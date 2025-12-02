Perú

¿Por qué nunca hay nieve en Lima? Estas son las razones climatológicas, según expertos

Investigadores destacan que la ciudad, ubicada a nivel del mar y con temperaturas moderadas, no experimenta el frío extremo necesario para la formación de nieve, a diferencia de otras regiones andinas

Guardar
La posibilidad de ver nieve
La posibilidad de ver nieve en Lima carece de sustento científico, según expertos en meteorología y clima. (Andina)

La posibilidad de ver nieve en Lima es un mito sin sustento científico. La capital peruana, reconocida por su clima húmedo y la constante presencia de niebla, permanece ajena a las experiencias invernales que viven otros países sudamericanos. Expertos coinciden en que no existen condiciones para que se produzcan nevadas en esta región costera del Perú.

El doctor en Ciencias de la Tierra y exjefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Patricio Valderrama-Murillo, explicó en una pasada exposición para TED Talks que “no va a caer nieve en Lima. Nunca ha caído y nunca va a caer ”.

De acuerdo con sus declaraciones, la certeza proviene del conocimiento preciso sobre los patrones climáticos de la ciudad.

El clima húmedo y la
El clima húmedo y la constante niebla distinguen a Lima de otras ciudades sudamericanas donde la nieve es común. (Andina)

Lima, situada en la costa central del Perú, presenta un clima desértico y templado con una elevada humedad, lo que la diferencia radicalmente de otras ciudades donde la nieve es común.

Corriente de Humboldt

Según diversos informes, la corriente de Humboldt cumple un rol determinante en la estabilidad atmosférica limeña. Esta corriente enfría las aguas del océano Pacífico frente a la costa, lo que favorece la formación de la neblina característica conocida localmente como “garúa”.

La corriente de Humboldt, además de enfriar el mar, mantiene una atmósfera estable, fenómeno que reduce la convección necesaria para el desarrollo de tormentas de nieve.

La corriente de Humboldt enfría
La corriente de Humboldt enfría el océano Pacífico y favorece la formación de la característica garúa limeña. (Andina)

Esta condición se suma a la llamada subsidencia atmosférica, que consiste en el descenso de aire, un proceso que limita aún más la posibilidad de precipitaciones sólidas, según expertos.

“Podemos tener el conocimiento y la certeza de cuándo y dónde pueden ocurrir ciertos fenómenos naturales. Entonces, podemos afirmar que no habrá nieve sobre Lima”, enfatizó Valderrama-Murillo.

En el caso particular de la nieve, se requieren temperaturas lo suficientemente bajas tanto en las nubes como en el suelo para que los cristales de hielo lleguen intactos y se acumulen.

Lima, pese a su alta humedad, no alcanza valores cercanos a 0℃, ni siquiera en sus inviernos más fríos. Por eso, en períodos de mayor humedad el fenómeno más habitual consiste en la formación de nieblas densas, pero nunca en precipitaciones de nieve.

La atmósfera estable y la
La atmósfera estable y la subsidencia atmosférica en Lima impiden el desarrollo de tormentas de nieve. (Andina)

Otra razón crítica para la ausencia de nieve tiene que ver con la ubicación geográfica de la capital peruana. Mientras que las nevadas en el país se registran a menudo en zonas de la sierra y en altitudes superiores a los tres mil metros sobre el nivel del mar, Lima se encuentra apenas a nivel del mar.

Esta distancia respecto a zonas de mayor elevación impide que se desarrollen las condiciones térmicas y atmosféricas propias de climas nivosos.

Como referencia al debate sobre fenómenos climáticos en la región, Valderrama-Murillo advirtió la importancia de recurrir a la ciencia para desmentir creencias populares. “Gracias a nuestra ciencia y tecnología, podemos tener el conocimiento y la certeza de cuándo y dónde pueden ocurrir ciertos fenómenos naturales”.

Las temperaturas en Lima no
Las temperaturas en Lima no alcanzan valores cercanos a 0℃, condición indispensable para la formación de nieve. (Andina)

Qué requiere el proceso de la nieve

El proceso físico de la nieve demanda una combinación de bajas temperaturas y condiciones atmosféricas específicas. Para que la nieve logre formarse y llegar al suelo sin derretirse, las temperaturas deben mantenerse constantemente bajas, tanto en altura como en superficie.

En Lima, el predominio de temperaturas templadas y la elevada humedad evitan persistentemente que estas condiciones se reúnan.

El sistema climático limeño es resultado de la interacción de factores naturales únicos en la costa peruana. A pesar del clima húmedo y las frecuentes neblinas del invierno austral, la ciudad nunca ha registrado una nevada en su historia documentada.

Temas Relacionados

SenamhiNieve Lima Fenómenos naturalesClima en Limaperu-noticias

Más Noticias

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

La referente de Alianza Lima también habló de la recuperación de su lesión en el tendón y cómo llegará al debut en el máximo certamen

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

El periodista deportivo Giancarlo Granda dio detalles de la ausencia del joven de 18 años en la lista para la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025

El motivo por el que

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima inicia pruebas técnicas y confirma el primer recorrido

Renzo Reggiardo se mostró optimista por el avance del proyecto ferroviario y deslizó una posible fecha del inicio de operaciones de la ruta Lima - Chosica

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

El aún precandidato a la presidencia por Libertad Popular fue baleado por criminales cuando se encontraba en su camioneta en Cerro Azul, Cañete

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde:

Elecciones 2026: paso a paso para registrarte correctamente y participar mediante el voto digital

El sistema cuenta con diferentes medidas de seguridad que aseguran que tu voto esté protegido, que tus datos personales se mantengan privados y que todo el proceso electoral se realice de manera confiable

Elecciones 2026: paso a paso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Salaverry no descarta postular

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

Daniel Salaverry es absuelto por el PJ y no irá 8 años a prisión

Atentan contra el precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaunde Llosa: sujetos disparan contra su auto

JNJ no cumplió con reponer a Delia Espinoza y consejeros serían denunciados por desacato

ENTRETENIMIENTO

Abel Lobatón responde con indiferencia

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Pancho Cavero revela el ‘dolor silencioso’ de los veterinarios y reflexiona sobre la salud mental

Imitador de Diego Bertie cautivó en su segunda presentación de Yo Soy, pero no se salvó de observaciones del jurado

¿Cuánto cuesta el lujoso bolso que le dio Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños?

La respuesta de Samahara Lobatón tras la versión de Bryan Torres por su ruptura: “Se victimizan a pesar de sus malas acciones”

DEPORTES

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”

Giancarlo Granda criticó a Sergio Peña por suplencia en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Llegó para ser el ‘10′ y está en el banco”

Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra