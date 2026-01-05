Perú

Inusual lluvia de verano sorprende Lima y podría continuar: los distritos más afectados

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de pistas mojadas, veredas húmedas y cielos completamente cubiertos, una postal poco habitual para la capital en esta época del año

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Una inusual lluvia de verano en Lima sorprendió este lunes 5 de enero de 2026 a vecinos de distintos distritos de la capital, especialmente en zonas como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco y otros sectores del sur y centro de la ciudad, donde las precipitaciones se dejaron sentir durante las primeras horas del día. Aunque se trató de lluvias ligeras, el fenómeno llamó la atención por registrarse en plena temporada estival, cuando predominan el sol y las altas temperaturas.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de pistas mojadas, veredas húmedas y cielos completamente cubiertos, una postal poco habitual para esta época del año en Lima Metropolitana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el norte y este de Lima recibieron acumulados de lluvia de entre 0.5 y 0.9 milímetros, mientras que en el oeste de la capital solo se registraron trazas. En tanto, el norte chico, especialmente zonas como Huacho y Huaura, alcanzó aproximadamente 1.5 milímetros de precipitación, un volumen que equivale, de forma gráfica, a unos 15 vasos de agua dentro de un balde de un metro por un metro. A las 10:20 a. m., la capital continuaba con cielo nublado, una temperatura promedio de 22.5 °C en la zona oeste y una humedad relativa del 85%, condiciones que reforzaban la sensación de bochorno.

El especialista Abraham Levy explicó que este episodio está asociado a un “enorme trasvase originado en la selva”, el cual “incrementa los incipientes crecimientos de los ríos en la costa y produce lluvia en Lima, Ica y varias otras ciudades de la costa central”. En otra publicación, el meteorólogo señaló que las precipitaciones podrían continuar de forma aislada durante el resto del día, en un contexto marcado por un extenso nublado que también viene generando lluvias en la sierra y selva centro y norte, según la secuencia satelital observada en las últimas horas.

Llovizna y neblina iniciaron en la mañana

Senamhi advierte frío en Lima:
Senamhi advierte frío en Lima: lluvias y neblina reducirán la temperatura hasta los 14 °C en los próximos días

Una llovizna de verano sorprendió a Lima Metropolitana durante las primeras horas de este lunes 5 de enero, generando una mañana más fría de lo habitual para esta época del año. Distritos como Rímac, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Breña reportaron una leve precipitación, acompañada de cielos cubiertos y sensación térmica baja, según reportes ciudadanos y registros oficiales. El fenómeno, poco común en pleno verano, se hizo notar desde el amanecer y marcó el inicio de la jornada con pistas húmedas y neblina ligera en varios puntos de la capital.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, Lima mantendrá cielo nublado durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de 17 °C en Lima Este y 18 °C en Lima Oeste y el Callao. Conforme avance la jornada, se prevé una transición a nublado parcial hacia el mediodía, con presencia de nubes dispersas, mientras que por la tarde retornaría la nubosidad parcial. En cuanto a los valores máximos, Lima Este podría alcanzar hasta 27 °C, mientras que en Lima Oeste y el Callao la temperatura llegaría a 23 °C, en un escenario influenciado por la dinámica climática costera, que genera diferencias térmicas marcadas entre ambos sectores de la ciudad.

Se cumplió alerta del Senamhi

Alerta naranja en la selva
Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

El Senamhi advirtió que las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán activas hasta el lunes 5 de enero, con especial incidencia en zonas de la sierra, donde se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como nevadas, granizo y aguanieve. Este escenario, propio de la temporada, presenta una intensidad mayor a la habitual, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en infraestructura, viviendas rurales y actividades productivas, especialmente en áreas altoandinas.

Según el pronóstico oficial, estos eventos estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las tardes y noches. El organismo explicó que el fenómeno está asociado a un aumento significativo de la nubosidad en la región andina, lo que favorece la formación de precipitaciones sólidas y líquidas en distintos niveles de altitud. En zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. se prevé la caída de granizo, mientras que las nevadas podrían registrarse desde los 3.800 metros, sobre todo en la sierra central y sur.

El aviso también contempla la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas en la costa, incluida Lima, producto del desplazamiento de masas nubosas desde el interior del país hacia el litoral. Aunque estas precipitaciones no serían intensas, podrían presentarse de forma intermitente, especialmente durante la noche y madrugada. Las regiones bajo posible impacto comprenden Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, configurando un evento de alcance nacional.

Temas Relacionados

LluviaLima MetropolitanaLimaSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Policía es sentenciado a tres años de prisión por crueldad contra animales en Lima Norte tras envenenar a perros de su vecina

El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la condena contra el suboficial Fernando Díaz, acusado de envenenar a los perros “Sasha” y “Bobby”. La sentencia incluye pena privativa de libertad, inhabilitación para tener animales y el pago de reparación civil

Policía es sentenciado a tres

Corte de agua en Lima hoy, lunes 5 de enero, y mañana 6 de enero: lista de distritos que no tendrán el servicio hasta 12 horas

Villa El Salvador y Villa María del Triunfo son algunas de las zonas que se verán afectadas a fin de ejecutar actividades programadas como empalmes y limpieza de reservorios

Corte de agua en Lima

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

El periodista vuelve con ‘Beto a Saber’ este 12 de enero, atribuye la multiplicidad de aspirantes a la crisis de representación política y señala, en diálogo con Infobae Perú, que buena parte de las campañas recibe respaldo de intereses ilegales

Beto Ortiz: “Keiko es necia,

Cayó el régimen de Nicolás Maduro: ¿Cómo era la relación comercial entre Perú y Venezuela antes del chavismo?

Durante el auge petrolero, Venezuela exportaba principalmente hidrocarburos a Perú, generando un fuerte déficit comercial para los peruanos. La balanza hoy está rota

Cayó el régimen de Nicolás

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Según datos de Sunat citados por La República, una de las firmas vinculadas al exalcalde de Lima acumula una deuda coactiva desde 2001, aunque él niega obligaciones pendientes y atribuye las denuncias a campañas de desprestigio

Confirman que Rafael López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Beto Ortiz: “Keiko es necia,

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a ‘Perú Primero’ fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra su exclusivo

Nelly Rossinelli muestra su exclusivo departamento de dos pisos: jacuzzi, huerto, terraza, parrilla y hasta juegos para sus gatos

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

TikTok y el entretenimiento en Perú: los contenidos que marcaron tendencia en 2025

DEPORTES

Tenista peruano Ignacio Buse entra

Tenista peruano Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato

Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”