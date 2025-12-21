Basura, plagas y quema de residuos: la emergencia sanitaria en Carabayllo marcada por una deuda municipal de más de S/10 millones

Montículos de residuos ocupan avenidas principales de Carabayllo tras semanas sin recolección. | Facebook: Te Cuento Carabayllo

La acumulación de basura en Carabayllo ha expuesto al distrito a una crisis sanitaria sin precedentes. Más de dos semanas con residuos sin recolectar han provocado la aparición de plagas, quema callejera y protestas, mientras la disputa entre la Municipalidad y la empresa recolectora sigue sin solución.

La raíz del problema radica en una deuda de más de S/ 10 millones que la Municipalidad de Carabayllo mantiene con el Consorcio Representaciones Peruanas del Sur - MAVIC, responsable de la limpieza pública, lo que ha derivado en la paralización del servicio y el aumento de los riesgos para la salud colectiva.

Acumulación y malestar en los barrios

Vecinos de Carabayllo denuncian la presencia constante de desechos en principales avenidas y zonas residenciales. A lo largo de calles como Universitaria, Túpac Amaru, José Saco Rojas y áreas populares como Lomas de Carabayllo, los residuos permanecen expuestos por más de una semana, generando focos de contaminación. Los pobladores indican que viven bajo la amenaza de insectos y roedores, y relatan que, ante la falta de soluciones, algunos recurren a quemar basura para intentar controlar la proliferación de vectores.

Vecinos denuncian la proliferación de insectos y el avance de la basura en calles y zonas residenciales.

Diversos testimonios recogidos en redes sociales acusan al gobierno local de trasladar los desechos de un punto a otro en camiones propios, lo que incrementa la molestia y la pestilencia. Las quejas coinciden en que la crisis afecta principalmente a niños, ancianos y personas vulnerables, agravada por las altas temperaturas que aceleran la descomposición de los residuos y elevan el riesgo de enfermedades.

Cruce de comunicados y versiones opuestas

La empresa Consorcio Representaciones Peruanas del Sur - MAVIC afirma que la interrupción del servicio de limpieza es consecuencia directa de la falta de pagos desde septiembre pasado. Detalla que ha remitido varias cartas solicitando la regularización de los montos adeudados sin recibir respuesta satisfactoria, lo que los llevó a resolver unilateralmente el contrato el 12 de diciembre de 2025. MAVIC sostiene que estuvo cumpliendo el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos hasta que la deuda superó los S/ 10 millones, situación que hizo inviable seguir operando.

Comunicado de empresa Mavic.

Por su parte, la Municipalidad de Carabayllo argumenta que fue la empresa quien incumplió, señalando deficiencias en la prestación del servicio desde meses anteriores, lo que motivó la aplicación de penalidades y reclamaciones mediante cartas notariales. La entidad municipal sostiene que rescindió el contrato por la falta de mejoras y, desde entonces, asegura haber activado un plan de contingencia con equipos y trabajadores propios para atender los llamados puntos críticos.

Comunicacio de la Municipalidad de Carabayllo.

Impacto sanitario y reclamos de la comunidad

La prolongada acumulación de desechos plantea una seria amenaza para la tranquilidad y la salud de los habitantes. El ambiente insalubre, la presencia creciente de cucarachas, moscas, roedores y hasta gusanos dentro de las viviendas se suma a la proliferación de enfermedades y la alteración de la vida cotidiana. Las organizaciones vecinales reiteran que la situación vulnera el derecho a un entorno salubre y acusan al municipio de desidia.

En respuesta a la falta de atención, algunos sectores se han organizado para demandar la intervención de las autoridades ambientales y del Ministerio Público, con el fin de que se tomen medidas que permitan restablecer el servicio y evitar mayores problemas sanitarios. Algunas familias, ante la emergencia, han optado por contratar recolectores informales o agruparse para eliminar los residuos por sus propios medios.

Un distrito golpeado por la crisis y la violencia

El conflicto por el manejo de los residuos no es el único reto en el distrito. Carabayllo enfrenta desde hace años dificultades en la gestión de servicios públicos y convivencia con botaderos indebidos cerca del río Chillón. El alcalde Pablo Mendoza ha sido objeto de cuestionamientos por priorizar obras de infraestructura, mientras se acusan deficiencias en la atención a servicios básicos. Durante el último año, la gestión municipal ha sido blanco de cuatro atentados con explosivos, el más reciente el 20 de diciembre, hechos que el propio alcalde atribuye a represalias de mafias afectadas por operativos municipales y la recuperación de espacios públicos.

Un artefacto explosivo fue detonado durante una ceremonia pública en Sol Naciente, marcando el cuarto ataque contra el alcalde Pablo Mendoza en lo que va del año. Foto: Composición Infobae Perú

La violencia y la inseguridad suman presión a la actual crisis sanitaria, mientras los informes vecinales insisten en que no se han visto resultados concretos ni se ha anunciado la contratación de una nueva empresa encargada de la limpieza. La gestión municipal atribuye parte de la problemática a la falta de presupuesto y mantiene que se están ejecutando operativos propios, sin que hasta el momento haya un cronograma público para la normalización del servicio.