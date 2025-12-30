Extorsionadores lanzan granada a un bus de empresa Translicsa, pero explosivo no detonó.

Un criminal lanzó una granada al interior de un bus de la empresa Translicsa, pero no explota. (Video: América Noticias)

El transporte urbano en Lima sigue bajo amenaza de extorsionadores y no descansan ni durante las fiestas de fin de año. Esta vez el objetivo fue la empresa Translicsa, en San Martín de Porres, cuando un individuo no identificado arrojó una granada dentro de uno de los buses que regresaba a su base en la zona de Chuquitanta.

Sin embargo, la granada no explotó al interior de la unidad. Según RPP, la intervención de la Unidad de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, pudo confirmar que el criminal olvidó retirar el seguro del explosivo antes de lanzarlo. Los agentes de UDEX se encargaron de realizar una detonación controlada de la granada para evitar que provoque daños.

A raíz del atentado contra el bus de Translicsa, choferes y cobradores de la empresa decidieron no trabajar durante el día como parte de una medida de seguridad para sus vidas a pocas horas de la celebración del Año Nuevo. Pese a que esta medida fue acatada por 70 trabajadores, 40 unidades de esta empresa sí salieron a cumplir con su recorrido.

Tres atentados contra Translicsa en 2025

Este intento de atentado representa el tercer ataque contra Translicsa en el año. De acuerdo con testimonios recogidos por RPP entre trabajadores y conductores de la empresa, la situación de inseguridad y amenaza es permanente.

El ataque con la granada se produjo cuando un motociclista, al ver la puerta delantera del bus abierta, arrojó la granada y huyó. El conductor avisó de inmediato a las autoridades, lo que permitió la llegada de la UDEX, que aseguró la zona y eliminó el peligro.

En octubre de este año, un bus de la misma empresa fue atacado a balazos cuando se encontraba estacionado en la Av. Los Eucaliptos, en San Martín de Porres. El modo de operar fue el mismo: un criminal en una motocicleta abrió fuego contra el vehículo antes de huir del lugar. Al interior se encontraba el chofer, identificado como Gregorio Quiclla, quien resultó ileso.

En abril un chofer resultó herido en la pierna durante un ataque a balazos en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos; los agresores dispararon contra la unidad y dejaron una nota amenazante con un número de celular con el que debían comunicarse.

Extorsionadores causan incendio en almacén de Chorrillos

La noche del domingo 28 de diciembre se produjo un incendio al interior de un almacén de chatarra ubicado en la calle San Isidro, en Villa Nicolás, distrito de Chorrillos. El siniestro, controlado tras varias horas de intensa labor del Cuerpo General de Bomberos, fue provocado deliberadamente por presuntos extorsionadores, según denunció el propietario del predio.

“Son extorsionadores y a mí me han tirado una granada. Me exigen el pago de una cuota inicial de 200 mil soles y luego una cuota semanal de S/2.000. Como me he negado, han incendiado mi almacén”, afirmó. El propietario detalló que ya había recibido amenazas previas y que había solicitado protección a las autoridades sin obtener respuesta.

El incendio amenazó a viviendas y cocheras colindantes, donde se guardaban vehículos de transporte público. Varios vecinos debieron evacuar de emergencia, algunos ayudando a familiares de la tercera edad a ponerse a salvo. “Esta es la tercera vez que ocurre un incendio aquí. No puedo vivir tranquila; mi madre es anciana y cada vez tengo que sacarla corriendo. Pido a las autoridades que cierren o trasladen este negocio para evitar más desgracias”, relató una vecina afectada, evidenciando el temor de la comunidad.