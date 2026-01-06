Perú

Arrojan granada a vivienda del alcalde de Carabayllo: Fiscalía investiga quinto atentado contra Pablo Mendoza

El Ministerio Público dispuso una serie de diligencias urgentes y el despliegue de unidades policiales especializadas para identificar a los autores del ataque. La autoridad vinculó el hecho a amenazas de mafias dedicadas al tráfico de terrenos


Personal de UDEX llegó a la vivienda del burgomaestre.

El distrito de Carabayllo fue escenario de un grave atentado, cuando sujetos desconocidos arrojaron una granada de guerra al frontis de la vivienda del alcalde Pablo Mendoza, ubicada en la avenida Sánchez Cerro, zona de El Progreso. Afortunadamente, el artefacto explosivo no llegó a detonar, evitando una tragedia mayor para la autoridad y para los vecinos del sector.

El incidente motivó la apertura de una investigación preliminar por parte del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, que busca determinar a los responsables del delito de peligro por medio de incendio o explosión en agravio del Estado y del propio alcalde. El caso ha sido derivado a la sede policial, bajo la dirección del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo, que ya ha iniciado las diligencias correspondientes.

Según el reporte policial, dos sujetos se desplazaron en una motocicleta lineal hasta el domicilio del burgomaestre y, sin detenerse, lanzaron una granada tipo piña hacia la vivienda antes de huir con rumbo desconocido. El artefacto fue hallado en la vía pública, lo que generó una inmediata alerta entre los residentes y comerciantes de la zona.

Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió rápidamente al lugar para neutralizar y retirar el explosivo de manera segura. Toda la zona fue acordonada y permaneció restringida durante varias horas, mientras los agentes de criminalística y la policía recopilaban pruebas y aseguraban el perímetro.

Como parte de la investigación preliminar, la Fiscalía dispuso que se tomen las declaraciones del burgomaestre, su personal de seguridad y posibles testigos que puedan aportar datos sobre los responsables del atentado. También se obtendrán registros fílmicos de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para identificar a los autores materiales, así como pericias de criminalística y el informe técnico de la UDEX sobre las características y procedencia de la granada. La inspección técnico-policial al lugar de los hechos y otras diligencias están en marcha para esclarecer la secuencia y motivaciones del ataque.

¿Qué dijo el alcalde de Carabayllo?

El alcalde vinculó este atentado a las mafias dedicadas al tráfico de terrenos que operan en diversas zonas de Carabayllo. Señaló que recibió reiterados mensajes extorsivos en los que se le exige cesar su labor de fiscalización municipal. Según declaraciones públicas, este sería el quinto atentado que sufre desde su etapa como postulante al municipio, lo que evidencia un hostigamiento sistemático por parte de organizaciones criminales.

Reconoció que en ocasiones anteriores subestimó los ataques sufridos, pero tras el reciente atentado anunció que denunciará formalmente los hechos ante las instancias pertinentes. Además, adelantó que gestionará una reunión con el Fiscal de la Nación para solicitar mayor celeridad en las investigaciones y demandar una intervención directa para desarticular las bandas de extorsionadores que amenazan la seguridad en el distrito.

Burgomaestre solicitará seguridad personal.

El burgomaestre también informó que solicitará de manera oficial al Gobierno la asignación de seguridad personal, tanto para él como para su entorno familiar, ante la falta de garantías para ejercer sus funciones y el riesgo creciente que enfrenta. Mientras tanto, la policía continúa con el proceso de identificación de los sujetos que participaron en el atentado y refuerza las medidas de vigilancia en la zona.

El atentado ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos y comerciantes, quienes exigen mayor presencia policial y acciones concretas para proteger a las autoridades y a la ciudadanía frente al avance de la delincuencia organizada en Carabayllo.

