Perú

Digesa informó sobre el retiro voluntario de leche infantil y llamó a no consumirlo para “prevenir afecciones a la salud”

La entidad del Ministerio de Salud activó vigilancia sanitaria en todo el país y exhortó a la población a no adquirir ni consumir la fórmula infantil

Digesa recomendó suspender el consumo
Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), informó sobre el retiro voluntario y preventivo del mercado del producto NAN Supreme Pro 2, correspondiente a la presentación en lata de 800 gramos, debido a una posible desviación de calidad detectada en un lote específico.

Según el Comunicado N.° 01-2026-DIGESA/MINSA, la medida fue iniciada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C., responsable de la importación del producto, como parte de sus acciones de control y cumplimiento sanitario.

¿Qué producto está siendo retirado?

El retiro preventivo corresponde únicamente al siguiente producto:

  • Nombre: NAN® Supreme Pro 2
  • Presentación: Lata de 800 gramos
  • Lote: N.° 52840742F2
  • Importador: Nestlé Marcas Perú S.A.C.

Digesa precisó que la medida responde a una posible desviación de calidad, sin detallar hasta el momento el tipo de irregularidad detectada, y que se trata de una acción preventiva para evitar riesgos a la salud de la población.

Comunicado de Digesa sobre el
Comunicado de Digesa sobre el retiro voluntario de leche en fórmula de la marca Nestlé.

Llamado a no consumir el producto

La autoridad sanitaria exhortó a la empresa Nestlé a cumplir de manera inmediata con el retiro del producto y señaló que viene ejecutando acciones dentro del marco de sus competencias. Asimismo, invocó a la población a no adquirir ni consumir el producto mencionado, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la salud, especialmente en niños y niñas, quienes son los principales consumidores de este tipo de fórmulas infantiles.

Leche en polvo en un
Leche en polvo en un recipiente con una cuchara dosificadora, lista para preparar una bebida nutritiva y cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si el producto está a la venta?

Digesa indicó que, en caso de encontrar el producto retirado en establecimientos comerciales como tiendas, supermercados, boticas o farmacias, se debe comunicar de inmediato a la autoridad de salud correspondiente de la jurisdicción (Municipalidad, Diresa, Geresa o Diris).

Además, se habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir alertas o reportes ciudadanos sobre la comercialización del producto afectado.

Finalmente, Digesa informó que ha comunicado esta disposición a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), con el fin de que, en coordinación con los gobiernos locales, se realicen acciones de vigilancia sanitaria y se verifique el retiro efectivo del producto del mercado a nivel nacional.

El comunicado fue emitido en Lima el 6 de enero de 2026 y forma parte de las acciones de control sanitario que realiza el Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de los alimentos comercializados en el país.

¿Qué es Digesa y cuáles son sus funciones?

Digesa es la entidad encargada de proteger la salud de la población mediante la vigilancia, regulación y control de los factores ambientales y alimentarios que pueden representar riesgos sanitarios. Su labor se centra en prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos, el agua, el ambiente y otros productos de uso humano.

Entre las funciones más importantes de Digesa se encuentran:

  • Garantizar la inocuidad de los alimentos: Supervisa y controla que los alimentos y bebidas industrializadas, importadas o comercializadas en el país cumplan con las normas sanitarias vigentes.
  • Autorizar y vigilar productos de consumo humano: Evalúa y otorga registros sanitarios a alimentos, bebidas, envases, juguetes y otros productos que puedan afectar la salud.
  • Control sanitario de alimentos importados: Verifica que los productos alimenticios que ingresan al país cumplan con los requisitos sanitarios antes de su comercialización.
  • Vigilancia sanitaria y control de riesgos: Emite alertas, comunicados y dispone el retiro de productos del mercado cuando se detectan riesgos o desviaciones de calidad.
  • Salud ambiental: Supervisa la calidad del agua para consumo humano, el manejo de residuos sólidos, la contaminación ambiental y otros factores que influyen en la salud pública.
  • Normar y fiscalizar: Elabora normas técnicas, protocolos y lineamientos sanitarios en el ámbito de su competencia.
  • Coordinación con autoridades regionales y locales: Trabaja de manera articulada con las Diresa, Geresa y Diris para ejecutar acciones de control y vigilancia en todo el país.

