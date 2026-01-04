Tensión en Venezuela EN VIVO: Las fuerzas militares de Estados Unidos permanecerán en el Caribe en alto estado de alerta

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa”. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, señaló que el operativo requirió mucho tiempo de preparación. “Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia”, explicó, al detallar la recopilación de datos sobre los movimientos y rutinas de Maduro.
“Observamos, esperamos, nos preparamos”, añadió en una rueda de prensa, y precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó este sábado la disposición de su país para colaborar en el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela, tras la captura en Caracas del mandatario del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa por fuerzas especiales de Estados Unidos.
A través de un mensaje en la red social X, Abinader señaló que el gobierno dominicano “sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela” y recordó que República Dominicana “nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024”.
“Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, afirmó el mandatario.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó la suspensión temporal de la señal abierta de las principales televisoras privadas del país —Globovisión, Televen y Venevisión— en la región capital.
En un comunicado oficial, el ente regulador explicó que la medida responde a razones de protección operativa, con el objetivo de “garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los equipos técnicos” mientras las autoridades evalúan las condiciones tras la operación de Estados Unidos sobre Caracas.
Inmigrantes venezolanos y otros ciudadanos de Nueva York se conglomeraron en las afueras del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sitio al que fue llevado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores luego de ser capturados por el ejército estadounidense.
El Gobierno ecuatoriano restringió el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, según informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
La Cancillería precisó que, a través del Ministerio del Interior como autoridad nacional de control migratorio, y en coordinación con otras instituciones estatales, se han dispuesto medidas de restricción migratoria.
“Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional”, señaló el comunicado oficial.
El gobierno ecuatoriano también advirtió que no permitirá el uso abusivo o indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se regirán por los principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional.
El dictador venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a la noche a Nueva York bajo custodia estadounidense tras un operativo que incluyó un traslado en avión militar, un vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
El Gobierno Nacional ordenó el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, como parte de una respuesta integral ante la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en el vecino país. La medida fue anunciada en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones del Estado en la zona fronteriza.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su arresto por parte de Estados Unidos luego del bombardeo en Caracas.
La captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas sin intervención de organismos internacionales sacudió el tablero mundial. Tras su detención y traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y otros delitos, Washington anunció el inicio de una transición democrática bajo su supervisión. “Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que se dé una transición segura y adecuada”, sorprendió Trump en conferencia de prensa. El operativo, según declaró el propio mandatario norteamericano, es “solo el inicio de un nuevo nivel de implicación directa de Washington en el país”.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación, instancia que preside, y la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del decreto de estado de conmoción exterior para que, “en las próximas horas”, se declare su constitucionalidad y proceda a su ejecución por parte de las autoridades. Asimismo, en un mensaje desafiante a Estados Unidos, sostuvo que el “único” presidente del país caribeño es Nicolás Maduro.