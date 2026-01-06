Fuertes lluvias en la selva de Perú activan quebradas que amenazan a poblados: este es el pronóstico del Senamhi

Fuertes lluvias en la selva de Perú activan quebradas que amenazan a poblados, según pronosticó el Senamhi. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias en la selva peruana para este martes 6 de enero, un fenómeno que, por su intensidad, eleva el riesgo de activación de quebradas y amenaza a diversos poblados.

El organismo advierte que estas precipitaciones, previstas de ligera a moderada intensidad, afectan principalmente la selva norte y centro, y están acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Esta combinación climatológica incrementa la posibilidad de huaicos, crecidas y daños en las comunidades más expuestas.

El nivel de peligro es amarillo, lo que implica la presencia de fenómenos meteorológicos que, aunque habituales en la región, pueden resultar peligrosos si se intensifican o afectan zonas vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a la evolución del clima y tomar precauciones, ya que las lluvias podrían variar en intensidad a lo largo del día.

El aviso resalta que el fenómeno puede provocar activación de quebradas, crecidas de ríos y deslizamientos, especialmente en áreas rurales y urbanas ubicadas cerca de cauces naturales. La población debe mantenerse informada y evitar actividades de riesgo en zonas propensas a inundaciones o desbordes.

Regiones de la selva bajo alerta de lluvias

El pronóstico del Senamhi sobre lluvias intensas afecta a los departamentos de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En estas regiones de la selva norte y centro, se esperan precipitaciones persistentes durante toda la jornada del martes 6 de enero, con acumulados de agua superiores a los valores típicos para esta época. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que pueden favorecer el desborde de ríos y la saturación de suelos.

La vigencia del aviso meteorológico es de veintitrés horas, desde las 00:00 hasta las 23:59, periodo en el que las condiciones climáticas pueden variar y dar lugar a episodios de mayor intensidad en sectores localizados. El Senamhi recalca que, aunque el nivel de peligro declarado es amarillo, la alerta puede escalar si las lluvias se intensifican o si se presentan eventos severos en puntos críticos de la selva peruana.

Aviso de activación de quebradas: regiones y niveles de alerta

De manera específica, el Senamhi ha emitido un aviso de corto plazo por activación de quebradas, vigente desde las 13:00 del 6 de enero hasta las 13:00 del 7 de enero, debido a la ocurrencia de lluvias intensas que exceden los umbrales normales. Este escenario puede generar huaicos, flujos de lodo, crecidas repentinas y desplazamiento de detritos con impacto directo en la seguridad de poblados e infraestructura.

Las regiones expuestas a esta activación de quebradas son áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. El nivel rojo, que representa eventos de gran magnitud y riesgo severo, involucra provincias de Ayacucho (Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo), Huancavelica (Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará) y Lima (Barranca, Cajatambo, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos).

En nivel naranja, con riesgo moderado, se encuentran provincias de áncash (Aija, Antonio Raymondi, Bolognesi, Carhuaz, Huaraz, Huari, Huarmey, Ocros, Recuay, Yungay), Huánuco (Lauricocha, Puerto Inca), Loreto (Alto Amazonas, Requena, Ucayali), Pasco (Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco) y San Martín (Bellavista, El Dorado, Lamas, Picota, San Martín).

El nivel amarillo abarca provincias de Apurímac (Aymaraes), Ica (Chincha), Junín (Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli), La Libertad (Otuzco) y Ucayali (Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad).

Las autoridades han reiterado la importancia de evitar asentamientos y el tránsito por quebradas o cauces secos, así como acatar las disposiciones de Defensa Civil en las zonas de mayor riesgo.

Nueva alerta de lluvias intensas en la selva peruana para el 8 y 9 de enero

Luego de las recientes alertas de corto plazo por lluvias y activación de quebradas, el Senamhi emitió una nueva advertencia por lluvias intensas en la selva peruana. Según el Aviso N°006, el fenómeno se extenderá durante cuarenta y siete horas, desde las 00:00 del jueves 8 hasta las 23:59 del viernes 9 de enero de 2026.

Durante este periodo, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. El pronóstico señala acumulados de hasta 70 mm/día en la selva norte, 60 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur, lo que eleva el riesgo de nuevos desbordes, huaicos y afectaciones en zonas sensibles.

El Senamhi ha declarado nivel de peligro naranja, lo que implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Los departamentos bajo posible afectación incluyen Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha solicitado a los gobiernos locales y regionales verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y correctamente señalizadas, para facilitar el traslado de la población a zonas seguras si fuera necesario. Se ha instruido asegurar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para atender cualquier emergencia relacionada con las lluvias y activación de quebradas.

El Indeci también destacó la importancia de la coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), encargado de monitorear las zonas afectadas y actualizar los reportes de incidencias. Entre las medidas preventivas para la población, se recomienda reforzar los techos de las viviendas, implementar sistemas de alerta temprana como silbatos, campanas o altoparlantes, y activar el Plan Familiar de Emergencias, identificando rutas de evacuación y espacios seguros frente a posibles inundaciones o deslizamientos.

Estas acciones buscan minimizar los riesgos para la población y reducir daños a la infraestructura, en un contexto donde el pronóstico meteorológico indica la posibilidad de fenómenos más intensos en los días siguientes. El Senamhi y el Indeci mantendrán la vigilancia permanente y emitirán reportes actualizados para alertar sobre cambios en la intensidad o extensión de las lluvias.