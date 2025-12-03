Perú

Rafael Belaúnde da detalles inéditos tras ataque de sicarios: disparó su arma 7 veces y descarta motivación política

Pese al atentado que sufrió, el precandidato de Libertad Popular descartó pedir garantías. “¿Qué resuelve eso?“, cuestionó

El precandidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde, brindó una conferencia de prensa en la que reveló nuevos detalles sobre el atentado que sufrió —y del que salió milagrosamente ileso— en Cerro Azul, Cañete.

El empresario salió temprano de su casa llevando su pistola, pues desde hace 25 años es portador de arma de fuego y cuenta con los permisos correspondientes. Se dirigía a Cañete, donde posee unos terrenos, cuando fue interceptado por los delincuentes. En un primer momento trascendió que había disparado 12 veces contra los atacantes; sin embargo, Belaunde aclaró que solo fueron entre siete u ocho disparos, porque esa era la cantidad de balas que tenía su arma en ese momento.

“Yo salí muy temprano, como a un cuarto para las 5:00 a. m. de Lima a Cañete, y hacía pocos días había estado en el polígono de tiro. Entonces, no tenía muchas balas, y me parece que fueron siete u ocho las que estaban abastecidas y disparé todas”, declaró.
Rafael Belaúnde sale ileso de atentado en Cerro Azul. Foto: captura Canal N

La camioneta en la que viajaba recibió cuatro impactos de bala: tres en el parabrisas y uno en el limpiaparabrisas. Belaunde repelió el ataque disparando por la ventana del conductor. “Yo disparaba desde afuera del carro (...) Por el marco de la ventana del piloto”, recordó.

Descartó motivaciones políticas

Se manejan diversas hipótesis sobre el ataque; sin embargo, Rafael Belaunde descartó que haya tenido alguna motivación política y atribuyó lo ocurrido a la ola de inseguridad que vive el país.

“Yo no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política, pero es un tema de inseguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días”, explicó.

En ese sentido, Belaunde Llosa defendió su derecho a portar armas y a poder defenderse.

“Digamos, quienes podamos defendernos, tenemos que ejercer, es un derecho, la defensa personal. Entonces, quienes podamos organizarnos y defendernos”, alegó.

Por ello, consideró innecesario solicitar garantías, pues sostiene que esa medida no impedirá que ocurran otros ataques. Eso sí, pidió que, una vez culminadas las pruebas pertinentes, le devuelvan su arma de fuego.

¿Qué se sabe sobre el ataque contra Rafael Belaunde?

Según la información preliminar, Belaúnde escuchó hasta nueve disparos presuntamente realizados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. No obstante, solo tres proyectiles impactaron en el parabrisas de su vehículo.

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú activó un plan cerco en la zona. El comandante general Óscar Arriola acudió al lugar junto a agentes del Depincri, quienes hallaron dos casquillos como parte de las primeras diligencias. Arriola señaló que, por el momento, no existen indicios de extorsión vinculados al ataque.

Rafael Belaunde repelió el atentado en Cerro Azul realizando 12 disparos contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

Días antes, según el alcalde de Cerro Azul, José Pain, un grupo de ingenieros sufrió un robo en la zona, aunque precisó que este es el primer atentado registrado contra un candidato y que no hay denuncias previas de amenazas.

La agresión generó condenas políticas. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, llamó a rechazar la violencia electoral. Pedro Cateriano, aspirante a la vicepresidencia, afirmó: “Hay que rechazar con firmeza este ataque a balazos (…) Los delincuentes han logrado su objetivo”, aunque evitó especular sobre un posible reglaje y pidió que la PNP esclarezca el caso.

