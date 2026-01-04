Perú

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

El exalcalde sostuvo que estos “clanes” actúan con impunidad en el país y propuso que, en caso de llegar al poder, implementará medidas drásticas para eliminarlos

Fuente: Sol TV

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y favorito en los sondeos para las elecciones generales de 2026, afirmó este sábado que el dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado el fin de semana por Estados Unidos, mantiene vínculos con organizaciones criminales instaladas en Perú.

En una entrevista con la televisora Sol TV desde la región de La Libertad, el exalcalde sostuvo que estas mafias actúan con impunidad en el país y propuso que, en caso de llegar al poder, implementará medidas drásticas para eliminarlas.

“Vamos a meter 1.200 millones de dólares para chuponear las líneas de todos los extorsionadores. Vamos a detectarlos, capturarlos y extraerlos, como ha hecho Trump con Maduro. Vamos a hacer una extracción”, afirmó.

El candidato expresó su convicción de que, con el apoyo de fuerzas especiales estadounidenses, resultaría posible eliminar a los líderes de bandas criminales como el Tren de Aragua, una de las organizaciones extranjeras catalogadas como “terroristas” por Washington.

En caso de llegar a la presidencia, López Aliaga prometió invertir 1.200 millones de dólares para interceptar comunicaciones de extorsionadores y llevar a cabo operaciones de captura y expulsión similares a la que, según él, realizó Estados Unidos con Maduro

“(Maduro) ha violado las elecciones de Venezuela y está en clara complicidad con clanes que están en Perú, el Tren de Aragua está en Perú. Los hijos de Dios también, del Sol de soles, toda gente narcotraficante internacional. Entonces, yo aplaudo al presidente Trump”, señaló.

“Y más bien para Perú voy a pedir apoyo. Como presidente del Perú, voy a pedir apoyo porque la inteligencia americana es superior. Al señor lo han extraído como un muñequito. En un minuto lo ha sacado de Venezuela como un payaso, como lo que siempre ha sido”, agregó.

El gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país realizó “con éxito un ataque a gran escala” en territorio venezolano y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera del país.

El dictador venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, enfrentará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EEUU y delitos relacionados con armas automáticas.

López Aliaga comparó la detención de Maduro con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso

Comparación

Según López Aliaga, el entorno del líder chavista no permanecerá mucho tiempo y comparó su detención y traslado con la captura de Abimael Guzmán, el principal responsable de la muerte de más de 69.000 personas como fundador y jefe de la banda terrorista Sendero Luminoso.

“Aquí lo queremos mucho a los (ciudadanos venezolanos) que trabajan. A los delincuentes, los vamos a mandar de vuelta en un tren humanitario que empieza en Chile, pasa por Perú, va por Ecuador y pasa por una Colombia que pronto también, espero y sigo rezando, va a estar libre de narco dictaduras”, expresó en referencia al presidente Gustavo Petro, a quien anteriormente ha criticado.

La última encuesta de Ipsos para América Televisión muestra que el exalcalde se mantiene en el primer lugar de intención de voto con 10%. Lo sigue Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5%, mientras Carlos Álvarez, de País para Todos, alcanza 4%.

César Acuña, de Alianza para el Progreso, registra 3%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, logra el mismo porcentaje, al igual que Johnny Lescano, de Cooperación Popular; Carlos Spade, de Sí Creo; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; y Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, quienes también obtienen 2% cada uno.

