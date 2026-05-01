Guillermo Sanguinetti confesó que sigue Alianza Lima y lanzó deseo en la Liga 1 2026: “Ojala pueda salir campeón”

El técnico de Macará se enfrentó a Alianza Atlético y celebró triunfo por 2-0 en Copa Sudamericana 2026. (Raúl Chávez)

Tras el triunfo de Macará sobre Alianza Atlético en la Copa Sudamericana 2026, Guillermo Sanguinetti compartió sus impresiones sobre el partido y su vínculo con el fútbol peruano. El entrenador uruguayo, quien en el pasado logró el título con Alianza Lima, fue consultado sobre su experiencia en el fútbol local y el presente del club victoriano.

El ‘Topo’ se refirió al presente de los ‘blanquiazules’, que actualmente lidera el Torneo Apertura. El técnico uruguayo expresó su satisfacción por el buen momento del equipo: “Me pone contento que esté arriba, que esté peleando por ese campeonato. Ojalá lo logre porque tengo un cariño muy especial por toda su gente”.

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Además, el DT dedicó unas palabras a los seguidores íntimos, recordando el afecto recibido durante sus visitas a Lima. “Más que nada, un abrazo grande. El cariño que ellos me brindan cuando yo vengo acá a Lima es muy grande. Así que nada, que le sigan metiendo para adelante y que puedan ser campeones”, concluyó el entrenador, reafirmando su vínculo emocional con la hinchada aliancista.

Guillermo Sanguinetti y Gabriel Costa coincidieron en Alianza Lima durante 2014 y 2015 - Crédito: difusión

“Me da melancolía el título con Alianza Lima”

Al ser consultado sobre el campeonato que conquistó con Alianza Lima ante Universidad San Martín por el Torneo del Inca 2014, Guillermo Sanguinetti no ocultó la emoción que le produce ese recuerdo. “Es uno de los recuerdos más lindos que tengo acá en el Perú. El hecho de haber logrado esa Copa del Inca con Alianza en este estadio. Aparte, fue un partido vibrante y, hasta el día de hoy, lo pienso y se me pone un poquito la melancolía de ese campeonato que se logró. Así que sí, es importante”, rememoró el entrenador.

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El estratega uruguayo destacó el valor sentimental de aquel logro y la intensidad del encuentro, reconociendo que el título obtenido sigue ocupando un lugar especial en su memoria futbolística. La conquista de la Copa del Inca representa para Sanguinetti uno de los hitos más significativos de su trayectoria en Perú.

Alianza Lima ganó la primera edición del Torneo Inca.

Guillermo Sanguinetti pendiente del fútbol peruano

El técnico de Macará reconoció que, pese al tiempo transcurrido desde su paso por Perú, sigue manteniéndose informado sobre la Liga 1. “Más allá del pasado, nosotros siempre estamos viviendo el fútbol peruano. Te puedo decir que veo todos los partidos del fútbol peruano cuando puedo, cuando me lo permite el calendario”, explicó el entrenador, resaltando el interés que conserva por el campeonato donde supo ser protagonista.

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El técnico añadió que conocer el entorno y las canchas donde ha tenido experiencias significativas aporta un valor adicional a su labor. “Es importante conocer el fútbol, conocer una cancha en la que me ha tocado vivir cosas importantes. También es importante saber eso. Entonces son cosas que ayudan para comunicarlo a los jugadores”, sostuvo Sanguinetti, dejando en claro que su familiaridad con el fútbol peruano le permite transmitir detalles útiles a su plantel.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

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- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

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- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

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