Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

Fuente: 24 Horas/Panamericana TV

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, fue víctima de un nuevo atentado este sábado, cuando dos individuos dejaron una granada tipo piña ofensiva frente a su vivienda. El suceso, registrado por cámaras de seguridad proporcionadas por el propio burgomaestre a la policía, ocurrió alrededor de las 20:00 horas.

En una conversación con la prensa, Mendoza relató que no se encontraba en su casa en ese momento, lo que constituye el quinto atentado que sufre hasta la fecha. “Ayer fue la presentación oficial de los candidatos de nuestro partido Somos Perú en Lince, estuve acompañando a mi hija”, comentó, y agregó que su familia llegó tarde esa noche. “Ella también es candidata”, indicó.

El burgomaestre vinculó este ataque al tráfico de terrenos en la zona. “Hay muchas cosas que aún no entendemos sobre lo que buscan estas mafias, que solo atentan contra la vida de los peruanos”, expresó. Aseguró que, a pesar de las amenazas, no tiene intención de mudarse. “He vivido aquí más de 50 años”, afirmó.

Mendoza anunció que, por primera vez, formalizará el caso ante la Policía Nacional (PNP). “Voy a hacer las denuncias, trataré de conversar con el fiscal de la Nación y con el primer ministro, porque Carabayllo debe defenderse. Este no es un distrito al que debamos dar tregua a quienes quieren hacer lo que les dé la gana”, subrayó.

Según el alcalde, las cámaras de seguridad registraron el paso de los sujetos en motocicleta. Sin embargo, el personal de seguridad municipal no logró reaccionar a tiempo debido a la rapidez del ataque, aunque las imágenes ya están en manos de las autoridades.

En diciembre del año pasado, un artefacto explosivo fue hallado frente a la vivienda de la autoridad, lo que motivó la acción del Serenazgo y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). No hubo heridos ni daños materiales.

El Ministerio Público vincula a Mendoza con la organización criminal que lidera Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, tras allanamientos en 53 propiedades de Lima Norte, incluidas su vivienda y oficinas municipales.

La pesquisa señala que el alcalde facilitó contratos municipales, autorizaciones para actividades en espacios públicos y el uso de vehículos de alta gama registrados a nombre de miembros del grupo delictivo.

La Fiscalía sostiene que funcionarios de la gestión de Mendoza direccionaron obras y servicios hacia empresas fachada bajo control de la organización, lo que permitió el lavado de activos obtenidos por extorsión y cobro de cupos. Durante el operativo, la PNP detuvo a un agente de seguridad del edil por portar un arma sin licencia.