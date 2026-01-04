Senamhi lanza alerta de lluvias intensas en Lima y 15 regiones: conoce la lista de zonas afectadas

Senamhi emitió alerta naranja para ocho provincias de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Senamhi

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán afectando a amplias zonas de la Sierra durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que hasta este lunes 5 de enero persistirá la caída de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de moderada a fuerte intensidad, un escenario que podría generar impactos en la población, infraestructura y actividades productivas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, estos eventos climáticos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente en horas de la tarde y noche. El fenómeno responde al incremento de la nubosidad en la región andina, típica de la temporada, pero con una intensidad mayor a la habitual en varios sectores.

Granizo, nevadas y lluvias afectarían a más de una decena de regiones

Caída de granizo e intensa lluvia en región San Martín. Fotocomposición: Infobae Perú

El Senamhi detalló que las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se registrarían en localidades que superan los 3.800 m s. n. m., principalmente en áreas de la sierra central y sierra sur, donde las temperaturas nocturnas descienden con mayor intensidad. Estos fenómenos podrían generar afectación en viviendas rurales, vías de comunicación y actividades agropecuarias, especialmente en comunidades altoandinas.

Asimismo, el organismo técnico no descartó la ocurrencia de lluvias dispersas y ligeras en algunos distritos de la Costa, un escenario asociado al desplazamiento de masas nubosas desde la región andina hacia el litoral. Si bien estos eventos no serían de gran intensidad, podrían presentarse de manera intermitente, sobre todo durante la noche y la madrugada.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las regiones en posible situación de afectación son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, lo que configura un evento de alcance nacional. Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas, en especial en zonas vulnerables a deslizamientos, huaicos o acumulación de granizo.

Indeci emite recomendaciones ante riesgo por lluvias y granizo

Senamhi pronostica lluvias muy fuertes y por encima de lo normal en el norte del Perú debido al Fenómeno El Niño en verano de 2024 | Andina

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a reforzar las acciones de prevención y preparación, con el fin de reducir el riesgo de emergencias asociadas a lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y afectación de viviendas.

Entre las principales recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a la población, se encuentran las siguientes:

Revisar y mantener despejadas las rutas de evacuación , asegurando que estén correctamente señalizadas para facilitar el traslado hacia zonas seguras.

Verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías , a fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Proteger y reforzar los techos de las viviendas , especialmente aquellas construidas con materiales ligeros o ubicadas en zonas vulnerables.

Evitar circular por quebradas, riberas de ríos o laderas inestables durante la ocurrencia de lluvias intensas.

Implementar sistemas de alerta temprana comunitarios, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci recordó que la prevención y la organización comunitaria son claves para reducir los impactos de estos fenómenos naturales, sobre todo en zonas altoandinas donde el acceso a servicios de emergencia puede verse limitado por las condiciones del clima.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi e Indeci, así como seguir las indicaciones emitidas por los gobiernos locales, mientras continúe vigente este aviso meteorológico.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú: 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.