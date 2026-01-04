Venezuela

Tensión en Venezuela EN VIVO: Las fuerzas militares de Estados Unidos permanecerán en el Caribe en alto estado de alerta

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el presidente de estadounidense indicó que va a tomar todas las opciones militares y aseguró que está listo “para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”

Guardar

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, señaló que el operativo requirió mucho tiempo de preparación. “Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia”, explicó, al detallar la recopilación de datos sobre los movimientos y rutinas de Maduro.

Observamos, esperamos, nos preparamos”, añadió en una rueda de prensa, y precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

05:33 hsHoy

R.Dominicana, dispuesta a colaborar con el restablecimiento de la democracia en Venezuela

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (der.), junto a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana (Stefan Jeremiah/REUTERS)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó este sábado la disposición de su país para colaborar en el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela, tras la captura en Caracas del mandatario del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa por fuerzas especiales de Estados Unidos.

A través de un mensaje en la red social X, Abinader señaló que el gobierno dominicano “sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela” y recordó que República Dominicana “nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024”.

“Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, afirmó el mandatario.

05:29 hsHoy

Conatel suspendió las señales abiertas de Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas

Conatel suspendió señal abierta de
Conatel suspendió señal abierta de Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó la suspensión temporal de la señal abierta de las principales televisoras privadas del país —Globovisión, Televen y Venevisión— en la región capital.

En un comunicado oficial, el ente regulador explicó que la medida responde a razones de protección operativa, con el objetivo de “garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los equipos técnicos” mientras las autoridades evalúan las condiciones tras la operación de Estados Unidos sobre Caracas.

04:58 hsHoy

Inmigrantes venezolanos celebran en las afueras del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn

Una mujer alza la bandera
Una mujer alza la bandera de Venezuela en celebración por la captura de Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Inmigrantes venezolanos y otros ciudadanos de Nueva York se conglomeraron en las afueras del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sitio al que fue llevado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores luego de ser capturados por el ejército estadounidense.

Una persona alza las banderas
Una persona alza las banderas de Venezuela y Estados Unidos frente al Metropolitan Detention Center (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Una mujer sostiene una bandera
Una mujer sostiene una bandera venezolana mientras otros inmigrantes venezolanos festejan (REUTERS/Eduardo Munoz)
04:56 hsHoy

Ecuador restringió el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro

El comunicado oficial del Gobierno
El comunicado oficial del Gobierno de Ecuador sobre el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro (X)

El Gobierno ecuatoriano restringió el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, según informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La Cancillería precisó que, a través del Ministerio del Interior como autoridad nacional de control migratorio, y en coordinación con otras instituciones estatales, se han dispuesto medidas de restricción migratoria.

Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional”, señaló el comunicado oficial.

El gobierno ecuatoriano también advirtió que no permitirá el uso abusivo o indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se regirán por los principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional.

04:56 hsHoy

Las primeras imágenes del dictador Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York

En el registro se observa al dictador venezolano con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada “DEA NYD”

El dictador venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a la noche a Nueva York bajo custodia estadounidense tras un operativo que incluyó un traslado en avión militar, un vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Leer la nota completa
04:53 hsHoy

El Gobierno colombiano ordena despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela

La decisión se tomó tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y busca enfrentar riesgos migratorios, humanitarios y de seguridad en más de 2.200 kilómetros de frontera

​La directora del Dapre lee
​La directora del Dapre lee el comunicado emitido por el Gobierno Nacional tras el PMU realizado este sábado en Cúcuta.​ - crédito Presidencia

El Gobierno Nacional ordenó el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, como parte de una respuesta integral ante la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en el vecino país. La medida fue anunciada en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones del Estado en la zona fronteriza.

Leer la nota completa
04:52 hsHoy

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

La máxima instancia judicial venezolana estableció asuma temporalmente el mando del Ejecutivo tras la detención del ex líder del régimen, en una medida destinada a asegurar la estabilidad gubernamental

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos luego del bombardeo en Caracas.

Leer la nota completa
04:48 hsHoy

Tres escenarios posibles para Venezuela tras la captura de Maduro

Especialistas del Atlantic Council realizaron un primer análisis tras la caída del régimen venezolano. El panorama más favorable, el intermedio y el futuro más sombrío

La captura de Nicolás Maduro
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses reconfigura el tablero político y multiplica las incógnitas sobre el futuro inmediato del país.

La captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas sin intervención de organismos internacionales sacudió el tablero mundial. Tras su detención y traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y otros delitos, Washington anunció el inicio de una transición democrática bajo su supervisión. “Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que se dé una transición segura y adecuada”, sorprendió Trump en conferencia de prensa. El operativo, según declaró el propio mandatario norteamericano, es “solo el inicio de un nuevo nivel de implicación directa de Washington en el país”.

Leer la nota completa
04:42 hsHoy

Así llegaron Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la oficina de la DEA en Nueva York

Así llegó Maduro a la oficina de la DEA en Nueva York
04:33 hsHoy

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

La vicepresidenta de la dictadura afirmó que el ex mandatario sigue siendo el jefe del Estado, pese a encontrarse bajo custodia de Estados Unidos

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez durante una alocución oficial transmitida por cadena nacional tras la captura de Nicolás Maduro (Europa Press)

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación, instancia que preside, y la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del decreto de estado de conmoción exterior para que, “en las próximas horas”, se declare su constitucionalidad y proceda a su ejecución por parte de las autoridades. Asimismo, en un mensaje desafiante a Estados Unidos, sostuvo que el “único” presidente del país caribeño es Nicolás Maduro.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNicolás MaduroCayó Nicolás MaduroEstados UnidosEEUUDonald TrumpVenezuela

Últimas noticias

Estados Unidos levantará las restricciones de vuelo en el Caribe a partir de este domingo

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expiran a las 00:00 ET y los vuelos pueden reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente”, informó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy

Estados Unidos levantará las restricciones

La misión internacional de la ONU sostiene que Maduro debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Organismos internacionales advierten sobre el riesgo de nuevas violaciones en el actual contexto de inestabilidad

La misión internacional de la

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

El arresto del dictador motivó mensajes de alerta y esperanza entre venezolanos dentro y fuera de su territorio

Luisito Comunica y su novia,

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina

La máxima instancia judicial venezolana estableció asuma temporalmente el mando del Ejecutivo tras la detención del ex líder del régimen, en una medida destinada a asegurar la estabilidad gubernamental

El Tribunal Supremo de Justicia

ÚLTIMAS NOTICIAS

El consumo arranca 2026 condicionado

El consumo arranca 2026 condicionado por la falta de crédito, los salarios y la cautela: qué puede cambiar en el año

La caída de Maduro tendrá un impacto directo para la economía argentina: Vaca Muerta, inflación y bonos

Clima de Negocios: El mercado de venta y fusiones de empresas estuvo signado por un cambio de tendencia y por los “mega deals”

Red de maniobras cambiarias: AFA, bancos, casas de cambio, y “cuevas” en la mira del BCRA

Cómo el recital de Pity Álvarez en Córdoba pasó a ser parte de la investigación en su contra por homicidio

INFOBAE AMÉRICA

Capturaron a Maduro: ¿por qué

Capturaron a Maduro: ¿por qué se sorprenden?

Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo en el Caribe implementadas tras el ataque sobre Venezuela

La misión internacional de la ONU sostiene que Maduro debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

El secreto mejor guardado de la Torre Eiffel estaba oculto en la cima

DEPORTES

La publicación de Pierre Gasly

La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”