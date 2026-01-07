Digesa informó sobre el retiro voluntario de leche infantil y llamó a no consumirlo para “prevenir afecciones a la salud”

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), informó sobre el retiro voluntario y preventivo del mercado del producto NAN Supreme Pro 2, correspondiente a la presentación en lata de 800 gramos, debido a una posible desviación de calidad detectada en un lote específico.
Según el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, la medida fue iniciada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C., responsable de la importación del producto, como parte de sus acciones de control y cumplimiento sanitario.
¿Qué producto está siendo retirado?
El retiro preventivo corresponde únicamente al siguiente producto:
- Nombre: NAN® Supreme Pro 2
- Presentación: Lata de 800 gramos
- Lote: N.° 52840742F2
- Importador: Nestlé Marcas Perú S.A.C.
Digesa precisó que la medida responde a una posible desviación de calidad, sin detallar hasta el momento el tipo de irregularidad detectada, y que se trata de una acción preventiva para evitar riesgos a la salud de la población.
Llamado a no consumir el producto
La autoridad sanitaria exhortó a la empresa Nestlé a cumplir de manera inmediata con el retiro del producto y señaló que viene ejecutando acciones dentro del marco de sus competencias. Asimismo, invocó a la población a no adquirir ni consumir el producto mencionado, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños y niñas, quienes son los principales consumidores de este tipo de fórmulas infantiles.
¿Qué hacer si el producto está a la venta?
Digesa indicó que, en caso de encontrar el producto retirado en establecimientos comerciales como tiendas, supermercados, boticas o farmacias, se debe comunicar de inmediato a la autoridad de salud correspondiente de la jurisdicción (Municipalidad, Diresa, Geresa o Diris).
Además, se habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir alertas o reportes ciudadanos sobre la comercialización del producto afectado.
Finalmente, Digesa informó que ha comunicado esta disposición a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), con el fin de que, en coordinación con los gobiernos locales, se realicen acciones de vigilancia sanitaria y se verifique el retiro efectivo del producto del mercado a nivel nacional.
El comunicado fue emitido en Lima el 6 de enero de 2026 y forma parte de las acciones de control sanitario que realiza el Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de los alimentos comercializados en el país.
¿Qué es Digesa y cuáles son sus funciones?
Digesa es la entidad encargada de proteger la salud de la población mediante la vigilancia, regulación y control de los factores ambientales y alimentarios que pueden representar riesgos sanitarios. Su labor se centra en prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos, el agua, el ambiente y otros productos de uso humano.
Entre las funciones más importantes de Digesa se encuentran:
- Garantizar la inocuidad de los alimentos: Supervisa y controla que los alimentos y bebidas industrializadas, importadas o comercializadas en el país cumplan con las normas sanitarias vigentes.
- Autorizar y vigilar productos de consumo humano: Evalúa y otorga registros sanitarios a alimentos, bebidas, envases, juguetes y otros productos que puedan afectar la salud.
- Control sanitario de alimentos importados: Verifica que los productos alimenticios que ingresan al país cumplan con los requisitos sanitarios antes de su comercialización.
- Vigilancia sanitaria y control de riesgos: Emite alertas, comunicados y dispone el retiro de productos del mercado cuando se detectan riesgos o desviaciones de calidad.
- Salud ambiental: Supervisa la calidad del agua para consumo humano, el manejo de residuos sólidos, la contaminación ambiental y otros factores que influyen en la salud pública.
- Normar y fiscalizar: Elabora normas técnicas, protocolos y lineamientos sanitarios en el ámbito de su competencia.
- Coordinación con autoridades regionales y locales: Trabaja de manera articulada con las Diresa, Geresa y Diris para ejecutar acciones de control y vigilancia en todo el país.