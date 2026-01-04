Perú

Peruano en Caracas narra el clima tras la captura de Nicolás Maduro y advierte “preocupación” entre compatriotas en Venezuela

Un comerciante peruano describió el ambiente de incertidumbre entre la comunidad extranjera y local tras la operación estadounidense que acabó con el arresto del dictador y su esposa

Fuente: TV Perú

Un ciudadano peruano en Caracas compartió este domingo su experiencia y la de otros compatriotas en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes serán presentados ante un tribunal federal en Nueva York.

En declaraciones a la televisora estatal TV Perú, el connacional, quien prefirió no identificarse y mencionó que trabaja como comerciante, afirmó que la operación provocó inquietud y preocupación entre los residentes, en especial por el despliegue realizado durante la madrugada por Washington, que incluyó ataques aéreos contra objetivos en el país.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de colaborar con organizaciones consideradas terroristas por autoridades estadounidenses.

“Ha sido un hecho sin duda traumático para toda la población. Ser sorprendidos en horas de la madrugada, después de los festejos de Año Nuevo, con explosiones en diversas partes de la ciudad, fue algo muy impactante“, expresó.

Maduro capturado, en
Maduro capturado, en una fotografía oficial

“El comportamiento de la mayoría de los ciudadanos venezolanos ha resultado bastante ejemplar. Lo que predominó fue una cordura generalizada, y la gente salió al día siguiente a buscar provisiones. Por seguridad, muchos locales permanecieron cerrados, lo que generó filas para aprovisionarse. Hoy, por ejemplo, la situación tiende a normalizarse”, añadió.

Inquietud

Comentó que la comunidad peruana deja “las consideraciones políticas a las personas venezolanas, que son los que tienen que resolver sus problemas” y remarcó una “preocupación natural” por quienes viven en la nación caribeña.

“Nosotros (tenemos) el agradecimiento de vivir en esta tierra, como hay otros venezolanos que viven en Perú, solo manifestamos nuestra preocupación y el respeto por el comportamiento que ha tenido la sociedad en general, de calma (...) Hay gente que comenta, que tiene sus opiniones a favor y en contra, pero el comportamiento generalizado ha sido de prudencia”, señaló.

El líder estadounidense, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que si Delcy Rodríguez, número dos del régimen, no actúa correctamente, podría terminar en una situación peor que la de Maduro, lo que abre la posibilidad de una nueva intervención similar a la reciente.

Personas cargan sus teléfonos con
Personas cargan sus teléfonos con un cable de extensión conectado a una lámpara de calle tras la operación donde fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

“Esperamos que el problema interno se resuelva internamente, como también deseamos los peruanos con nuestros propios asuntos. Pero si ocurriera algo similar, es fundamental cuidarnos mutuamente y buscar la manera de que la familia permanezca unida y abastecida. Esperamos que, si las autoridades peruanas tienen alguna opción de coordinar con las venezolanas un canal de comunicación para emergencias, lo informen, ya que hasta ahora no conocemos ninguno”, indicó el entrevistado.

“El futuro resulta difícil de prever en estas circunstancias. (...) Confiamos en que la nueva persona al frente del gobierno logre establecer negociaciones que permitan flexibilizar y levantar muchas sanciones, para que Venezuela pueda comerciar sin restricciones y que los demás países también aprovechen los recursos naturales de esta nación”, concluyó.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, la operación que llevó a la captura de Maduro y su esposa requirió meses de preparación y tuvo como objetivo “garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales”.

