Lluvias de verano prolongan su presencia en Lima y regiones de la costa hasta el 13 de enero, según Senamhi

Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi

Las lluvias de verano que han sorprendido a Lima y diversas ciudades de la costa continuarán en los próximos días. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advirtió que estos episodios se mantendrán hasta el 13 de enero como resultado de las condiciones atmosféricas actuales

Según los avisos meteorológicos emitidos, los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, áncash, Ica y Lima —incluida Lima Metropolitana— serán los más impactados, sobre todo entre el nueve y el once de enero. Durante este periodo, se anticipa una mayor cobertura nubosa a lo largo del día, lo que podría influir en la temperatura y la visibilidad en estas zonas. El Senamhi ha reiterado su compromiso de mantener información actualizada para la ciudadanía, recomendando consultar los canales oficiales para seguir la evolución del clima.

Estas condiciones atmosféricas no solo afectan la costa, sino que también tienen repercusión en la sierra peruana. Los avisos meteorológicos N.° 003 y N.° 005 detallan la probabilidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, incluyendo nieve, granizo y aguanieve en zonas elevadas, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 35 km/h y descargas eléctricas.

El Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán hasta el 13 de enero, debido a la interacción de nubosidad andina y vientos húmedos del norte. Foto: Senamhi

Avisos de “peligro naranja” del Senamhi para la costa y sierra

El Senamhi emitió los avisos N.° 003 y N.° 005, catalogados como de “peligro naranja”, lo que indica la presencia de fenómenos meteorológicos de riesgo. Estos avisos, vigentes entre el seis y el diez de enero, advierten sobre precipitaciones que, aunque se concentran en la sierra, también traerán lluvias dispersas y ligeras hacia la costa. Se espera que los acumulados diarios de precipitación alcancen entre 13 y 32 mm en la sierra norte y hasta 23 mm en la sierra sur, con impacto indirecto en las zonas costeras adyacentes.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta y seguir las instrucciones de defensa civil y de las instancias locales, especialmente en las áreas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos.

¿A qué se deben las lluvias de verano en la costa?

Las lluvias de verano en la costa peruana están influenciadas por el desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el litoral, proceso que se intensifica con el aporte de humedad generado por vientos provenientes del norte. Este fenómeno, observado principalmente durante las tardes y noches, se asocia con un incremento de la nubosidad y cambios rápidos en las condiciones atmosféricas.

La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Además, la interacción de sistemas de baja presión en la sierra central y sur contribuye a la formación de tormentas, descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas, que pueden ocasionar lluvias de fuerte intensidad en cortos periodos. El Senamhi destaca que estos eventos son característicos de la temporada de verano y requieren una vigilancia constante para prevenir riesgos.

Departamentos más afectados por las lluvias de verano

El impacto de las lluvias será más notorio en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, áncash, Ica y Lima, principalmente entre el nueve y el once de enero. Durante estas fechas, se prevé un aumento significativo de la cobertura nubosa y la posibilidad de lluvias intensas que podrían afectar la infraestructura, el transporte y las actividades agrícolas en la región.

Lluvia en el Rímac hoy domingo 22 de junio - Rímac Opina

Los avisos meteorológicos también incluyen a otros departamentos de la sierra como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco y Puno, donde se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con acumulados de hasta 32 mm/día en algunas zonas.

Recomendaciones del Senamhi ante las lluvias de verano

El Senamhi mantiene un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas en todo el territorio nacional y actualiza sus pronósticos de manera continua. Se recomienda a la población de la costa y la sierra seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Entre las acciones sugeridas por Senamhi, destacan evitar zonas proclives a inundaciones, verificar el estado de los sistemas de drenaje, y estar atentos a los comunicados de las autoridades locales. La institución reafirma su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier cambio significativo en las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.