud de la población.

Comunicado de Digesa sobre el retiro voluntario de leche en fórmula de la marca Nestlé.

Llamado a no consumir el producto

La autoridad sanitaria exhortó a la empresa Nestlé a cumplir de manera inmediata con el retiro del producto y señaló que viene ejecutando acciones dentro del marco de sus competencias. Asimismo, invocó a la población a no adquirir ni consumir el producto mencionado, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños y niñas, quienes son los principales consumidores de este tipo de fórmulas infantiles.

Leche en polvo en un recipiente con una cuchara dosificadora, lista para preparar una bebida nutritiva y cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si el producto está a la venta?

Digesa indicó que, en caso de encontrar el producto retirado en establecimientos comerciales como tiendas, supermercados, boticas o farmacias, se debe comunicar de inmediato a la autoridad de salud correspondiente de la jurisdicción (Municipalidad, Diresa, Geresa o Diris).

Además, se habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir alertas o reportes ciudadanos sobre la comercialización del producto afectado.

Finalmente, Digesa informó que ha comunicado esta disposición a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), con el fin de que, en coordinación con los gobiernos locales, se realicen acciones de vigilancia sanitaria y se verifique el retiro efectivo del producto del mercado a nivel nacional.

El comunicado fue emitido en Lima el 6 de enero de 2026 y forma parte de las acciones de control sanitario que realiza el Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de los alimentos comercializados en el país.

¿Qué es Digesa y cuáles son sus funciones?

Digesa es la entidad encargada de proteger la salud de la población mediante la vigilancia, regulación y control de los factores ambientales y alimentarios que pueden representar riesgos sanitarios. Su labor se centra en prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos, el agua, el ambiente y otros productos de uso humano.

Entre las funciones más importantes de Digesa se encuentran:

Garantizar la inocuidad de los alimentos : Supervisa y controla que los alimentos y bebidas industrializadas, importadas o comercializadas en el país cumplan con las normas sanitarias vigentes.

Autorizar y vigilar productos de consumo humano : Evalúa y otorga registros sanitarios a alimentos, bebidas, envases, juguetes y otros productos que puedan afectar la salud.

Control sanitario de alimentos importados : Verifica que los productos alimenticios que ingresan al país cumplan con los requisitos sanitarios antes de su comercialización.

Vigilancia sanitaria y control de riesgos : Emite alertas, comunicados y dispone el retiro de productos del mercado cuando se detectan riesgos o desviaciones de calidad.

Salud ambiental : Supervisa la calidad del agua para consumo humano, el manejo de residuos sólidos, la contaminación ambiental y otros factores que influyen en la salud pública.

Normar y fiscalizar : Elabora normas técnicas, protocolos y lineamientos sanitarios en el ámbito de su competencia.

Coordinación con autoridades regionales y locales: Trabaja de manera articulada con las Diresa, Geresa y Diris para ejecutar acciones de control y vigilancia en todo el país.