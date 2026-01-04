Perú

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

El presidente de Perú y el mandatario electo de Chile abordaron el impacto regional de los recientes hechos en Caracas y acordaron reunirse en Lima el próximo miércoles para coordinar acciones frente a la migración irregular

Foto: Presidencia de la República
Foto: Presidencia de la República del Perú

El presidente de la República, José Jerí Oré, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en un contexto regional marcado por la tensión política en Venezuela y el impacto directo que esta genera en Sudamérica. Durante el diálogo, anunciado por los canales oficiales de la Presidencia del Perú, ambos líderes coincidieron en la necesidad de impulsar un proceso de transición democrática que permita restablecer el orden institucional en ese país. La situación venezolana fue abordada como un eje prioritario de la agenda bilateral, considerando sus efectos en la estabilidad regional.

En la llamada, también se trató la migración irregular en la frontera, una problemática que afecta de manera directa a varios países de la región y que se ha intensificado en los últimos meses. Jerí y Kast acordaron profundizar estos temas en una reunión presencial que se realizará en Lima el próximo miércoles, donde se espera avanzar en mecanismos de coordinación y respuesta conjunta.

El contexto que rodea estas conversaciones está marcado por los graves hechos ocurridos en Venezuela durante la madrugada del sábado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque a gran escala contra ese país. Según informó, el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y expulsados del territorio. Videos y testimonios dan cuenta de ataques contra infraestructuras clave en Caracas, como Fuerte Tiuna, el puerto de La Guaira y la Base Aérea La Carlota, generando un escenario de alta incertidumbre en la capital venezolana.

Migración irregular y seguridad fronteriza marcarán la visita de Kast a Lima

La visita oficial de José Antonio Kast a Lima, programada para el miércoles 7 de enero de 2026, se enmarca en su primera gira sudamericana tras imponerse en la segunda vuelta presidencial en Chile. De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario electo será recibido por el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, en una reunión que busca consolidar una agenda bilateral enfocada en temas sensibles para ambos países, especialmente en el actual contexto regional.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la migración irregular en la frontera sur, un asunto que cobró mayor relevancia luego de los anuncios de Kast sobre una política de expulsión de extranjeros sin documentación, medida que tuvo efectos inmediatos tras las elecciones. En los días posteriores a su victoria, se registró la salida de cientos de migrantes desde territorio chileno, generando presión en los pasos fronterizos y un incremento de intentos de ingreso irregular al país, según fuentes oficiales.

La agenda del mandatario electo también incluirá reuniones con representantes de sectores estratégicos y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad fronteriza, un punto que ya fue adelantado durante un encuentro previo en Lima con el canciller Hugo de Zela. En esa ocasión, Kast expresó su interés en establecer un trabajo coordinado entre ambos gobiernos para enfrentar la inseguridad y prevenir una eventual crisis migratoria, objetivo que será profundizado durante la cita del 7 de enero.

Noticia en desarrollo.

