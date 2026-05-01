Perú Deportes

Guillermo Sanguinetti confesó que sigue Alianza Lima y lanzó deseo en la Liga 1 2026: “Ojala pueda salir campeón”

El técnico de Macará visitó Lima para enfrentar a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana 2026 y aprovechó para hablar del presente de los ‘blanquiazules’ en el campeonato

Guardar
El técnico de Macará se enfrentó a Alianza Atlético y celebró triunfo por 2-0 en Copa Sudamericana 2026. (Raúl Chávez)

Tras el triunfo de Macará sobre Alianza Atlético en la Copa Sudamericana 2026, Guillermo Sanguinetti compartió sus impresiones sobre el partido y su vínculo con el fútbol peruano. El entrenador uruguayo, quien en el pasado logró el título con Alianza Lima, fue consultado sobre su experiencia en el fútbol local y el presente del club victoriano.

El ‘Topo’ se refirió al presente de los ‘blanquiazules’, que actualmente lidera el Torneo Apertura. El técnico uruguayo expresó su satisfacción por el buen momento del equipo: “Me pone contento que esté arriba, que esté peleando por ese campeonato. Ojalá lo logre porque tengo un cariño muy especial por toda su gente”.

PUBLICIDAD

Además, el DT dedicó unas palabras a los seguidores íntimos, recordando el afecto recibido durante sus visitas a Lima. “Más que nada, un abrazo grande. El cariño que ellos me brindan cuando yo vengo acá a Lima es muy grande. Así que nada, que le sigan metiendo para adelante y que puedan ser campeones”, concluyó el entrenador, reafirmando su vínculo emocional con la hinchada aliancista.

Guillermo Sanguinetti y Gabriel Costa coincidieron en Alianza Lima durante 2014 y 2015.
Guillermo Sanguinetti y Gabriel Costa coincidieron en Alianza Lima durante 2014 y 2015 - Crédito: difusión

“Me da melancolía el título con Alianza Lima”

Al ser consultado sobre el campeonato que conquistó con Alianza Lima ante Universidad San Martín por el Torneo del Inca 2014, Guillermo Sanguinetti no ocultó la emoción que le produce ese recuerdo. “Es uno de los recuerdos más lindos que tengo acá en el Perú. El hecho de haber logrado esa Copa del Inca con Alianza en este estadio. Aparte, fue un partido vibrante y, hasta el día de hoy, lo pienso y se me pone un poquito la melancolía de ese campeonato que se logró. Así que sí, es importante”, rememoró el entrenador.

PUBLICIDAD

El estratega uruguayo destacó el valor sentimental de aquel logro y la intensidad del encuentro, reconociendo que el título obtenido sigue ocupando un lugar especial en su memoria futbolística. La conquista de la Copa del Inca representa para Sanguinetti uno de los hitos más significativos de su trayectoria en Perú.

Alianza Lima ganó la primera edición del Torneo Inca.
Alianza Lima ganó la primera edición del Torneo Inca.

Guillermo Sanguinetti pendiente del fútbol peruano

El técnico de Macará reconoció que, pese al tiempo transcurrido desde su paso por Perú, sigue manteniéndose informado sobre la Liga 1. “Más allá del pasado, nosotros siempre estamos viviendo el fútbol peruano. Te puedo decir que veo todos los partidos del fútbol peruano cuando puedo, cuando me lo permite el calendario”, explicó el entrenador, resaltando el interés que conserva por el campeonato donde supo ser protagonista.

El técnico añadió que conocer el entorno y las canchas donde ha tenido experiencias significativas aporta un valor adicional a su labor. “Es importante conocer el fútbol, conocer una cancha en la que me ha tocado vivir cosas importantes. También es importante saber eso. Entonces son cosas que ayudan para comunicarlo a los jugadores”, sostuvo Sanguinetti, dejando en claro que su familiaridad con el fútbol peruano le permite transmitir detalles útiles a su plantel.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

Temas Relacionados

Guillermo SanguinettiAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Las calles de La Victoria vuelven a ser protagonistas del campeonato más esperado de cada 1 de mayo para conocer al campeón de la temporada. Sigue las incidencias de los partidos

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Coco Araujo visitará al equipo de Christian Cueva en Trujillo con el objetivo de sostener los buenos resultados tras el triunfo con Nacional por la Copa Libertadores 2026. Entérate los detalles del partidazo

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

El periodista deportivo también cuestionó al técnico uruguayo por pedir injerencia en temas comerciales: “es antiético”. Y pidió que el DT se pronuncie para aclarar el tema

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga por malos tratos en la selección peruana: “No puse en tela de juicio su trayectoria”

La exvoleibolista se pronunció tras la respuesta de la entrenadora de Deportivo Géminis y dejó zanjado el tema. Explicó por qué contó ese episodio que vivió con la DT

Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga por malos tratos en la selección peruana: “No puse en tela de juicio su trayectoria”

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado

El polifuncional jugador peruano no deja de ofrecer rendimientos máximos en el Brasileirao, lo que ha despertado el interés de clubes de Portugal e Italia para acometer movimientos en los siguientes meses

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

José María Balcázar otorga gracia presidencial a mujer condenada por usurpación que estuvo no habida 4 años

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

Desde España, Ezio Oliva responde a quienes dicen que Karen Schwarz lo mantiene

Karen Schwarz explica por qué sus hijas no están en el colegio tras mudarse a España

Lucía de la Cruz recuerda incómodo episodio con Gisela Valcárcel: “Se olvidó de su ahijada”

Karen Schwarz detalla la expansión de su marca de ropa en España: “Amo crecer como empresaria”

DEPORTES

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto del tradicional torneo de fútbol callejero

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga por malos tratos en la selección peruana: “No puse en tela de juicio su trayectoria”

Mundialito de El Porvenir 2026: ¿dónde y cómo ver en vivo el torneo de fútbol callejero hoy viernes 1 de mayo?