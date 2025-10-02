Perú

Alcalde de Carabayllo evita responder al ser vinculado con la red de ‘El Jorobado’ por supuestos contratos municipales

Pablo Mendoza Cuevas fue buscado por medios televisivos, pero ha preferido no brindar ninguna declaración. Sin embargo, utilizó las redes de la municipalidad para señalar que en su vivienda “no se encontró ningún documento” que lo vinculen

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Alcalde de Carabayllo evita responder a la prensa luego de ser vinculado con 'El Jorobado'| Ocurre Ahora

Pablo Mendoza Cueva, alcalde de Carabayllo, está en la mira de la Fiscalía de la Nación tras ser señalado por presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’. El 1 de octubre, las autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda ante la sospecha de que, mediante contratos ilícitos, pudo haber beneficiado a la red liderada por Adam Smith Lucano Cotrina.

Hasta el momento, Mendoza Cuevas no ha ofrecido declaraciones públicas sobre estos hechos; a pesar de que diversos medios de comunicación le solicitaron su descargo, pero prefirió guardar silencio.

Sin embargo, a través de un comunicado difundido en la página oficial de la municipalidad, precisó que en su domicilio no se hallaron elementos que lo relacionen con actividades ilícitas y que la diligencia es parte de una investigación en etapa preliminar.

Alcalde de Carabayllo evita responder
Alcalde de Carabayllo evita responder al ser vinculado con la red de ‘El Jorobado’ por supuestos contratos municipales| Municipalidad de Carabayllo

“En su domicilio no se encontró ningún elemento que lo vincule con hechos ilícitos. La diligencia forma parte únicamente de una investigación preliminar”, se lee en la misiva.

El comunicado también indica que el alcalde continuará cumpliendo sus actividades programadas y que la atención al público en la municipalidad se mantendrá sin interrupciones. Además, se informó que la institución está facilitando el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

Cabe precisar que este allanamiento también alcano a las oficinas de la Municipalidad de Comas.

Alcalde de Carabayllo en la
Alcalde de Carabayllo en la mira, municipalidad alquilaba vehículos a la red de ‘El Jorobado’, según PNP| Composición Infobae

“Los funcionarios municipales desde la hora de la intervención han brindado todas las facilidades para que los responsables de conducir la intervención lo realicen sin contratiempo”, se lee.

¿Cuál era el modus operandi de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’?

‘Los Sanguinarios de la Construcción’ habría utilizado empresas para obtener contratos con las municipalidades de Comas y Carabayllo en Lima Norte. La estructura criminal, según la tesis fiscal, desplegó una estrategia que combinó la creación de compañías en diversos rubros, la infiltración de trabajadores “fantasmas” y el financiamiento de campañas políticas.

Ocurre Ahora detalla que la Fiscalía atribuye a Smith Lucano no solo el control de una organización armada, sino también la integración de facciones en la administración pública mediante la colocación de allegados como “testaferros”, familiares y personas de confianza. La modalidad consistió en registrar empresas en sectores como construcción, abarrotes y telecomunicaciones, las cuales posteriormente firmaron contratos por considerables sumas con las gestiones municipales de Comas y Carabayllo.

Alcalde de Carabayllo en la
Alcalde de Carabayllo en la mira, municipalidad alquilaba vehículos a la red de ‘El Jorobado’, según PNP| Composición Infobae

Las municipalidades hicieron pagos superiores a 68 mil soles en 2025 por el alquiler de camionetas y otros vehículos, empleados para labores oficiales, según el citado medio.

Respecto a la participación política, el informe señala que la red liderada por ‘El Jorobado’ habría financiado la campaña de los alcaldes Ulises Villegas en Comas y Pablo Mendoza Cuevas en Carabayllo, ambos vinculados al partido Somos Perú.

Prisión preliminar por 15 días

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dispuso la detención preliminar judicial durante quince días para Miguel Marín Morón (‘Negro Marín’), Juan Carlos Reyes Risco (‘Viejo/Juan Reyes’), Gareth Blas Lucano (‘Gareth’), Enzo Lucano Cano (‘Enzo’), Edwin Díaz Vila (‘Pipo’) y otros investigados por el presunto delito de organización criminal, en el marco del caso denominado “Los Sanguinarios de la Construcción”. El Ministerio Público solicitó esta medida como parte de la investigación a 34 personas señaladas por sus supuestos vínculos con la organización.

El juzgado autorizó además el registro de distintos ambientes en los centros penitenciarios de Ancón IMiguel Castro CastroHuaral y Lurigancho. La investigación sostiene que la organización habría operado a través del cobro de cupos extorsivos en obras de construcción civil, bajo amenaza y el uso de violencia con armas de fuego.

Temas Relacionados

Alcalde de CarabaylloMunicipalidad de CarabaylloMunicipalidad de ComasEl Jorobadoperu-noticias

Más Noticias

Retiro AFP: ¿Cuándo debo hacer mi solicitud si quiero obtener un mayor monto?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán iniciar el trámite para el retiro de fondos desde el 21 de octubre, con tres meses para enviar sus solicitudes, mientras expertos analizan el nuevo plazo otorgado a las administradoras

Retiro AFP: ¿Cuándo debo hacer

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”

El ‘Depredador’ hizo una fuerta confesión sobre el estado anímico del equipo ‘blanquiazul’, que venció a Atlético Grau en Matute por el Torneo Clausura 2025

Paolo Guerrero reveló que en

Valor de apertura del euro en Perú 2 de octubre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Efemérides 2 de octubre; un día que no se olvida

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de este jueves

Efemérides 2 de octubre; un

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El jugador de Universitario fue consultado por su regreso a la ‘bicolor’ y tuvo inesperada respuesta sobre la primera lista de Manuel Barreto

La revelación de Edison Flores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un puerto espacial en Perú:

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

ENTRETENIMIENTO

Peruana Isabela Merced deslumbró en

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

DEPORTES

Paolo Guerrero reveló que en

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada