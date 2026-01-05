Inusual lluvia de verano sorprende Lima y podría continuar: los distritos más afectados

Composición: Infobae Perú

Una inusual lluvia de verano en Lima sorprendió este lunes 5 de enero de 2026 a vecinos de distintos distritos de la capital, especialmente en zonas como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco y otros sectores del sur y centro de la ciudad, donde las precipitaciones se dejaron sentir durante las primeras horas del día. Aunque se trató de lluvias ligeras, el fenómeno llamó la atención por registrarse en plena temporada estival, cuando predominan el sol y las altas temperaturas.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de pistas mojadas, veredas húmedas y cielos completamente cubiertos, una postal poco habitual para esta época del año en Lima Metropolitana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el norte y este de Lima recibieron acumulados de lluvia de entre 0.5 y 0.9 milímetros, mientras que en el oeste de la capital solo se registraron trazas. En tanto, el norte chico, especialmente zonas como Huacho y Huaura, alcanzó aproximadamente 1.5 milímetros de precipitación, un volumen que equivale, de forma gráfica, a unos 15 vasos de agua dentro de un balde de un metro por un metro. A las 10:20 a. m., la capital continuaba con cielo nublado, una temperatura promedio de 22.5 °C en la zona oeste y una humedad relativa del 85%, condiciones que reforzaban la sensación de bochorno.

El especialista Abraham Levy explicó que este episodio está asociado a un “enorme trasvase originado en la selva”, el cual “incrementa los incipientes crecimientos de los ríos en la costa y produce lluvia en Lima, Ica y varias otras ciudades de la costa central”. En otra publicación, el meteorólogo señaló que las precipitaciones podrían continuar de forma aislada durante el resto del día, en un contexto marcado por un extenso nublado que también viene generando lluvias en la sierra y selva centro y norte, según la secuencia satelital observada en las últimas horas.

Llovizna y neblina iniciaron en la mañana

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, Lima mantendrá cielo nublado durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de 17 °C en Lima Este y 18 °C en Lima Oeste y el Callao. Conforme avance la jornada, se prevé una transición a nublado parcial hacia el mediodía, con presencia de nubes dispersas, mientras que por la tarde retornaría la nubosidad parcial. En cuanto a los valores máximos, Lima Este podría alcanzar hasta 27 °C, mientras que en Lima Oeste y el Callao la temperatura llegaría a 23 °C, en un escenario influenciado por la dinámica climática costera, que genera diferencias térmicas marcadas entre ambos sectores de la ciudad.

Se cumplió alerta del Senamhi

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

El Senamhi advirtió que las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán activas hasta el lunes 5 de enero, con especial incidencia en zonas de la sierra, donde se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como nevadas, granizo y aguanieve. Este escenario, propio de la temporada, presenta una intensidad mayor a la habitual, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en infraestructura, viviendas rurales y actividades productivas, especialmente en áreas altoandinas.

Según el pronóstico oficial, estos eventos estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las tardes y noches. El organismo explicó que el fenómeno está asociado a un aumento significativo de la nubosidad en la región andina, lo que favorece la formación de precipitaciones sólidas y líquidas en distintos niveles de altitud. En zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. se prevé la caída de granizo, mientras que las nevadas podrían registrarse desde los 3.800 metros, sobre todo en la sierra central y sur.

El aviso también contempla la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas en la costa, incluida Lima, producto del desplazamiento de masas nubosas desde el interior del país hacia el litoral. Aunque estas precipitaciones no serían intensas, podrían presentarse de forma intermitente, especialmente durante la noche y madrugada. Las regiones bajo posible impacto comprenden Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, configurando un evento de alcance nacional.