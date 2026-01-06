Lluvias de verano volverían en los próximos días, según alerta del Senamhi

Senamhi anunció que las lluvias de verano podrían repetirse durante los próximos días en otras regiones (Créditos: Exitosa)

Las lluvias de verano sorprendieron a diversos sectores de Lima Metropolitana desde la madrugada del lunes y, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estos episodios podrían repetirse durante los próximos días. Así lo advirtió Rosario Julca, especialista de la institución, quien explicó que la acumulación de humedad y nubosidad en regiones de la selva y la sierra central está facilitando el traslado de precipitaciones hacia la franja costera del país.

Durante la madrugada y primeras horas del lunes, distintos distritos de la capital registraron lloviznas ligeras e intermitentes. La experto indicó, durante una entrevista Exitosa, que este fenómeno no solo afectó a Lima, sino también a otras regiones del país.

“En la madrugada tuvimos precipitaciones importantes en la selva central y la sierra central. La humedad y nubosidad acumuladas en estas áreas facilitaron el traslado de la lluvia hacia la franja costera, donde se registraron lloviznas ligeras e intermitentes desde Áncash hasta Ica”, explicó al citado medio.

Las lluvias de verano sorprendieron a Lima Metropolitana y podrían repetirse en los próximos días, según el Senamhi - Créditos: Andina.

En Lima Este, distritos como Chosica, Chaclacayo y la zona de Ate-Huaycán también reportaron presencia de lluvia, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que se repitan episodios similares a los huaicos de temporadas anteriores.

La especialista aclaró que si bien la temporada de precipitaciones se inició en noviembre, las lluvias actuales corresponden a los primeros eventos importantes en las zonas altoandinas y podrían intensificarse conforme avance el verano. “Es habitual que durante el verano se presenten lluvias ligeras en la zona costera, propias de la época”, señaló Julca.

Respecto al pronóstico para los siguientes días, el Senamhi mantiene vigentes dos avisos meteorológicos. El primero advierte sobre lluvias intensas en la sierra, afectando zonas altas desde Piura y Cajamarca hasta Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

El Senamhi insta a los residentes a mantenerse informada y tomar precauciones ante eventuales cambios bruscos en el clima - Créditos: Andina.

El segundo aviso corresponde a la Amazonía, donde se esperan precipitaciones considerables en la selva central y parte de la selva norte, al menos hasta el siete de enero. Julca precisó que estos eventos en la sierra pueden propiciar nuevas lluvias ligeras en la costa, por lo que el monitoreo constante es fundamental para la prevención de riesgos.

En cuanto a las temperaturas, Lima Metropolitana registró máximas de hasta 25 °C en los distritos del norte y valores cercanos a 24 °C en Lima Este durante el martes, cifras atribuidas a la persistencia de nubosidad sobre la ciudad. Para las próximas jornadas, se prevé que la capital amanezca con nubosidad y llovizna, aunque la presencia del sol al mediodía podría elevar las temperaturas máximas hasta 29 °C en algunas zonas.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con precaución ante posibles cambios bruscos en el clima. La vigilancia de las condiciones meteorológicas permitirá una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad, especialmente en áreas vulnerables a desastres naturales.

La combinación de nubosidad y humedad explica los niveles inusuales de precipitación en la capital - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Monitorear y predecir el estado del tiempo y el clima en todo el territorio nacional.

Emitir avisos y alertas meteorológicas, hidrológicas y climáticas para prevenir riesgos ante eventos extremos.

Recopilar, analizar y difundir información sobre precipitaciones, temperaturas, vientos y otros fenómenos atmosféricos.

Realizar estudios científicos sobre meteorología, hidrología y cambio climático en el Perú.

Proveer datos y pronósticos a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía para la toma de decisiones.

Asesorar a los sectores productivos y a la población en gestión de riesgos climáticos e hídricos.

Gestionar y mantener una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas.

Promover la educación y la cultura científica sobre el clima y los recursos hídricos.

Colaborar con organismos internacionales para el intercambio de información y experiencias en meteorología e hidrología.