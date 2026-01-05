Perú

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

El ataque se suma a una serie de atentados que ha sufrido en los últimos años el alcalde, quien atribuye estos hechos a mafias vinculadas al tráfico de terrenos. Por primera vez, formalizará una denuncia ante la PNP

Guardar
Fuente: 24 Horas/Panamericana TV

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, fue víctima de un nuevo atentado este sábado, cuando dos individuos dejaron una granada tipo piña ofensiva frente a su vivienda. El suceso, registrado por cámaras de seguridad proporcionadas por el propio burgomaestre a la policía, ocurrió alrededor de las 20:00 horas.

En una conversación con la prensa, Mendoza relató que no se encontraba en su casa en ese momento, lo que constituye el quinto atentado que sufre hasta la fecha. “Ayer fue la presentación oficial de los candidatos de nuestro partido Somos Perú en Lince, estuve acompañando a mi hija”, comentó, y agregó que su familia llegó tarde esa noche. “Ella también es candidata”, indicó.

El burgomaestre vinculó este ataque al tráfico de terrenos en la zona. “Hay muchas cosas que aún no entendemos sobre lo que buscan estas mafias, que solo atentan contra la vida de los peruanos”, expresó. Aseguró que, a pesar de las amenazas, no tiene intención de mudarse. “He vivido aquí más de 50 años”, afirmó.

Mendoza anunció que, por primera vez, formalizará el caso ante la Policía Nacional (PNP). “Voy a hacer las denuncias, trataré de conversar con el fiscal de la Nación y con el primer ministro, porque Carabayllo debe defenderse. Este no es un distrito al que debamos dar tregua a quienes quieren hacer lo que les dé la gana”, subrayó.

El alcalde relaciona el ataque
El alcalde relaciona el ataque con mafias dedicadas al tráfico de terrenos y descarta dejar su vivienda, donde reside hace más de 50 años

Según el alcalde, las cámaras de seguridad registraron el paso de los sujetos en motocicleta. Sin embargo, el personal de seguridad municipal no logró reaccionar a tiempo debido a la rapidez del ataque, aunque las imágenes ya están en manos de las autoridades.

En diciembre del año pasado, un artefacto explosivo fue hallado frente a la vivienda de la autoridad, lo que motivó la acción del Serenazgo y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). No hubo heridos ni daños materiales.

El Ministerio Público vincula a Mendoza con la organización criminal que lidera Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, tras allanamientos en 53 propiedades de Lima Norte, incluidas su vivienda y oficinas municipales.

La pesquisa señala que el alcalde facilitó contratos municipales, autorizaciones para actividades en espacios públicos y el uso de vehículos de alta gama registrados a nombre de miembros del grupo delictivo.

Lugarteniente de ‘El Monstruo’ estaría detrás del asesinato del policía en Carabayllo y opera desde España| América Noticias

La Fiscalía sostiene que funcionarios de la gestión de Mendoza direccionaron obras y servicios hacia empresas fachada bajo control de la organización, lo que permitió el lavado de activos obtenidos por extorsión y cobro de cupos. Durante el operativo, la PNP detuvo a un agente de seguridad del edil por portar un arma sin licencia.

Temas Relacionados

CarabaylloPablo Mendozaperu-noticiaperu-politica

Más Noticias

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Hoy, domingo 4 de enero, quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán la revalidación por la permanencia, así como las 10 escuadras que avanzaron a la fase 2 del certamen

Resultados de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Universitario cerró la fase 1 en lo más alto, seguido de San Martín. Alianza Lima completa el podio inicial tras vencer a Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Íntimas’ se quedaron con el triunfo por 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15 en el cierre de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Regatas Lima

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

El conjunto ‘rojinegro’ va dejando todo listo para iniciar la pretemporada y encarar el curso 2026 donde competirá en la fase previa de la Copa Sudamericana y en la Liga 1

Juan Reynoso apuesta por Jesús

Machu Picchu bajo la lupa: Lo que halló el Ministro de Cultura en inspección técnica tras quedar varados más de mil turistas

La supervisión técnica del Mincul evaluó circuitos, señalización, puntos críticos de riesgo y el sistema de venta de entradas, en medio de cuestionamientos por el trágico accidente ferroviario que afectó a visitantes nacionales y extranjeros

Machu Picchu bajo la lupa:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Carlos Espá aportó

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero denuncia que no

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Williams Riveros lamentó salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario, pero advirtió: “Tenemos armas para pelear”