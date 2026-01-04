Perú

Senamhi lanza alerta de lluvias intensas en Lima y 15 regiones: conoce la lista de zonas afectadas

El fenómeno meteorológico afectará a la costa central y amplias áreas de la sierra y selva, donde se prevén episodios de nieve, aguanieve y tormentas eléctricas que podrían generar impactos en viviendas y vías

Guardar
Senamhi emitió alerta naranja para
Senamhi emitió alerta naranja para ocho provincias de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Senamhi

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán afectando a amplias zonas de la Sierra durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que hasta este lunes 5 de enero persistirá la caída de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de moderada a fuerte intensidad, un escenario que podría generar impactos en la población, infraestructura y actividades productivas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, estos eventos climáticos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente en horas de la tarde y noche. El fenómeno responde al incremento de la nubosidad en la región andina, típica de la temporada, pero con una intensidad mayor a la habitual en varios sectores.

Granizo, nevadas y lluvias afectarían a más de una decena de regiones

Caída de granizo e
Caída de granizo e intensa lluvia en región San Martín. Fotocomposición: Infobae Perú

El Senamhi detalló que las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se registrarían en localidades que superan los 3.800 m s. n. m., principalmente en áreas de la sierra central y sierra sur, donde las temperaturas nocturnas descienden con mayor intensidad. Estos fenómenos podrían generar afectación en viviendas rurales, vías de comunicación y actividades agropecuarias, especialmente en comunidades altoandinas.

Asimismo, el organismo técnico no descartó la ocurrencia de lluvias dispersas y ligeras en algunos distritos de la Costa, un escenario asociado al desplazamiento de masas nubosas desde la región andina hacia el litoral. Si bien estos eventos no serían de gran intensidad, podrían presentarse de manera intermitente, sobre todo durante la noche y la madrugada.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las regiones en posible situación de afectación son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, lo que configura un evento de alcance nacional. Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas, en especial en zonas vulnerables a deslizamientos, huaicos o acumulación de granizo.

Indeci emite recomendaciones ante riesgo por lluvias y granizo

Senamhi pronostica lluvias muy fuertes
Senamhi pronostica lluvias muy fuertes y por encima de lo normal en el norte del Perú debido al Fenómeno El Niño en verano de 2024 | Andina

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a reforzar las acciones de prevención y preparación, con el fin de reducir el riesgo de emergencias asociadas a lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y afectación de viviendas.

Entre las principales recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a la población, se encuentran las siguientes:

  • Revisar y mantener despejadas las rutas de evacuación, asegurando que estén correctamente señalizadas para facilitar el traslado hacia zonas seguras.
  • Verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, a fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.
  • Proteger y reforzar los techos de las viviendas, especialmente aquellas construidas con materiales ligeros o ubicadas en zonas vulnerables.
  • Evitar circular por quebradas, riberas de ríos o laderas inestables durante la ocurrencia de lluvias intensas.
  • Implementar sistemas de alerta temprana comunitarios, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci recordó que la prevención y la organización comunitaria son claves para reducir los impactos de estos fenómenos naturales, sobre todo en zonas altoandinas donde el acceso a servicios de emergencia puede verse limitado por las condiciones del clima.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi e Indeci, así como seguir las indicaciones emitidas por los gobiernos locales, mientras continúe vigente este aviso meteorológico.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

  • Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.
  • Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.
  • Bomberos: 116.
  • Policía Nacional del Perú: 105.
  • Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.
  • Cruz Roja Peruana: 265-7000.

Temas Relacionados

LluviaGranizoSenamhiLimaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Tras su estreno en septiembre de 2025, esta cinta surcoreana de ciencia ficción, sigue encabezando el listado de lo mejor de lo mejor en esta plataforma de streaming

Top 10 Netflix Perú: “El

Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

El rosarino de 31 años se unirá a las filas de Javier Rabanal para iniciar la pretemporada al mando del español Javier Rabanal. “Tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien”, concedió

Caín Fara pondera a Universitario

Peruano en Caracas narra el clima tras la captura de Nicolás Maduro y advierte “preocupación” entre compatriotas en Venezuela

Un comerciante peruano describió el ambiente de incertidumbre entre la comunidad extranjera y local tras la operación estadounidense que acabó con el arresto del dictador y su esposa

Peruano en Caracas narra el

Choques en la Panamericana Sur provocan un muerto, heridos graves y tránsito restringido en Camaná y Pisco

Uno de los accidentes fue múltiple y dejó personas atrapadas entre los fierros, mientras que en el otro falleció el conductor de un automóvil tras impactar con un camión cisterna

Choques en la Panamericana Sur
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Perú: “El

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Caín Fara pondera a Universitario como “un club inmenso en América y el mundo” y confiesa que asume el reto más importante de su carrera

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular