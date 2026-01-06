Perú

Alerta naranja en Perú: Senamhi advierte lluvias intensas en Lima y 10 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alertó de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, capaces de generar aniegos, inundaciones pluviales y otros eventos peligrosos

Senamhi pronostica fuertes lluvias desde
Senamhi pronostica fuertes lluvias desde el 16 al 18 de febrero en la costa norte y sierra. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), emitió una alerta naranja ante la alta probabilidad de lluvias intensas que se registrarán en gran parte del territorio nacional durante un periodo de 24 horas. El aviso de corto plazo inicia a las 13:00 horas del martes 6 de enero de 2026 y advierte sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, capaces de generar aniegos, inundaciones pluviales y otros eventos peligrosos asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos.

Los departamentos comprendidos en este aviso son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno. Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a proteger sus bienes, asegurar techos y estructuras, evitar exponerse a tormentas eléctricas y no cruzar ríos ni quebradas que presenten aumento de caudal.

Asimismo, se recomienda alistar la mochila de emergencia, coordinar acciones con vecinos y tener identificadas las rutas de evacuación. El Senamhi y el Minam reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que el monitoreo de las condiciones meteorológicas es constante y los avisos pueden actualizarse en función de la evolución del fenómeno.

Alerta naranja: regiones en riesgo

Foto: Senamhi / X
Foto: Senamhi / X

La alerta naranja emitida por el Senamhi advierte sobre un nivel de peligro considerable, debido a la acumulación de precipitaciones en un corto periodo de tiempo. Este escenario puede ocasionar inundaciones pluviales, deslizamientos de tierra, caída de huaicos y afectación a viviendas e infraestructura pública, especialmente en zonas vulnerables.

Según el pronóstico oficial, la situación más crítica se presentará en la sierra centro y sur, donde las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche. El Senamhi precisó que, en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, existe la probabilidad de granizo, mientras que en localidades situadas sobre los 3.900 m s. n. m. podrían registrarse nevadas localizadas, lo que incrementa el riesgo para las comunidades rurales, el tránsito vehicular y las actividades agropecuarias.

En la sierra norte, las precipitaciones serían de ligera a moderada intensidad, aunque no se descartan episodios puntuales más intensos. En tanto, para la selva centro y norte, el aviso meteorológico señala la ocurrencia de lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas y vientos fuertes, condiciones que suelen provocar crecidas rápidas de ríos y quebradas, así como afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La costa centro, incluida la región Lima, también figura dentro del aviso. El Senamhi prevé la presencia de lluvias dispersas durante la tarde, noche y madrugada, un fenómeno inusual que podría generar anegamientos temporales en distritos con sistemas de drenaje deficientes, además de complicaciones en el tránsito y actividades cotidianas.

Lluvias en la selva: regiones bajo alerta, nivel de riesgo y posibles impactos

Senamhi activa nivel naranja por
Senamhi activa nivel naranja por fenómeno meteorológico que afectará la selva hasta el lunes. (Foto: Agencia Andina)

El Senamhi también advirtió que durante el martes 6 de enero se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro, un escenario que incrementa el riesgo de activación de quebradas y afectación a poblados cercanos a cauces naturales. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, una combinación que favorece la ocurrencia de huaicos, crecidas repentinas de ríos y daños en infraestructura vulnerable.

El aviso meteorológico establece un nivel de peligro amarillo, lo que implica la presencia de fenómenos habituales para la región amazónica, pero con potencial de generar situaciones peligrosas si se concentran en zonas críticas. Las regiones comprendidas en este pronóstico son Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, donde se esperan lluvias persistentes a lo largo de la jornada, con acumulados superiores a los valores normales para esta época del año y episodios localizados de mayor intensidad.

De manera complementaria, el Senamhi también emitió un aviso de corto plazo por activación de quebradas, vigente desde las 13:00 del 6 de enero hasta las 13:00 del 7 de enero, debido a lluvias que superan los umbrales habituales. Este escenario eleva el riesgo de flujos de lodo, desplazamiento de detritos y huaicos, con impacto directo en la seguridad de poblaciones e infraestructura.

